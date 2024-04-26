Tepkiniz kime?

Bazen değil, çoğu zaman CHP Kocaeli Örgütü ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in aldığı “ayrık” kararlara anlam veremiyorum!



Uzun yıllardır ülke yönetimine talip olamamış, iktidarın yaptıklarına katılmayan-beğenmeyen, illa kendi istedikleri olsun diye sürekli “ayrışan” bir zihin içerisinde hareket ediyor!

Neden mi?

Bakınız Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit’tir...



Devletin Valisi, Büyükşehir Belediyesi ve devletin bürokrasi merkezi İzmit’te...

Milli Bayramlarda etkinlikler, çelenk sunumları, gösteriler Kent Meydanı’nda yapılır...



Kent Meydanı, eski Valilik Binası yıkılmadan önce binanın ön kısmındaydı.



Hoş bir Atatürk Büstü vardı.

Milli Bayramlar burada kutlanıyordu.

Çelenk sunumları, etkinlik ve gösteriler burada yapılırdı...

Yeni valilik binası yapıldı. Valilik, yeni binaya taşınınca eski valilik binası yıkıldı.

Milli bayramlar, etkinlikler, gösteriler ve çelenk sunumları “geçici” olarak uzun süre Saraybahçe Yokuşu olarak bilinen Kültür Tepesi bölgesindeki Atatürk Heykeli önündeki alanda yapılmaya başlandı.



Buranın meydan özelliği yoktu, meyilliydi. Yeni meydan yapılana kadar tüm resmi tören ve etkinlikler burada yapılıyordu...

YENİ MEYDAN YAPILDI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, takdire şayan bir hizmet ortaya koyarak, uzun yıllardır İzmit’te resmi törenlerin yapılamadığı bir “tören alanı” yaptılar...





Eski valilik binası alanına yapılan İzmit Kent Meydanı resmi törenlerin yapılacağı tören alanına dönüştürüldü...



Son derece özenle yapılan Kalpaklı ve çizmeli Atatürk Anıtı alana dikildi.



Anıtın arka kısmında çok şık bir duvar örüldü. Duvara, Ulu Önder Atatürk’ü anlatan yazılar yazıldı, ışıklandırması yapıldı.



İzmit uzun yıllar sonra resmi törenlerin yapılacağı güzel bir meydana kavuştu...

Tören alanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda resmen açıldı. Cumhuriyet Bayramı yeni alanda büyük bir coşkuyla ve yüksek katılımla kutlandı.

HÜRRİYET KARŞI ÇIKMIŞTI...

Geçtiğimiz yıl meydan yapılıp hizmete açıldığında, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni tören alanına karşı çıkmıştı...



Gerekçesi, “Resmi törenlerin yapılacağı alan benim belediye başkanlığını yaptığım İzmit’te yapılıyor ama benim haberim yok. Kime sordunuz da yaptınız?” demişti...



Hürriyet, milli bayramlarda resmi törenlerin yapıldığı yeni meydanı protesto etti. O gün bugündür yapılan tüm mille bayramlarda yeni meydana gitmedi.

Milli Bayramlarda çelenk sunumunu CHP Örgütü ve bazı STK yöneticileriyle birlikte Kültür Tepesi’ndeki Atatürk Anıtına yapıyor...

ALTERNATİF RESMİ TÖREN ALANI(!)

Başkan Hürriyet, yeni meydan alanına protesto ederek gitmiyor...

Hürriyet gitmiyor diye CHP Örgütü’de milli bayramlarda resmi törenlerin yapılacağı Kent Meydanı’na gelmiyor!



Milli Bayramlarda alternatif resmi tören düzenleniyor. Çelenk sunumunu Kültür Tepesi’ndeki Atatürk Anıtı’nda yapıyor...

Olacak iş mi şimdi bu!

Sormak istiyorum CHP Kocaeli Örgütü’ne ve İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e...



Tepkiniz kime?



Kocaeli halkına mı, kentin Valisine mi yoksa bu şehrin Büyükşehir Belediye Başkanına mı?



Milli Bayramlarda ayrı tören düzenliyorsunuz...



Kent Bayramlaşmasına katılmıyorsunuz...



Kentin ortak paydalarında buluşmuyorsunuz?



Sahi siz hangi zihinle hangi akla hizmet ediyorsunuz?

Toplumu bu kadar ayrışmaya teşvik etmek, insanları germek, “iktidarın yaptığı hiçbir şeyden yana değiliz” diyerek insanlar arasında sen-ben ayrımını derinleştirmek Atatürk’ün kurduğu partide siyaset yapan sizlere yakışıyor mu?



GENEL BAŞKANINIZ BİLE CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞÜYOR...



31 Mart’ta yerel seçim yapıldı.



22 yıldır tek başına iktidar olan AK Parti seçmeni, sandık başına gitmedi ve ilk kez yerel seçimde ikinci parti oldu...



Yerel seçimde birinci parti olarak çıkan CHP ise, ülke genelinde AK Parti’nin aldığı oydan sadece 1 milyon fazla oy alarak birinci seçildi.



Bu çok büyük bir fark ve başarı değildir!



Kocaeli’nde, İzmit’teki tavrınızla genel başkanınıza ters düşünüyorsunuz...

70 yıl sonra ilk kez birinci parti çıkma şerefine; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyaset genetiğini değiştirerek, tabuları kırarak; “Ülke çıkarları ve menfaatleri için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelirim...” açıklaması yaptı.

Özel’in çağrısı karşılık buldu.

Cumhurbaşkanı görüşme talebine sıcak baktı ve buluşmayı kabul etti. Haftaya buluşacaklar...





TÜRKİYE’DE SİYASİ İKLİM OLUMLUYA DEĞİŞECEK...

Önümüzdeki hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel buluşacak...

Bu buluşma sözü bile Türkiye’deki siyasi iklimi yumuşatmaya yetti...



Şundan eminim ki Özgür Özel ile Cumhurbaşkanının buluşması ileriki süreçte ülke için çok olumlu gelişmelerin de başlangıcı olur...

Genel siyasette bu güzel gelişmeler yaşanırken, İzmit’te siz milli bayramda bile kent meydanında devletin Valisi ile bir araya gelmekten imtina gösteriyorsunuz!

Alternatif törenler düzenliyorsunuz!

Kocaeli’de devletin temsilcilerinden kendinizi ayrıştırarak, ayrı kulvarda yürüyerek bu şehri bütünüyle kucakladığınızı düşünmeyin!

Lütfen bu ayrıştırıcı sevdadan biran önce vazgeçin...

