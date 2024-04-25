Candeias’ın sözleşmesinde her maç oynayacak maddesi mi var?

Sezon başı flaş transferlerimizden biriydi Candeias. Alanyaspor’da kanat performansı harikaya yakındı. Ki, bizde de ligin başı performansı iyiydi, takıma ciddi katkısı oldu. Ancak ilerleyen süreçte, özellikle ikinci yarıda kötüye gitti. Pek çok maçı 10 kişiyle oynamak zorunda kaldık.

BİLİMSEL AÇIKLAMASI YOK!

Kuşkusuz ki 37 yaşındaki bir futbolcudan istikrarlı bir performans beklemek doğru değil ama bakıyoruz üst üste kötü oynamasına rağmen sürekli 11’de, sadece birkaç maç son anlarda kenara alınmış. Ne Ertuğrul Hoca, ne Mustafa Hoca dinlendirmeyi düşünmemiş. 31 maçın tamamında oynamış. Sanki dersin sözleşmesinde tüm maçlarda oynar diye madde yazılmış. Oynatılmazsa tazminat koyulmuş. Bırakın kötü performansını 37 yaşındaki bir futbolcuyu arada dinlendirmek gerekir. O yaşta birinin tüm maçlarda, üstelik 90 dakika oynamasının bilimsel bir izahını yapmak bile zordur.

ATILDI DİYE SEVİNENLER OLDU

Tamam, Göztepe maçında attığı üç penaltı golüyle umutlarımızı yeşertti, 10 dakika içinde üst üste üç penaltı atmak hiç kolay değildi. Hakkını verdik. Ama o maçta üç gol attı, maçı kurtardı diye her maçta oynayacak diye bir kural olabilir mi? Bunun mantığı yok. Ümraniye maçında yine bal yapmayan arı gibiydi Portekizli oyuncu. Yine bir kişi eksik oynattı takımı. Maçın bitiş düdüğü çaldığında hakem kırmızı kartı çıkardı ya, pek çok kişi o bölgede olan Candeias’ı attığını sandı ve bunun hayırlı olduğunu düşündü. Cezalıyken takım 11 kişi oynar diye mutlu oldu. Kısa zamanda kırmızıyı yardımcı antrenörün gördüğü anlaşılınca sevinçleri yarım kaldı.

BELKİ KENDİNİ TOPARLAYACAK

Candeias ile gelinen nokta inanın bu. Bir maç kesilse, yerinin garanti olmadığını görse belki kendini toparlayacak, belki o dinlenme yarayacak performansı artacak. Mutlaka teknik adamlar, yöneticiler falan bu gerçeğin farkında ama kimse bir şey yapmıyor, yapamıyor. Sanki dersin Candeias’ın dokunulmazlığı var. Adı sanı ne olursa olsun, ne kadar yıldız olursa olsun her futbolcu performans düşüklüğü gösterdiğinde, takımı eksik oynattığında kenara alınır, dinlendirilir. Candeias için çok geç kalındı. Şimdiye kadar çoktan bunun yapılması gerekirdi. Umuyorum ki, ligin kalan kısa döneminde o hamle yapılır, Candeias’ın vazgeçilmez olmadığı geç de olsa görülür.

Yaş günlerinde yapılması gereken

Dün Kocaelispor’un kuruluş yıldönümüydü. Şanlı kulübümüz 58 yaşına girdi. Kutlu olsun. Adını, armasını, kuruluş yılını, forma renklerini değiştirmeden amatör lige düşüp geri dönen ilk ve şimdilik tek camiayız. Bununla gurur duyuyoruz. İnşallah dünya döndükçe aynı arma altında Türk sporuna hizmet edeceğiz, nice zaferler yaşayacağız.

BAŞLATALIM, HER YIL YAPALIM

Kimi kulüpler kuruluş yıldönümlerinde bir program, kutlama yapıyor. Biz de geçmişte bir iki kez yaptık ama devamı gelmedi. Sadece sosyal medya paylaşımlarıyla kutlama yaptık. Kulübümüze en güzeli yakışır ama öyle şatafatlı bir kutlama kimse beklemiyor. Kulüp lokalinde sadece bir tören yapılsın, günün önemi üzerine konuşmalar olsun. Sonra da hep birlikte kurucu başkan İsmail Kolaylı’nın mezarı ziyaret edilerek kulübe hizmet edip ebediyete gözenler için dua edilsin. Bu yıldan da geçti artık ama seneye başlatalım ve her yıl mutlaka devam edelim.

