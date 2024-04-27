Hubris Sendromu, aşırı kibrin, başkalarını küçük görmenin, kendi görüşlerinin yüzde yüz doğru olduğuna inanmanın tıbbi adıdır.

Biz de KOCAELİSPOR ailesi olarak bugünlerde güç zehirlenmesinin yarattığı sıkıntıların tezahürünü yaşıyoruz.

Sayın Engin Koyun,

KOCAELİSPOR Başkanlığı makamına oturur oturmaz kendisinde

sendromun belirtilerini görmeye başladık.

Her şeyin en iyi belirleyicisi, en doğru uygulayıcısı olduğuna inanır bir tavır içinde camiayı peşinden sürükledi.

Futbol dünyasında gördüğü saygının, aslında KOCAELİSPOR'un büyüklüğünden kaynaklandığını kavrayamadı.

Kendisine altın KAZANLARDA sunulan bütçenin hakkını veremedi.

Para her şeyi yapar sandı,

kendisinin hiçbir şeyi beceremediğini fark edemedi

Omolo'ya sahip çıktığı kadar, Tanque'ye sahip çıkamadı.

Makamına set çekerek bir yakını ile can hemşerisi Bay Tarık'ı yönetim kurulundan üstün tuttu.

Muhatabı onlar oldu.

Yönetim kurulu toplantılarını es geçti, tek adamlığını dayattı.

Biz de izledik.

Müdahaleyi sadece Tahir Başkan'dan bekleme yanlışlığına düştük.

KOCAELİSPOR'u sahiplenemedik.

Biz neredeydik, İzmitliler neredeydi?

2 kupanın, onca başarılı yılların hazzını yaşayanlar neredeydi? Sustuk, sessiz kaldık.

Herkes 3 maymunu oynadı.

Her birimiz hataların seyircisi olduk, müdahalecisi olamadık

Halâ mahcubiyetini yaşadığım, herkesin bir özür borcu olan İbrahim Saral Başkana insafsızca gösterilen tepkinin çok azını bile,

Engin Koyun'a gösteremedik.

Tavır koyamadık.

Ortak yönlerimiz var mı diye sorgulamadık.

Bir düşünür;

"Hikayeler bir liderin alet çantasındaki en güçlü araçlarıdır" der.

Allah aşkına sayın Engin Koyun'un başkan olmadan önce KOCAELİSPORla ilgili bir hikayesi var mı?

İzlemişliği, ilgisi, sevgisi, desteği olmuş mu?

Kendisi "evet, var" diyebilir mi?

Diyemez, çünkü çanta boş.

Gel sen bu halinle KOCAELİSPOR'a başkan ol.

İş hayatında başarılı olmak, iyi insan olmak farklı bir şey,

KOCAELİSPORlu olmak çok daha farklı bir şey.

Geldiğimiz nokta;

İstanbul'un bir mahalle takımının ahlak yoksunu yöneticilerinin,

"Mustafa Hoca,

sahada oynayamadın, biz müziğini çalalım, sen salonda oyna" terbiyesizliğine,

hadsizliğine, namussuzluğuna, tacizine uğramak oldu.

Adım adım, gün gün, zurnanın zırt dediği yere geldik.

Kasamızdaki milyonlar tükendi, güven tükendi, itibarımız zaafa uğradı.

Umudun yerini kaygılar aldı.

Tüm vebal Engin Koyun'un boynunda.

Bugüne kadar tüm müsabakaları Engin Koyun'lu protokolun ön sıralarında değil en arka koltuklarda dostlarıyla,

ya da yalnız izleyen Recep Durul Başkan'ın çabaları,

dilerim son müsabakalarda arzu ettiğimiz başarıları getirir, karşılığını alır.

Alır da yeni bir yönetim tarzının temelleri atılır.