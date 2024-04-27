Emir Ortakaya ile birlikte BJK’den Emrecan Bulut’u da kiralayabilirdik

İki sezon önce BAL’da oynarken Somaspor’un transfer ettiği isim Emrecan Bulut. Geçen sezon 2.Lig’de oynarken Beşiktaş yakın takibe almış ve renklerine bağlamış. Ligin ilk yarısında forma şansı bulamayınca da devre arasında Ümraniyespor’a kiralanmış.

ÖYLE BİR DERDİMİZ YOK!

Geçen pazartesi akşamı şık hareketlerle soldan ceza sahamıza girip bizi yıkan golü atan isimdi, ayrıca maçın genelinde de iyiydi. Çok yetenekli, özel meziyetlere olan bir futbolcu. Beşiktaş’ı kutlamak lazım, araştırmışlar bulmuşlar adamı. Bizim böyle bir derdimiz yok! Aslına bakarsanız sezon başı veya devre arasında bu yetenekli futbolcuyu biz kiralayabilirdik. Tamam Beşiktaş’ın Ümraniye ile bir ilişkisi var, oraya yakınlar ama bizde de o zaman Ertuğrul Sağlam vardı.

SAĞLAM’I KIRMAZLARDI

Beşiktaş tarihine adını yazdırmış isim, sezon başı veya en kötü devre arası istese Beşiktaşlı yöneticiler onu kırmazdı diye düşünüyorum. Vermezler mi diye düşünüldü, yoksa Sağlam’ın gündeminde Emrecan hiç mi yoktu, onu bilemedim. Bildiğim ne sezon başı, ne devre arası basına bu isim hiç gelmedi. Nasıl Fenerbahçe’den Emir’i aldık, biraz çaba göstersek Emrecan’ı da kiralayabilirdik. Ama Ümraniye çok iyi bir iş yapmış, yetenekli ismi kadrosuna dahil etmiş.

YENİ SEZON İÇİN GİRİŞİM

Ki, bu sezon ligde kalırlarsa bunda devre arasında Emrecan hamlesi önemli faktör olacak. Ümraniye maçı öncesinde otelde Başkan Recep Durul ve yöneticilerle sohbet ederken, Emrecan’dan bahsedildi. Önümüzdeki sezon transferi için mutlaka girişiminde bulunulacağından söz etti Başkan Durul. Beşiktaş kendi mi oynatır, yeniden kiralar mı, bilemiyorum ama girişimde bulunmak lazım. İster bu ligde devam edelim, ister Süper Lig’e çıkalım Emrecan Bulut, takımımıza ciddi güç katar.

Bandırma maçı öncesi büyük bir endişem var

Zaten bu sezon maçları 6-7 bin ortalamaya oynuyoruz. Ümraniye maçını kaybedip üçüncülük şansımızın azalması mutlaka taraftar sayısında bir düşük gösterecektir. Üstüne yaklaşık 1000 kişi de cezalı. Bir de Sakaryaspor maçıyla ilgili insanların endişesi var. Bandırma maçında ceza alırsam Sakarya maçına giremem diyerek Pazar günü evinde, TV karşısında olmayı tercih edecek bir sürü insan var.

TRİBÜNLER BOŞ KALIRSA

Tüm bunları tek dek düşününce ister istemez Pazar günkü maçı çok az seyirci önünde oynayacağımız yönünde endişeye kapıldım. Tribün kültürünü iyi bilen bizim Aziz Emre Gündeşen 6-7 bin kişi oluruz dese de, ben o rakamlara çıkabileceğimizi düşünemiyorum. Tek olumlu yanı maçın bizim taraftar için en uygun olan gün ve saatte, yani Pazar gündüz olması. Hava şartları da iyi olacak. Kimi takım son maçı kaybetti diye, kimi cezasından, kimi Sakarya maçına gidemem korkusundan, kimileri ulaşım sıkıntısından vs bakıyorum hiç ilgi alaka yok Bandıram maçına.

SANKİ PAZAR MAÇ YOK

Sanki dersin bu hafta maç yok, sanki dersin Bandırma maçı kazanılmış veya Bandırma maçının bir önemi bulunmuyor. Oysa sezonun en hayati maçlarından birine çıkacağız. Üçüncülükten geçtim, Play-Off’umuz tehlikede. Allah göstermesin Bandırma’yı yenemez, Bodrum’dan kötü bir sonuçla dönersek Sakaryaspor maçının belki de bizim için önemi kalmayacak. Böyle bir durum var. Kuşkusuz ki camiamız için ezeli rakibimiz Sakaryaspor ile oynanacak maçın anlamı büyük. Ama şu da unutulmasın bir iddiamız, bir umudumuz varsa anlamlı.