Arda Turan’ı yanıltmışlar

Arda Turan tartışmasız Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en kariyerli futbolcusu. O dönem dünyanın 1 numaralı olan Barselona’da oynamış, Messi’nin takım arkadaşı olmuş. A.Madrid’deki performansı da göz kamaştırıcıydı. Sevgili Arda Turan teknik direktörlük kariyerine bu sezon Eyüpspor’da başladı ve şampiyonluk gördü. Şanslıydı kendisine yıldızlar topluluğu bir kadro verildi. Ama şampiyonlukta emeği de büyüktü. Umarım teknik direktörlük kariyeri de futbolculuğu gibi çok parlak geçer.

XXX

Konumuz Arda Turan’ın kariyeri değil, birkaç gün önce söyledikleri. Malum kamuoyunda bu sezon Eyüpspor’un astronomik bütçeli kadro kurduğu konuşuluyor. Arda röportajında konuşulduğu gibi bir durumun olmadığını vurgulayarak, “Kocaelispor ile Göztepe ne harcadıysa, bizim bütçemiz de o” demiş. Göztepe ile aynı parayı harcamış olabilirler ama bizimki o düzeyde değil. Arda Turan bu bilgiyi kimden almışsa, onu yanıltmışlar. İki kulübün bütçesi arasında çok büyük fark olduğunu düşünüyorum.

Duayenlerimizi hatırlayalım

Spor camiasında yaşı ilerlemiş değerli isimleri en azından bayramlarda, kandillerde arayıp hal hatır soruyorum. Allah ömür verirse hepimiz o yaşlara geleceğiz, birisi arasın halimi hatırımı sorsun diye bekleyeceğiz. Sen arayacaksın ki, seni de arasınlar.

SAĞLIKLARINI MERAK EDİYORUZ

Hakem camiasından hayatta kalan birkaç duayen isim kaldı. Mete İnan, Fahri Tan, Hayri Kösemen, Gebze’de Galip Oktay, Samsun’da Tayyip Soymaz aklıma gelen isimler. Mete Ağabeyin sağlık haberlerini oğlu Cihan İnan’dan alıyorum. Fahri ve Tayyip ağabeylerle sosyal medya üzerinden mesajlaşıyoruz. Hayri Ağabeyi de arar sorarım. Galip Oktay ile uzun yıllar var ki görüşemedik. Antrenör camiasında da çok değerli duayenlerimiz var. Kimiyle bağlantımız var, örneğin Yılmaz Kırlı başta olmak üzere kimiyle ilgili sağlıklı iletişim kuramıyoruz. Sağlıklarını da merak ediyoruz.

DERNEKLERE DÜŞEN GÖREV

Aslında derneklerin duayen isimlerle bağlantıda olması, onların hal hatırlarını sorması lazım. Gözden ırak olanları gönüllerimizden çıkartmamalıyız. Arayıp sormalıyız. Sonuçta bu kentin sporuna, gençliğine hizmet etmiş, çok değerli insanlar bunlar. Unutmak olmaz. Vefanın sadece İstanbul’da bir semt olmadığını göstermeli, onları sevindirmeliyiz. Eskiden dernekler gece organizasyonları yaparak duayenleri bir araya getirir, güzel bir ortam oluştururdu. Yıllardır yapılmıyor. Yeniden nostalji gecelerini başlatmak, değerlerimizi bir araya getirmek ne de güzel olur.

Hakan Yağcıoğlu’na geçmiş olsun

Mesleğe başlama tarihlerimiz hemen hemen aynıdır. Kısa süreli de olsa birlikte çalıştık, sonra farklı basın kuruluşlarında devam ettik. Dile kolay yaklaşık 40 yıldır kentin spor basınına hizmet veriyoruz. İlk yıllar, cahil zamanlar atışmalarımız olsa da, ilerleyen süreçte iyi dost olduk. Birbirimize kanka deriz.

XXX

Sevgili Hakan’ın kalp krizi geçirdiği ve tıkalı olan damara stend takıldığı haberini aldım dün öğleden sonra. Arayıp geçmiş olsun diledim. Evinde istirahat ediyormuş. Bir süre dinlenecek, sonra evden çalışacak. Çok şükür sağlığı iyi. Buradan da geçmiş olsun dileğinde bulunuyorum.