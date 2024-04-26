Bandırmaspor ve Ümraniyespor’u değil, Kocaelispor’u tanısın yeter…

Kocaelispor, ikinciliği kaybettikten sonra üçüncülük peşindeydi.

Bu futbolla üçüncülük bizim için uzak olduğunun farkında olmamıza rağmen, bir umut da olsa beklentimiz vardı.

Ancak geçen hafta Ümraniyespor deplasmanında beklenmedik yenilgi ile üçüncülük şansımız çok azaldı.

Her ne kadar antrenmanlardan sonra Teknik Sorumlumuz Mustafa Gürsel ve futbolcu kardeşlerimiz taraftarlarımızı umutlandıracak açıklamalar yapsa da, gerçeklerden kaçamayız.

Bizim takımın bu futbolla üçüncü olması çok zor.

Play-Off’a kalalım yeter…

Kalan son üç haftada Play-Off’u kovalayacağız…

… … …

Geçen hafta çok ciddi olarak üçüncülük şansımız devam ediyordu.

Üstelik Ümraniyespor ile oynayacaktık.

Bir avantajımız vardı.

Mustafa Gürsel, bize gelmeden önce Ümraniyespor’u çalıştırmıştı, rakibimizi çok iyi tanıyordu.

Bunun içinde kazanmak adına umutlarımız çok fazlaydı.

Ancak gördük ki, teknik direktörümüzün rakibi çok iyi tanıması yetmiyordu.

Biraz da futbolun doğrularını sahaya yansıtmamız gerekiyordu.

Mustafa Gürsel’in, Ümraniyespor’u tanıması bize kazandırmadı.

Ne taktik, ne sistem var.

Doğaçlama bu futbolla da 1-0 mağlup olduk…

… … …

Pazar günü de sahamızda Bandırmaspor’u konuk edeceğiz.

Artık üçüncülük yarışından vazgeçtik, Play-Off’a kalmayı yeterli olarak görüyoruz.

Bu yolda da Bandırmaspor çok önemli rakip…

Hatta direk rakibimiz.

Biz haftaya 52 puanla 6.sırada giriyoruz. Bandırmaspor ise 47 puanla 7.sırada bulunuyor.

Kazandığımız zaman Play-Off garanti gibi…

… … …

Geçen hafta olduğu gibi, pazar günkü maçta da rakip tanıdık.

İki yıl önce Mustafa Gürsel’in çalıştırdığı Bandırmaspor ile oynayacağız.

İki yıl önceki Bandırmaspor’da şuan kaç futbolcu kaldı, çok fazla bilmiyorum.

Ama 3-4 ay önce çalıştırdığı bir takım karşısında Mustafa Gürsel’in ne yaptığını görünce, Bandırmaspor karşısında da ne yapabileceğimizi az çok kestirebiliyoruz.

Sosyal medya ve spor kamuoyunda Mustafa Gürsel’in Bandırmaspor’u tanıdığı konusunda yorumlar var.

Bunun da bize avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

Ümraniyespor maçını yaşadıktan sonra, doğrusu benim çok fazla umudum yok.

Çünkü Mustafa Gürsel, Ümraniyespor ve Bandırmaspor’dan çok kendi takımını, Kocaelispor’u tanımalıdır.

Hangi takımda çalıştığını bilmelidir.

Ona göre açıklama yapmalıdır.

Ona göre bir duruş sergilemelidir.

Kocaelispor’da geldiği günden beri en güzel duruşu da Ümraniyespor maçı sonrası basın toplantısında çalınan müzik sonrası salonu terk etmesiydi…

… … …

Kocaelispor’un Bandırmaspor’u yenmesi son derece doğaldır.

Başında hangi teknik dirketör olursa olsun.

Hangi futbolcuyla sahaya çıkarsa çıksın, yenecek gücü vardır…

Buna şuanki teknik heyetin bir katkısının olacağını hiç düşünmüyorum.

Göztepe maçında olduğu gibi…