ÖNCESİNDE İKİ MAÇ VAR

Bizim şu anda Sakaryaspor maçını değil, önümüzdeki ilk maç olan Bandırma mücadelesini düşünmemiz gerekiyor. Pazar günü tribünleri boş, takımı yalnız bırakırsak olmaz. Bu maçı almak için en azından hatırı sayılır taraftar desteği gerekli. Yani 5-6 bin kişi tribünde olmalı. İlla küfür etmek, illa sahaya yabancı madde atmak zorunda değiliz. Bunları yapmadan da takımımıza destek oluruz. Küfürden kaçınır, yabancı madde atmazsak, zaten bir ceza gelmez, herkes Sakaryaspor maçına gider. Yeniden altını çiziyorum, bizim ligde Sakaryaspor dışında, daha doğrusu öncesinde iki maçımız var.

Ki, onlardan alacağımız sonuçlar bizim Sakaryaspor maçına hangi iddiayla, hangi umutla çıkacağımızı gösterecek, bir anlamla belirleyici olacak. İlk iki maçı boş verin, Sakaryaspor’a odaklanırsak, koca sezonu göz göre göre heba ederiz. Üzerinde sorumluluk hisseden tüm taraftarları Pazar günü Kocaeli Stadı’na bekliyorum. Hele şu maçı alalım, Bodrum’u, Sakarya’yı ondan sonra düşünürüz.

Cengiz Kahraman Hocam çok haklı

24 Nisan Kocaelispor’un kuruluş günüydü. Sosyal medya üzerinden yaptığımız paylaşımlarla kutladık. İlimizde basketbol denince akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Cengiz Kahraman Hocamızın kutlama mesajı diğerlerinden farklı, daha doğrusu anlamlıydı.

ANLAMLI MESAJ

Cengiz Hoca, Instagram hesabında yıllar öncesine ait kendisinin de oynadığı Kocaelispor basketbol takımının fotoğrafını kullanıp altına, “Büyük Kocaelispor Kulübü sadece futbol kulübü değildir. Kuruluşundan bugüne emeği geçen ve aramızdan ayrılanları saygı ve rahmetle anarken, yaşayan büyüklerimize sağlıklar diliyorum” notunu düşmüş. Anlaşılacağı üzere birilerine, bir yerlere mesaj göndermiş.

YÖNETİMİN ÖNCELİĞİ

Maalesef uzun zamandır Kocaelispor sadece futbol branşında faaliyet gösteriyor. Oysa geçmişte voleybol, basketbol başta olmak üzere birçok branşta mücadele etmiş, önemli işler başarmış bir kulübüz. Cengiz Ağabeyin de işaret etmek istediği gibi artık Kocaelispor’un sadece bir futbol kulübü olmadığını göstermeli, en kısa süreçte diğer branşları faaliyete almalıyız. 9 Haziran’da göreve gelecek yeni yönetimin önceliklerinden biri bu olmalı.

Yusuf Cihat Çelik hamlesi çok yerinde

Kocaelispor yönetiminin ligin sonuna doğru, kongre süreci başlamışken Yusuf Cihat Çelik’in 1 yıllık opsiyon maddesini kullanıp sözleşmesini uzatmasına farklı tepkiler geliyor. Bu hamleyi yerinde bulanlar olduğu kadar, madem kongre var futbolcuyla ilgili tasarruf yeni yönetime bırakılmalı diyen var. Herkesin görüşüne saygı duymakla birlikte kişisel düşüncem yönetimin çok bir hareket yaptığıdır. 31 Mayıs tarihi itibariyle sözleşmesi bitecek Yusuf’un. Sonrasında elini kolunu sallayarak gidebilecek.

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Oysa değerli bir futbolcu. Geçen sezonki şampiyonluğa katkısı büyüktü, bu sezon da iyi maçlar çıkardı. Bu ligde devam edersek seneye yine lazım olacak isim, Süper Lig yaparsak, en azından alternatif olur. Sonra, illa oynatmak, kadroda tutmak zorunda da değiliz. Mutlaka taliplileri çıkar. Sözleşmesini uzattığımız için bonservisinden para kazanma durumu olur. Kimin, kimlerin fikriyse opsiyonu kullanmak kulübün menfaatinedir, kutluyorum. Anlaşma taraflara hayırlı olsun.