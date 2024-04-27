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Makale Yazısı-

Emir Ortakaya ile birlikte BJK’den Emrecan Bulut’u da kiralayabilirdik
Hayrettin Albayrak

Hayrettin Albayrak

İki sezon önce BAL’da oynarken Somaspor’un transfer ettiği isim Emrecan Bulut. Geçen sezon 2.Lig’de oynarken Beşiktaş yakın takibe almış ve renklerine bağlamış. Ligin ilk yarısında forma şansı bulamayınca da devre arasında Ümraniyespor’a kiralanmış.

ÖYLE BİR DERDİMİZ YOK!

Geçen pazartesi akşamı şık hareketlerle soldan ceza sahamıza girip bizi yıkan golü atan isimdi, ayrıca maçın genelinde de iyiydi. Çok yetenekli, özel meziyetlere olan bir futbolcu. Beşiktaş’ı kutlamak lazım, araştırmışlar bulmuşlar adamı. Bizim böyle bir derdimiz yok! Aslına bakarsanız sezon başı veya devre arasında bu yetenekli futbolcuyu biz kiralayabilirdik. Tamam Beşiktaş’ın Ümraniye ile bir ilişkisi var, oraya yakınlar ama bizde de o zaman Ertuğrul Sağlam vardı.

SAĞLAM’I KIRMAZLARDI

Beşiktaş tarihine adını yazdırmış isim, sezon başı veya en kötü devre arası istese Beşiktaşlı yöneticiler onu kırmazdı diye düşünüyorum. Vermezler mi diye düşünüldü, yoksa Sağlam’ın gündeminde Emrecan hiç mi yoktu, onu bilemedim. Bildiğim ne sezon başı, ne devre arası basına bu isim hiç gelmedi. Nasıl Fenerbahçe’den Emir’i aldık, biraz çaba göstersek Emrecan’ı da kiralayabilirdik. Ama Ümraniye çok iyi bir iş yapmış, yetenekli ismi kadrosuna dahil etmiş.

YENİ SEZON İÇİN GİRİŞİM

Ki, bu sezon ligde kalırlarsa bunda devre arasında Emrecan hamlesi önemli faktör olacak. Ümraniye maçı öncesinde otelde Başkan Recep Durul ve yöneticilerle sohbet ederken, Emrecan’dan bahsedildi. Önümüzdeki sezon transferi için mutlaka girişiminde bulunulacağından söz etti Başkan Durul. Beşiktaş kendi mi oynatır, yeniden kiralar mı, bilemiyorum ama girişimde bulunmak lazım. İster bu ligde devam edelim, ister Süper Lig’e çıkalım Emrecan Bulut, takımımıza ciddi güç katar.

Emir Ortakaya ile birlikte BJK’den Emrecan Bulut’u da kiralayabilirdik

Bandırma maçı öncesi büyük bir endişem var

Zaten bu sezon maçları 6-7 bin ortalamaya oynuyoruz. Ümraniye maçını kaybedip üçüncülük şansımızın azalması mutlaka taraftar sayısında bir düşük gösterecektir. Üstüne yaklaşık 1000 kişi de cezalı. Bir de Sakaryaspor maçıyla ilgili insanların endişesi var. Bandırma maçında ceza alırsam Sakarya maçına giremem diyerek Pazar günü evinde, TV karşısında olmayı tercih edecek bir sürü insan var.

TRİBÜNLER BOŞ KALIRSA

Tüm bunları tek dek düşününce ister istemez Pazar günkü maçı çok az seyirci önünde oynayacağımız yönünde endişeye kapıldım. Tribün kültürünü iyi bilen bizim Aziz Emre Gündeşen 6-7 bin kişi oluruz dese de, ben o rakamlara çıkabileceğimizi düşünemiyorum. Tek olumlu yanı maçın bizim taraftar için en uygun olan gün ve saatte, yani Pazar gündüz olması. Hava şartları da iyi olacak. Kimi takım son maçı kaybetti diye, kimi cezasından, kimi Sakarya maçına gidemem korkusundan, kimileri ulaşım sıkıntısından vs bakıyorum hiç ilgi alaka yok Bandıram maçına.

