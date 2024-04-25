Arda Turan saçmaladı

1.Lig’de sezon başlarken, taraflı tarafsız herkes Eyüpspor’un Süper Lig’e çıkacak en güçlü aday olarak gösteriyordu.

Eyüpspor çok iyi futbol oynadığı için değil.

Çok bütçeli, bu ligin üzerinde bir takım kurduğu için…

Tabi ki, takımın başında Arda Turan’ın olması da bir avantajdı.

Aslında Eyüpspor geçen yıl Süper Lig’e çıkmalıydı.

Bunu başaramadı.

Geçen yılda bu ligin üzerinde bütçeleri vardı…

… … …

Bu sezon Eyüpspor’un kadrosunda çok kaliteli isimler var.

Yedekleri bile diğer takımlarda yıldız olacak kapasitede.

Böyle bir takımın 1.Lig’de şampiyon olması da son derece doğal bir olay.

Bu şampiyonluktan sonra Arda Turan’ın yaptığı bir açıklama var.

Çok gereksiz, çok da saçmaydı…

Arda Turan, açıklamasında Eyüpspor’un Göztepe ve Kocaelispor’dan daha fazla para harcamadığını belirtmiş…

Niye böyle bir açıklama yaptı, bunu anlayamadık…

Bu açıklamada Kocaelispor’un ismini de niye kullandı?

Bu da çok ilginç bir durum…

Göztepe’nin bütçesini bilemiyorum.

Ama Kocaelispor’un bütçesi ile Eyüpspor’un bütçesini mukayese bile etmek mümkün değil…

… … …

Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor yönetimi bütçeyle ilgili açıklama yaptı.

Teknik ekip ve futbolcu ücretleri 180 milyon TL olarak belirtildi.

Eyüpspor’un kadrosunda bulunan Süper Lig tecrübeli Caner Erkin ve Ömer Bayram’ın aldığı ücret bile bizim bütçemizin üçte biri kadardır.

Bırakın oyuncu ücretlerini.

Eyüpspor’un sadece 3 futbolcuya verdiği bonservis bedeli 3,5 milyon Euro civarında.

Slovenya Milli takımının oyuncusu Svit Seslar’ı 2,5 milyon Euro, Sivasspor’dan alınan Samu Saiz’e 750 bin Euro.

Biz Sivasspor’dan Samu Saiz’in çok istememize rağmen alamamıştık…

Ayrıca Antalyaspor’dan Fredy’e de 300 bin Euro sadece bonservis ücreti ödemişler.

Bu rakam bile bizim bütçemizin yarısından fazla.

Daha oyunculara verilen ücretleri saymıyoruz bile…

… … …

Rahmetli Ekrem Can, Eyüpspor’un bütçesinin o dönemde 750 milyon TL’den fazla olduğunu söylemişti.

Eyüpspor’un bu kadar bütçesi varken, Arda Turan’ın çok az para harcayarak şampiyon olduklarını ima etmeleri çok gereksiz bir açıklama olmuş.

Sanki az para harcadığında şampiyonluk daha mı değerli oluyor?

Veya çok para harcadığında şampiyonluğunu itibarsızlaştırıyor mu?

… … …

Biz kendi içimizde Kocaelispor’un bütçesini eleştiriyoruz.

Bu rakam bile bizim için yüksek.

Hiçbir geliri olmayan kulübüz.

Büyükşehir Belediyesi ve sponsorlardan gelen paralarla ayakta durmaya çalışıyoruz.

Yöneticilerin bu bütçeye katkısının yüzde 15 bile olmadığını biliyoruz.

180-200 milyon TL’lik bütçeyi bile daha iyi kullanıp, Süper Lig’e direkt çıkabilirdik.

Çok gereksiz transferler yaptık.

20 transfer yapacağımıza 5-6 üst düzeyde oyuncu alabilirdik.

Tanque ayarında 1-2 isim daha transfer edebilirdik.

Yerli tercihlerini çok yanlış yaptık.

Yabancılarımız zaten kötü…

… … …

Şampiyon olmak için Eyüpspor kadar fazla para harcamaya gerek yok.

O paranın yarısıyla da Süper Lig’e çıkabilirsiniz.

İki yıl önce Ümraniyespor, geçen yıl da İstanbulspor örneği gibi…

Daha kurumsal bir yapıya kavuşup, profesyonel yöneticilerle bunu başarmak mümkün.

Arda Turan’ı Eyüpspor’da değil de, bir de Anadolu takımlarında görmek gerekiyor.

Bu bütçeyle takımı Süper Lig’e çıkarmak kolay…