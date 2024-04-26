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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Harcadığın kadar varsın
Tümay Mercan

Tümay Mercan

Bir tarafta sürdürülebilirlik söylemleri, diğer tarafta israf boyutu, başka bir yerde reklamlar ve tüketime özendirme.

İnsanoğluna hangisi daha cazip geliyor?

Elbette tüketmek, almak, harcamak, daha çok tüketmek. Bu arada sürdürülebilirlik söylemleri, tasarruf söylemleri de eksik kalmıyor hani.

Sonuçta sürdürülebilirlik ilkelerini bireysel olarak ilke edinen değil, daima daha yenisini alan, sürdüremeyen daha makbul oluyor.

Neden?

Çünkü alışılmış bir düşüncesizlik, varken harcama, yokken ağlama, yarını düşünmeme, hatta çocuğunu düşünmeme var.

Evet, çocuğunu düşünmeme. Bu gün çeşit çeşit giydirdiğiniz, gereksiz birçok şeyi aldığınız çocuklar yarın içecek su bulamayabilirler. Ama kimin umurunda. 3-5 kişiye gösteriş yapmak veya sosyal medyada çeşit çeşit giysileri paylaşmak daha önemli.

İş yerinde sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalara destek veren yöneticilerin giysilerini göstermek için poz poz fotoğraflarını paylaşmaları bana samimi gelmiyor.

Bir yetişkin yeni giysisini (muhtemelen pahalı bir giysi veya ayakkabı) neden hangi duygu ile paylaşmak ister? Biliyoruz elbette neden paylaşıldığını.

YE KÜRKÜM YE

Sürdürülebilirliği, tasarrufu içselleştirmezsen sadece dilinde varsa eyleme böyle dökülüyor. Samimiyetsizlik durumu.

Ve insanlar harcadıkları kadar önemli olduklarını düşünüyorlar. Harcayana, gösteriş yapana önem veriyorlar. Gösteriş yapanın etik davranmaması veya etik iş yapmaması önemli değil.

Gösterişli olan, harcayan, harcadığını gösteren, vitrini parlatan daha çok itibar görüyor. Bu gösteriş yapan yanlış bir şey mi yaptı, bu kişileri köpürtenler hemen onu bırakıp bir başka gösterişliyi takip ediyorlar.

İçi boş birçok balon, kimi patlıyor, kimi sönüyor ama diğer tarafta da yenileri şişirilen balonlar var. Velhasıl balon şişirmeyi seviyoruz.

Zaman “ye kürküm ye zamanı”  hep böyle mi olmuş? Zaman zaman abartılmış ama hep var.

Sözün özü; Gerçekleri ne zaman göreceğiz? Deniz bittiği değil, kuruduğu zaman.

 

Öğr. Gör. Tümay MERCAN

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım B./Yönetim/İletişim Danışmanı [email protected] Twitter: @tumaymercan /Facebook: Tümay Mercan İnstagram:@mercantumay

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