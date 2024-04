Emir Ortakaya ile birlikte BJK’den Emrecan Bulut’u da kiralayabilirdik

Cantuğrul - Her maç yediğimiz cezalardan dolayı sakaryaspor maçını düşünerek bu maça fazla ilgi olmaması normal değilmi fenerbahçe süper kupa maçında sahadan çekiliyor 4 milyon ceza alıyor sonrasında 400 bin liraya düşürülüyor bu ceza biz ise neredeyse pfkdan niçin maça geldiniz denerek her maçta 50 bin tl ceza ve bloke cezası yiyoruz bırakın kocaelispor u her hangi bir anadolu takımı süper kupa maçında sahadan çekilseydi acaba nasıl cezalar verirlerdi adaletin olmadığı yerde anadolu takımlarının taraftar sayısı her geçen gün düşmeye mahkum ediliyor