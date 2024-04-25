Çocuklarınızı sıkı takibe almalısınız..

İki gün önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 104.yıl dönümünü ulusça kutladık. Ülkemizin çocuklarına eşlik eden yabancı ülke çocukları önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün armağanı bayramlarını bir bütünlük içinde, kardeşçe kutladılar. Hepsi neşe dolu, kahkahalar atarak sokakları doldurdular.

Bu çocukları izlerken gözüme aralarında mendil satan annelerine eşlik eden ve o neşeli çocukları hayranlıkla seyreden başka dünyanın çocukları çarptı. Bu öyle hassas ve kırılgan bir ikilemdi ki birbiriyle eşitlemenin pek mümkün olduğunu sanmıyorum. Çok uzun yıllardan bu yana sürüp giden bir döngü adeta. Şimdi küçükler, ancak yarın biraz büyüdüklerinde bu dünyanın çocuklarını neler bekliyor onu da biliyorum. Ardından ortaya çıkacak onlarca tehlike, onlarca sorun. Bu çocuklar sahipsiz ve puslu havayı seven kurtlara mükemmel birer av. Peki ya diğerleri. O zaman tam çocuk demişken dikkatinizi bu konu üzerine çekmek isterim.

Bilhassa onları yutmak isteyen kurtların kolayca uygulayabildikleri son senelerin en önemli tehlikesi. Uyuşturucu.. Onları televizyon haberlerinde ve gazete başlıklarında görmek içimi acıtsa da, maalesef ki bu acı bir gerçek. Evet dediğimiz gibi son senelerde değişik isimlerle can alan uyuşturucu maddeler toplumun korkulu rüyası olmayı hızla sürdürüyor. Ben son çıkan haberlerden sonra, bu konuda azıcık araştırma yaptım. Okuduklarım sonucu korktum inanınız. Hem de acımasızca saldıran vahşi bir canavardan daha fazla korktum bu illetten. Sentetik uyuşturucu diyorlar genel adına. Yetkililerce verdiği zarar listesi, dehşet. Hemen hemen her gün onlarca uyuşturucu vakası ile karşılaşıyorlarmış. Ve biliyoruz ki, bu durum büyüyerek dalga dalga yayılıyor. Kullanım yaşı 10. Ölümler ise sürekli.

Son adı duyulan ve çocuklarımızın tanıştığı “Bonzai” veya “Jamaika” olarak satılan bir sentetik uyuşturucu. Dahası Bonzainin 400 çeşidi bilinmekteymiş. Satıcıların hedefi gençler ve çocuklar. İlk pençesi altına aldığı gençlerse “Bir defadan bir şey olmaz” diyen veya bu şekilde kandırılanlar. Edindiğim bilgilere göre adı, 2010 da ilk kez duyuldu. 2013 de ise kullanımıyla patlama yaptı. İstanbul AMETEM ‘e yatmak için baş vuran bonzai kullanıcısının sayısı, bir ay içerisinde 12 bini geçti. Bonzai sigaranın içine karıştırılarak içildiği gibi, sprey halinde de içilebiliyor. Bu nedenle çevreden anlaşılması zor. Etkisi kısa sürede gösteriyor kendisini. En büyük olumsuz etkisi, beyin hücrelerinde kısa sürede büyük hasarlar oluşturması. Ardından şizofreni benzeri durumlar çıkıyor ortaya. Bazı kişilerde ani kalp durması sonucu ölüme neden oluyor. Eroin gibi haz verdiği biliniyor. Ancak eroinden daha çok yan etkiye sahip. Ayrıca ona göre çok daha ucuz ve kolay ulaşıla biliniyor. Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu konuda ailelerin çok dikkatli olmalarını ve çocuklarını sıkı takip etmeleri gerektiğini ısrarla vurguluyor. Son pişmanlığın her konuda işe yaramadığını anlamamızı istiyor. Bizim gibi yazıp çizen kişilerden se, bu hayati konuyu sık sık gündeme getirmemizi rica ediyor. Evet, harika bir uyarı ve çağrı. Bakınız önce çocukta ortaya çıkan değişikliklere dikkatimizi çekmemiz için şöyle ip uçları veriyor. Çünkü, madde kullanımının başımıza açtığı en korkunç sosyal durum çocuklarımızın üzerine oluyor. Lütfen, aşağıdaki şıkları dikkatle okuyunuz.

● Eğer çocuğunuz geceleri sıkça sokağa çıkıyor veya çıkmak istemeye başladıysa. (Bilhassa bar, disko, yada ne olduğu belirsiz kafelere takılıyorsa)..

● Eski arkadaşlarını terk edip, yeni arkadaşlar edinmeyi istiyor ve bu yeni arkadaşlarının kim olduklarını sizin bilmenize karşı çıkıyorsa..

● Çok para harcıyor veya aileden alışkın olmadığı biçimde para talep ediyorsa..

● Gizli telefon konuşmaları veya çalıp kapanan aramalar çoğaldıysa.. Konuşmaları sizden gizliyorsa..

● Uyku düzeninde bozulma gözleniyorsa..

● Bakışlarında bir donukluk ve göz çevresinde belirgin morluklar oluşmuş ise..

● Daha önce görmediğiniz fiziksel değişiklikler ortaya çıkmış ise (ellerinin titremesi, iştahsızlık, mide bulantısı) gibi..

● Başkalarının eşyalarını eve getirmesi, kullanması ve sonradan ortadan yok etmesi de dikkate değer..

Evet sevgili okurlar. Zengin, fakir fark etmeksizin kurtların pusuda beklediği yavrularımızı korumalıyız. Onları başıboş bırakmamalıyız. Bu uyarıların nedeni, ebeveynlerin endişeye düşmesi değil, zamanın acımasız canavarlarından, yavrularımızı korumak, onun pençesine düşmesini önlemek içindir, unutmayınız.