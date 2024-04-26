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Makale Yazısı-

İyi belediye başkanı kavgayla olunmaz
Adem Turgut

Adem Turgut

Güleyim mi ağlayayım mı bilemiyorum…

Fındıkkabuğunu doldurmayacak meselelerden kavga çıkarmaya çalışmak ayrı bir dert, o tablonun pandomime dönüşmesi ayrı bir dert. Buna kargalar bile güler…

Daha geçen gün yazdım kavgadan beslenmeye kalkan kaybeder.

Biliyorum İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet kavga ederek ikinci kez seçim aldığını düşünüyor. Büyük yanılgı içinde

Seçim sonuçlarını ekonomik sorunların yarattığı tepki dalgası belirledi. Bu dalga o kadar büyüktü ki muhalefetin yanlışlarını iktidarın artılarını örttü. Tahir Büyükakın gibi az sayıda ekstra başarılı isimler ancak bu dalgadan etkilenmedi.

KAVGA DEĞİL BULUŞMA GÜZEL

İşte bu nedenle tekrar ediyorum: Kavgayı öne alan anlayış kaybedecek; kavgayı kim çıkarıyorsa kaybedecek. 

İki kere iki dört.

Çünkü vatandaş hizmet istiyor, kavga değil.

Mizacım gereği zaten kavgayı sevmem ama belediyecilik tecrübem de diyor ki “kavgaya enerjisini harcayan bir başkan hizmete ne vakit ne enerji bulabilir..”

Bu kadar.

Benim gibi düşünenler sabah gördüğümüz tuhaf tartışmaları değil, öğle saatlerinde yaşanan Büyükakın ve CHP’li başkanların buluşmasını önemsiyor. Orada olanlara odaklanıyor.

İyi bir belediye başkanı da öyle yapar.

İYİ BİR BAŞKAN NASIL OLUR

Sahi, iyi bir belediye başkanı nasıl olur? Evet, kavgayla olmaz ama nasıl olur?

Birkaç kez yazmışlığım var. Ama gördüğüm manzara karşısında biraz daha derleyip toplayıp tekrar yazmak istiyorum:

Bir- Çalışkan olmalı: İyi bir belediye başkanı kurumun en büyük mülki amiri olmanın verdiği rahatlıkla mesaisinden çalmamalı. Aksine 08.00- 17.30 mesaisi yerine 06.00- 22.00 gibi günün önemli bölümünü kapsayan bir çalışma mesaisine sahip olmalı.

İki- Güler yüzlü olmalı: Belki en önemli madde bu. Çünkü hiçbir belediye başkanı sadece çalışkan olmakla halkın gönlünü fethedemez. Aynı zamanda iyi bir belediye başkanının gözlerinin içi gülmeli, samimi olmalı... beş dakikalığına değil ama, bir mesele çözülene kadar öyle olmalı.

Üç- Hayalleri olmalı: Bir belediye başkanı yaşanan kenti değiştirebilmek için “nasıl bir kent istediğine dair hayalleri” olmalı. Birilerine ütopya gibi görünen hayaller ile kente yeni bir ruh verebilmeli. Tabi bunu yapabilmek için kentini her açıdan çok iyi tanımalı. Tecrübeli olmalı.

Dört- Lider olmalı, cesur olmalı: Tabi ki iyi bir belediye başkanı bu hayallerini gerçekleştirebilmek için çıktığı yolda karşılaşacağı engelleri aşabilmek adına cesaret sahibi olmalı. Günü değil, sonuçları düşünerek hareket edebilmeli. Belediye başkanı Şehrül Emindir, güvenilen ve sayılan bir isimdir. Liderdir. Bence toplumsal meselelere nasıl liderlik ettikleri de yakından takip edilir.

Beş-Vatandaşa dokunmalı: Ne demek bu biraz açalım… Toplumumuz çeşitli sosyolojik, ekonomik, ideolojik katmanlardan ve gruplardan oluşuyor. İyi bir belediye başkanı her gruba duyarlılıklarını anlayarak katkı sunabilmeli. Örneğin, muhafazakarlar için camilere hizmet etmeli, kandillerde hayır yapmalı, Cumhuriyetçiler, milliyetçiler ve ulusalcılar için milli bayramların coşkusunu kentte en iyi şekilde yaşatmalı, modernistler için özgülük alanları, sporseverler için spor imkanları, yaşlılar, kadınlar, yoksullar ve çocuklar için koruma, sağlık, mesleki katkılar sunmalı. Üstelik bunları yaparken de mutlaka samimi olmalı. Her birey belediye başkanında kendinden bir parça bulmalı. Ötesinde halkın ne istediğini çok iyi anlamalı. Yoksa pat diye yurt kapatmak çözüm değildir.

Altı- Bilimsel analizlere göre eksikleri belirlemeli: İyi bir belediye başkanı çalışmalarına yön verirken kendi zekâsından önce bilime güvenmeli. Yapılan anket araştırmalarıyla eksikleri ve öncelikleri görmeli ve buna uygun çalışmalar yapmalı.

Yedi- Yetenekleriyle örtüşen hedefleri olmalı: Halkın yalanlara karnı tok. Eğer doktorsanız bir kenti “sağlık şehri” yapacağınızı iddia edebilirsiniz. Bir inşaat mühendisi iseniz kentin imarında yeni bir vizyonu yüksek sesle söyleyebilirsiniz, bir mali müşavirseniz belediyenin kaynaklarını en iyi şekilde kullanacağınızı iddia edebilirsiniz, bunlar inandırıcı olabilir.

Sekiz-Danışmayı bilmeli: Herkes her şeyi bilemez. Bildiği konularda yüksek sesle konuşabilen belediye başkanı ihtiyaç duyduğu ama bilmediği her şey için yetenekli danışmanlarla çalışmalı.

Dokuz- Verdiği sözleri tutmalı: Seçim zamanı başkanlar projelerini açıklar. Görev süresi boyunca da bu sözlerini yerine getirmeli.

***

Sonuç; öncelik kavga etmemek hizmete odaklanmaktır.

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Yazar Adem Turgut - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Alemşah Gedikli - Herkes kendine yakışanı yapar. Vesselam. Sağlıcakla

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Nisan 00:40

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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