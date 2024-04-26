Ulaş Yıldız, Sivas-Fenerbahçe maçı ve algı operasyonu

Birçok kez yazdım ama ya ben anlatamıyorum, ya da birileri anlamak istemiyor. Kocaelispor’a başkan veya yönetici olacak kişilerin elbette ki, bu kentte doğmuş olmalarını, sadece Kocaelispor’u tutmalarını isteriz. Ancak kulübün tüzüğünde böyle bir madde yok, kulüp tarihinde böyle bir gelenek de yok.

ÇOK ÖRNEĞİ VAR

Bakınız eski başkan veya yöneticilere doğum yeri başka kent olan, Kocaelispor dışında başka takımı tutanlara da sıkça rastlarsınız. Ki, en son geçen dönemin malum başkanının hem doğduğu yer farklıydı, hem de başka bir takımada sempatisi vardı. Ki, bu kulübün efsane başkanı Sefa Sirmen G.Saraylı idi, yine en son Süper Lig’e çıktığımızda başkanlık yapan Serhan Gürkan daha da ötesinde Beşiktaş kongre üyesiydi. Aynı şekilde yine uç bir örnek vermem gerekirse. Kulübün zor zamanlarında başkanlığı üstlenen Nebil Uzun Sakarya doğumluydu.

ÖNEMLİ OLAN NOKTA

Burada önemli olan başkan veya yöneticilerin doğum yerleri veya başta takımı tutup tutmaları değil, bu kente ve Kocaelispor’a karşı aidiyet hissetmeleri. Kocaelispor’da göreve başladıktan sonra sosyal medyada taraftarın sinir uçlarına dokunacak paylaşımlar yapmamalara da özellikle dikkat etmeleri gerekir. Buna da örnek verelim: Harun Kaya Kocaelispor yönetimindeyken kendi takımının kritik maçı varken, memleketi Trabzonspor’un maçına gitmiş ve paylaşım yapmıştı. Taraftarımız da doğal olarak ayağa kalkmıştı.

YILDIZ SİVAS KÖKENLİ

Sözü nereye getireceğim sanıyorum ki anlaşılmıştır. Yaklaşık bir yıldır Kocaelispor’a başkan adayı olacağı söylenen, ciddi projeleri olduğu belirtilen Ulaş Yıldız’ın doğum yeri Kocaeli’dir ama kökeni Sivas’tır. Bildiğim kadarıyla Sivas’ta akrabaları, eşi dostu vardır. Orada önemli projeler yaptığını da biliyoruz. Geçenlerde Sivas’a ziyarete gitmiş. Yıldız’ın futbol dünyasındaki önemli isimlerle geçmişe dayalı dostluğu vardır. Bülent Uygun da onlardan biri. Sivas-F.Bahçe maçı için davet gelmiş, hazır oradayken, bir futbol adamı olarak gitmiş maçı locadan izlemiş.

TARAFTARDAN TEPKİ

Birisi sosyal medyadan Ulaş Yıldız’ın Sivas- F.Bahçe maçını izlediğine dair bir paylaşım yapmış. Kocaelisporlu taraftarlar da bunu görünce tepki göstermiş. İçlerinden biri olan Mustafa Ay Salı günkü Top Ağlarda programına, “Fenerbahçeli başkan adayı istemiyoruz” gibisinden bir yorum göndermiş. Ben de yayında Ulaş Yıldız’ın maça gitmesinin Fenerbahçe ile ilgili olmadığını, Sivaslı olduğu ve orada bulunduğu için tribünde olduğunu söyledim. Sosyal medyada bu konu tartışılınca sevgili Ulaş Yıldız gazetemize bir basın bildirisi gönderdi.

ALGI YARATMAK

Bir kesimin algı yarattığının altını çizen Yıldız, F.Bahçeli olmadığını, futbola tutkulu bir olarak sürekli maçlara gittiğini belirtmiş. Adamın futbol dünyasından çok eşi dostu var, davet geliyor maçlara gidiyor. Bu çok doğaldır. Buradan algıyla bir şey çıkartıp Yıldız’ı küstürmek, adaylıktan vazgeçirmek isteyenler olduğunu düşünüyorum. Ki, yazılanlar bir hayli moralini bozmuş Ulaş Yıldız’ın. Adam Kocaelispor için elini taşın altına koymak istiyor, projelerle gelme üzerine bir takım hazırlık yapıyor ama gelin görün ki, yıpratmak için olmadık yollar aranıyor.

