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Makale Yazısı-

Çocuklarınızı sıkı takibe almalısınız..
Sevcan Tamer

Sevcan Tamer

İki gün önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 104.yıl dönümünü ulusça kutladık. Ülkemizin çocuklarına eşlik eden yabancı ülke çocukları önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı bayramlarını bir bütünlük içinde, kardeşçe kutladılar. Hepsi neşe dolu, kahkahalar atarak sokakları doldurdular.

Bu çocukları izlerken gözüme aralarında mendil satan annelerine eşlik eden ve o neşeli çocukları hayranlıkla seyreden başka dünyanın çocukları çarptı. Bu öyle hassas ve kırılgan bir ikilemdi ki birbiriyle eşitlemenin pek mümkün olduğunu sanmıyorum. Çok uzun yıllardan bu yana sürüp giden bir döngü adeta. Şimdi küçükler, ancak yarın biraz büyüdüklerinde bu dünyanın çocuklarını neler bekliyor onu da biliyorum. Ardından ortaya çıkacak onlarca tehlike, onlarca sorun. Bu çocuklar sahipsiz ve puslu havayı seven kurtlara mükemmel birer av. Peki ya diğerleri. O zaman tam çocuk demişken dikkatinizi bu konu üzerine çekmek isterim.

Bilhassa onları yutmak isteyen kurtların kolayca uygulayabildikleri son senelerin en önemli tehlikesi. Uyuşturucu.. Onları televizyon  haberlerinde ve gazete başlıklarında görmek  içimi acıtsa da, maalesef ki bu acı bir gerçek. Evet dediğimiz gibi son senelerde değişik isimlerle can alan uyuşturucu maddeler toplumun korkulu rüyası  olmayı hızla sürdürüyor. Ben son çıkan haberlerden sonra, bu konuda azıcık araştırma  yaptım. Okuduklarım  sonucu korktum inanınız. Hem de acımasızca saldıran vahşi bir canavardan daha  fazla korktum bu illetten. Sentetik uyuşturucu  diyorlar genel adına. Yetkililerce verdiği zarar  listesi, dehşet. Hemen hemen her gün onlarca  uyuşturucu vakası ile  karşılaşıyorlarmış. Ve biliyoruz ki, bu  durum büyüyerek dalga  dalga yayılıyor. Kullanım yaşı 10. Ölümler ise sürekli.

Son adı duyulan ve çocuklarımızın tanıştığı    “Bonzai” veya “Jamaika”  olarak satılan bir sentetik  uyuşturucu. Dahası  Bonzainin 400 çeşidi  bilinmekteymiş. Satıcıların hedefi gençler  ve çocuklar. İlk pençesi  altına aldığı gençlerse       “Bir defadan bir şey  olmaz” diyen veya bu  şekilde kandırılanlar. Edindiğim bilgilere göre   adı, 2010 da ilk kez  duyuldu. 2013 de ise  kullanımıyla patlama  yaptı. İstanbul AMETEM ‘e yatmak için baş vuran  bonzai kullanıcısının  sayısı, bir ay içerisinde 12  bini geçti. Bonzai sigaranın içine karıştırılarak içildiği gibi,  sprey halinde de  içilebiliyor. Bu nedenle  çevreden anlaşılması zor. Etkisi kısa sürede  gösteriyor kendisini. En  büyük olumsuz etkisi,  beyin hücrelerinde kısa  sürede büyük hasarlar  oluşturması. Ardından  şizofreni benzeri  durumlar çıkıyor ortaya. Bazı kişilerde ani kalp durması sonucu ölüme  neden oluyor. Eroin gibi  haz verdiği biliniyor.  Ancak eroinden daha çok yan etkiye sahip. Ayrıca  ona göre çok daha ucuz  ve kolay ulaşıla biliniyor. Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat  Tarhan, bu konuda  ailelerin çok dikkatli  olmalarını ve çocuklarını  sıkı takip etmeleri  gerektiğini ısrarla  vurguluyor. Son pişmanlığın her konuda  işe yaramadığını  anlamamızı istiyor. Bizim gibi yazıp çizen kişilerden se, bu hayati konuyu sık  sık gündeme getirmemizi  rica ediyor. Evet, harika  bir uyarı ve çağrı. Bakınız önce çocukta ortaya çıkan değişikliklere  dikkatimizi çekmemiz  için şöyle ip uçları  veriyor. Çünkü, madde  kullanımının başımıza  açtığı en korkunç sosyal  durum çocuklarımızın  üzerine oluyor. Lütfen,  aşağıdaki şıkları dikkatle okuyunuz.

●       Eğer  çocuğunuz  geceleri  sıkça  sokağa   çıkıyor  veya  çıkmak  istemeye  başladıysa. (Bilhassa  bar,  disko,  yada  ne  olduğu  belirsiz  kafelere  takılıyorsa)..

●       Eski  arkadaşlarını  terk  edip,  yeni  arkadaşlar  edinmeyi  istiyor  ve  bu  yeni  arkadaşlarının  kim  olduklarını  sizin  bilmenize  karşı  çıkıyorsa..

●       Çok  para  harcıyor  veya  aileden  alışkın  olmadığı  biçimde  para  talep  ediyorsa..

●       Gizli  telefon  konuşmaları  veya  çalıp  kapanan  aramalar  çoğaldıysa.. Konuşmaları  sizden  gizliyorsa..

●       Uyku  düzeninde  bozulma  gözleniyorsa..

●       Bakışlarında  bir  donukluk  ve  göz  çevresinde  belirgin  morluklar  oluşmuş  ise..

●       Daha  önce  görmediğiniz  fiziksel  değişiklikler  ortaya  çıkmış  ise  (ellerinin  titremesi,  iştahsızlık,  mide  bulantısı)  gibi..

●       Başkalarının  eşyalarını  eve  getirmesi,  kullanması  ve  sonradan  ortadan  yok  etmesi de  dikkate  değer..

Evet sevgili okurlar. Zengin, fakir fark etmeksizin kurtların pusuda beklediği yavrularımızı korumalıyız. Onları başıboş bırakmamalıyız. Bu  uyarıların nedeni,  ebeveynlerin endişeye  düşmesi değil, zamanın  acımasız  canavarlarından,  yavrularımızı korumak,  onun pençesine  düşmesini önlemek içindir, unutmayınız.              

                 

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