SANKİ PAZAR MAÇ YOK

Sanki dersin bu hafta maç yok, sanki dersin Bandırma maçı kazanılmış veya Bandırma maçının bir önemi bulunmuyor. Oysa sezonun en hayati maçlarından birine çıkacağız. Üçüncülükten geçtim, Play-Off’umuz tehlikede. Allah göstermesin Bandırma’yı yenemez, Bodrum’dan kötü bir sonuçla dönersek Sakaryaspor maçının belki de bizim için önemi kalmayacak. Böyle bir durum var. Kuşkusuz ki camiamız için ezeli rakibimiz Sakaryaspor ile oynanacak maçın anlamı büyük. Ama şu da unutulmasın bir iddiamız, bir umudumuz varsa anlamlı.

ÖNCESİNDE İKİ MAÇ VAR

Bizim şu anda Sakaryaspor maçını değil, önümüzdeki ilk maç olan Bandırma mücadelesini düşünmemiz gerekiyor. Pazar günü tribünleri boş, takımı yalnız bırakırsak olmaz. Bu maçı almak için en azından hatırı sayılır taraftar desteği gerekli. Yani 5-6 bin kişi tribünde olmalı. İlla küfür etmek, illa sahaya yabancı madde atmak zorunda değiliz. Bunları yapmadan da takımımıza destek oluruz. Küfürden kaçınır, yabancı madde atmazsak, zaten bir ceza gelmez, herkes Sakaryaspor maçına gider. Yeniden altını çiziyorum, bizim ligde Sakaryaspor dışında, daha doğrusu öncesinde iki maçımız var.

Ki, onlardan alacağımız sonuçlar bizim Sakaryaspor maçına hangi iddiayla, hangi umutla çıkacağımızı gösterecek, bir anlamla belirleyici olacak. İlk iki maçı boş verin, Sakaryaspor’a odaklanırsak, koca sezonu göz göre göre heba ederiz. Üzerinde sorumluluk hisseden tüm taraftarları Pazar günü Kocaeli Stadı’na bekliyorum. Hele şu maçı alalım, Bodrum’u, Sakarya’yı ondan sonra düşünürüz.

 

Emir Ortakaya ile birlikte BJK’den Emrecan Bulut’u da kiralayabilirdik

Cengiz Kahraman Hocam çok haklı

24 Nisan Kocaelispor’un kuruluş günüydü. Sosyal medya üzerinden yaptığımız paylaşımlarla kutladık. İlimizde basketbol denince akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Cengiz Kahraman Hocamızın kutlama mesajı diğerlerinden farklı, daha doğrusu anlamlıydı.

 ANLAMLI MESAJ

Cengiz Hoca, Instagram hesabında yıllar öncesine ait kendisinin de oynadığı Kocaelispor basketbol takımının fotoğrafını kullanıp altına, “Büyük Kocaelispor Kulübü sadece futbol kulübü değildir. Kuruluşundan bugüne emeği geçen ve aramızdan ayrılanları saygı ve rahmetle anarken, yaşayan büyüklerimize sağlıklar diliyorum” notunu düşmüş. Anlaşılacağı üzere birilerine, bir yerlere mesaj göndermiş.

YÖNETİMİN ÖNCELİĞİ

Maalesef uzun zamandır Kocaelispor sadece futbol branşında faaliyet gösteriyor. Oysa geçmişte voleybol, basketbol başta olmak üzere birçok branşta mücadele etmiş, önemli işler başarmış bir kulübüz. Cengiz Ağabeyin de işaret etmek istediği gibi artık Kocaelispor’un sadece bir futbol kulübü olmadığını göstermeli, en kısa süreçte diğer branşları faaliyete almalıyız. 9 Haziran’da göreve gelecek yeni yönetimin önceliklerinden biri bu olmalı.

 

Yusuf Cihat Çelik hamlesi çok yerinde

Kocaelispor yönetiminin ligin sonuna doğru, kongre süreci başlamışken Yusuf Cihat Çelik’in 1 yıllık opsiyon maddesini kullanıp sözleşmesini uzatmasına farklı tepkiler geliyor. Bu hamleyi yerinde bulanlar olduğu kadar, madem kongre var futbolcuyla ilgili tasarruf yeni yönetime bırakılmalı diyen var. Herkesin görüşüne saygı duymakla birlikte kişisel düşüncem yönetimin çok bir hareket yaptığıdır. 31 Mayıs tarihi itibariyle sözleşmesi bitecek Yusuf’un. Sonrasında elini kolunu sallayarak gidebilecek.