HEVESİ KIRILMASIN

Kocaelispor’un iyiliğini isteyenler bunu yapmaz, yapamaz. Belli ki, Ulaş Yıldız’ın gelmesinin rahatsızlık yaratacağı kesim bunları yapıyor. Kocaelispor’un sağduyulu taraftarının bu algılara, oyunlara gelmemesi, akılcı hareket etmesi gerekiyor. Yaklaşık bir yıldız tanıyorum Ulaş Yıldız’ı. Ekonomisi iyi, çevresi var, vizyon sahibi. Kocaelispor’a karşı bir aidiyet hissediyor, son derece samimi. Böyle birinin hizmet etme heyecanını, hevesini kırmak Kocaelispor’a yapılan kötülüktür. Ben çok adaylı kongrelerden yanayım. Bırakalım böyle bir tablo çıksın genel kurulda ortaya. Tercih hakkımız olsun.

KİMSEYİ KAÇIRMAYALIM

En iyi yapacağına inandığımızı getirelim göreve. Recep Durul başkan olduktan sonra fark yaratacak işler yaptı. Cebinden ciddi kaynak da aktardı. şampiyonlukları da gördü, düşmeyi de, iyi bir tecrübe edindi. Takım çıksın çıkmasın bence aday olmalı. Nabız yoklayan Veli Başkurt’un deneyimi var. Çıksın. Eski yöneticilerden Abdülkadir Yılmaz’ın bir hazırlığı varmış, listesini yapsın. Başkaları da vardır. Hiç birine itirazımız olamaz. Demokratik hak bu. Yok o İzmitli değil, yok o başka takımı tutuyor, yok öyle yok böyle diyerek kimseyi küstürmeyelim, kaçırmayalım.

Böylesini görmemiştik

Kentin en iyi 6 futbol takımının mücadele ettiği Süper Lig Play-Off’ta inanılmaz bir heyecan ve çekişme var. Sanıyorum yıllardır böylesi görülmemişti. Düşünün ki, BAL vizesi alacak iki takım da son maçlarda belli olacak. Öncelikle ayırt etmezsiniz 6 takımı da alkışlamak gerekiyor. Tümümün bunda payı var.

BÜYÜK FIRSAT KAÇIRDILAR

Karamürsel ile Çayırova son iki haftaya önemli avantajla girmişlerdi. Her iki ekip de kazanması durumunda BAL’a çıkacaktı. Karamürselspor sahasında hiçbir iddiası olmayan Körfez GB’yi yenemeyince fırsat kaçırmış gibi oldu ama bakıldığında BAL’a çıkma şansı halen daha çok yüksek. Bir olasılıkla baraj maçı oynuyor, diğerlerinde finişe ulaşıyor. Çayırovaspor 2-0 geriye düştüğü Bağdat maçı çevirerek, son haftaya avantajlı giren bir diğer takım oldu. Bir başka fırsatı tepen ise Bağdatspor oldu. Avni Kalkavan’da 2-0 öne geçtikten sonra maçı alamadılar. Ki, kazansalar büyük ölçüde işi bitirmişlerdi. Şimdi işleri zora girdi.

TRİBÜNLER YETMEMİŞ

Bu dörtlüden ikisi gülecek, ikisi üzülecek. Bakıldığında işin ikili, üçlü averaj hesabına kalması muhtemel. Hayırlısı diyelim. Hak eden, kenti BAL’da en iyi şekilde temsil edebilecek takımlar hedefe ulaşsın isterim. Son maçlar yine nefesleri kesecek. Bu arada gerek Karamürsel, gerekse Avni Kalkavan’daki maçlara çok büyük ilgi olduğundan söz edip, memnuniyetimizi aktarmamız da gerekiyor. Her iki sahada da tribünler yetmemiş, bir sürü insan stadyumların etrafında ayakta izlemiş maçları. Heyecan ve oyun kalitesi yüksek olunca ilgi de büyük oluyor.

KÖRFEZ GB’Yİ KUTLUYORUM

Son olarak bir hususa daha dikkat çekmek, bir takıma hakkını teslim etmek istiyorum. Bağdatlılar hiçbir iddiaları olmamasına rağmen kendileriyle oynadıkları maça asılan, berabere kalan Körfez GB’ye tepki göstermişlerdi. Aynı Körfez GB gitti BAL’a çıkmayı hayal eden Karamürselspor’a da çelme taktı. Bakıldığı zaman gençlerde ve en kısıtlı bütçeyle Play-Off’ta yer alan Körfez GB gücü yettiğinde, kimin çıkacağına hiç bakmadan elinden gelen mücadeleyi gösteriyor. Bu bakımdan alkışı fazlasıyla hak ediyor. Bağdatsporluların da Körfez GB’ye bir özür borcu olduğunu düşünüyorum.