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Oysa değerli bir futbolcu. Geçen sezonki şampiyonluğa katkısı büyüktü, bu sezon da iyi maçlar çıkardı. Bu ligde devam edersek seneye yine lazım olacak isim, Süper Lig yaparsak, en azından alternatif olur. Sonra, illa oynatmak, kadroda tutmak zorunda da değiliz. Mutlaka taliplileri çıkar. Sözleşmesini uzattığımız için bonservisinden para kazanma durumu olur. Kimin, kimlerin fikriyse opsiyonu kullanmak kulübün menfaatinedir, kutluyorum. Anlaşma taraflara hayırlı olsun.

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Yazar Hayrettin Albayrak - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(20)
23

Eray.kardesler.diyanet - KIMSE.BOSUNA.UGRASMASIN.KOCAEHLI.ILE.BIR.COK.TAKIM.SENEYE.UCUNCU.LIGE.DUSECEKDIR.KULUBU.KAPATIN.BU.ISLERIN.KIMSEYE.HAYRI.OLMAZ

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 23:17
21

Korfezli Savasci - YouTube de salimos por abajo yaz neuva chigago maçı saat 00.00 da canli izle

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 22:37
20

Körfez - Neden kendi çocuklarımızs bskmıyoruz Kocaeli'den alt yspıdan bodrum spora giden İzmitli gençlerimiz akademi Ligi'nde şampiyon oldu. Biz bu gruptan küme düştük kimse bunu yazmıyor çizmiyor Ayrıca profosyonel oldular Biz neden bu çocuklara sahip çıkamadık El oğlundan daha iyimi biliyoruz Futbol-u Sorun araştırın neden....

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 19:51
18

Yıldırım41 -

Kızarım, eleştiririm, kahrolorum ama Allah nasip ederse pazar günü staddayım.

Çünkü ben Körfezden başkasına sevdalanmadım.

Yanıtla . 1Beğen . 4Beğenme 27 Nisan 17:09
17

4141 - Bu yönetim işini doğru yapsaydı 1.lige çıktığımız sene düşmezdik, şu an süper ligde olurduk.

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 15:31
12

Sanberk 41 - Defalarca yazdık bu oyuncu kadrosu ile buraya kadar gelmemiz bile başarı sözüm bu kadar

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 11:10
11

Bro - Başkan gitti tamam kalan avaneleri de gitseydi 3.lük gelirdi bırakın play off a bile kalamayacak planları alt üst olacak kalanlar ve ayrıca hodri meydan da istifa etmediği sürece taraftar zor gelmez küstü

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 10:48
16

Son Pişman - @Bro 11 nolu yoruma cevabı: Bravo, doğruya doğru

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 14:42
09

Cantuğrul - Her maç yediğimiz cezalardan dolayı sakaryaspor maçını düşünerek bu maça fazla ilgi olmaması normal değilmi fenerbahçe süper kupa maçında sahadan çekiliyor 4 milyon ceza alıyor sonrasında 400 bin liraya düşürülüyor bu ceza biz ise neredeyse pfkdan niçin maça geldiniz denerek her maçta 50 bin tl ceza ve bloke cezası yiyoruz bırakın kocaelispor u her hangi bir anadolu takımı süper kupa maçında sahadan çekilseydi acaba nasıl cezalar verirlerdi adaletin olmadığı yerde anadolu takımlarının taraftar sayısı her geçen gün düşmeye mahkum ediliyor

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 09:27
22

Körfez 89 - @Cantuğrul 09 nolu yoruma cevabı: Fenerbahcemi dünyanin en büyük kulüplerinden avrupadan sampiyonlar ligini aldida bizimmi haberimiz yok semt dedigin yerin gebze,cayirova,dilovasi,daricayi cikar 1 milyon nüfusu var cocukca yorumlar yazma

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 17:13
14

Tarafsız - @Cantuğrul 09 nolu yoruma cevabı: Hangi dünyanın büyük kulübü

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 13:14
13

Tabii Ki - @Cantuğrul 09 nolu yoruma cevabı: Kocaelisporu, Fenerbahçe ile bir tutmak doğru değil tabii ki farklı muamele olacak. Biri dünyanın en buyuk kuluplerinfen biri diğeri gozbebegimiz olsa da sonunda bir semt bir mahalle takımı .

Yanıtla . 1Beğen . 9Beğenme 27 Nisan 12:31
06

Tarafsız - Defalarca yazdın Sakarya işini son maça bırakmasın acimayiz

Kadere bak sanırım biz işi son maça bırakacağız sağlam madara olacağız

Yazının içersinde süper lige cikamazsak yazmışsın 13 maçın tamamını aliyordun biz 13macta 13 gol atabilir miyiz diye düşünürken sen 39 puan topladin harbiden duayensin

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 06:42
19

Mustafa - @Tarafsız 06 nolu yoruma cevabı: Çok doğru tespit ilk önce yönetimden önce bu kadar aldatıcı yazılar yazan da emekli olması lazım tabi nerde

Yanıtla . 8Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 17:52
05

Meraksavar-4189 - Merak etmeyin 2 maçı da kaybetsek Sakarya maçının sonucu yine play offa kalma yönünde etkili. Taraftardan kaç kişi çıkmaya inanıyor kaç kişi çıkmayı istiyor bunlarla bunu düşünün. Sahaya çıktığı an zaten Kocaelisporluyuz ama bunlarla Süper Lig bizi bu sefer tabuta değil mezara götürür.

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 03:26
04

Körfezli - Allah aşkına ne ilgisi ne heyecanı bekliyorsun Hayrettin abi,milleti futboldan soğuttular,ruhsuzlar ordusu,kaleci Gökhan hariç su taraftarın sevip saygı duyduğu kim vardır bilmiyorum, zerre zevk,heycan ,keyif alamıyor insanlar,bi de oraya gidip canlı canlı seyredip kanser mi olsunlar

Yanıtla . 12Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 01:23
03

İzmitlee - 2. durumdayken lig bugün bitse süper ligdeyiz.

3. durumdayken lig bugün bitse playoff finalindeyiz.

4.5.6 durumdayken lig bugün bitse playoffdayız.

Lig bittiğinde playoffda olamayınca ne anlatacaksınız Hayrettin Bey!

Bu polyannacılık bizi bu hale getirdi. Eski başkana, vekil başkana hep destek oldunuz. "Kral Çıplak" diyemediniz. Hep güzelleme yaptınız. Gerçekleri görüp eleştirenleride Kocaelispor düşmanı ilan ettiniz. Sonuç ortada. Engin Koyun, Recep Durul, Veli Başkurt v.s v.s bu zihniyetten kim devam ederse kaybeden Kocaelispor olur. Tahir başkanın maddi, manevi verdiği destekle şimdiye kadar şampiyonluk turu atmış olmalıydık. Durum ortada. Daha fazla yoruma gerek yok.

Yanıtla . 20Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 00:27
07

Basiskele41 - @İzmitlee 03 nolu yoruma cevabı: Sizin soylediklerinizi ikinci yarı başladığından beri söylemekten dilimde tüy bitti fakat bunlar insanları kandırmaktan,gerçekleri ötelememekten başka bir şey yapmadı bu takıma en büyük zararı verdiler ama KRAL çıplak diyemediler

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 27 Nisan 07:53
02

Basiskele41 - Vazgecmediniz insanları kandırmaktan seyirci bu yönetim ve teknik ekip ve futbolcuları bu forma ile görmek istemiyor varsın Bandırma Bodrum bizi yensin play of bizim için fantezi sizin için milleti kandırmak için bir araç

Yanıtla . 9Beğen . 1Beğenme 27 Nisan 00:24
01

Adalı54 - en üstteki yazınızda saydım tam 11 kez SAKARYA ve SAKARYASPOR ismini telafuz ediyorsunuz bu kadar korkmanıza gerek yok saha ve seyirci avantajınız olacak siz şu iki maçı bir alın hele ondan sanra karşımıza gelin biz sahada gereğini yaparız ama sakın futbolcularınız ve saha kapama gibi ceza almayın tam kadro ve seyircili gelin biz zoru severiz....

Yanıtla . 3Beğen . 12Beğenme 27 Nisan 00:14
15

İzmitlee - @Adalı54 01 nolu yoruma cevabı: Şahsen ne sakaryasporu nede Sakarya gazetelerini takip ediyorum. Kocaelispor'luyum sadece kendi takımımı takip ediyorum. Sizlerin bizi takip edip buralarda yorum yapmanız bizim şanımızdandır, büyüklüğümüzdendir.

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 27 Nisan 14:31
08

Basiskele41 - @Adalı54 01 nolu yoruma cevabı: He he onun için mi hodri meydan adaya gelmesin diye herkesi ayağa kaldırdınız şimdi aynısı size uygulanırsa bizden korktular yalanına sığınmaya hazırlanıyorsunuz biliyorsunuz ki bizim ölümüz Bike size yeter ömrünüz Kocaelispor u kıskanmaktan geçti Aynı FB nin GS ı kıskanması gibi

Yanıtla . 4Beğen . 2Beğenme 27 Nisan 09:13
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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