Hubris Sendromu, aşırı kibrin, başkalarını küçük görmenin, kendi görüşlerinin yüzde yüz doğru olduğuna inanmanın tıbbi adıdır.
Biz de KOCAELİSPOR ailesi olarak bugünlerde güç zehirlenmesinin yarattığı sıkıntıların tezahürünü yaşıyoruz.
Sayın Engin Koyun,
KOCAELİSPOR Başkanlığı makamına oturur oturmaz kendisinde
sendromun belirtilerini görmeye başladık.
Her şeyin en iyi belirleyicisi, en doğru uygulayıcısı olduğuna inanır bir tavır içinde camiayı peşinden sürükledi.
Futbol dünyasında gördüğü saygının, aslında KOCAELİSPOR'un büyüklüğünden kaynaklandığını kavrayamadı.
Kendisine altın KAZANLARDA sunulan bütçenin hakkını veremedi.
Para her şeyi yapar sandı,
kendisinin hiçbir şeyi beceremediğini fark edemedi
Omolo'ya sahip çıktığı kadar, Tanque'ye sahip çıkamadı.
Makamına set çekerek bir yakını ile can hemşerisi Bay Tarık'ı yönetim kurulundan üstün tuttu.
Muhatabı onlar oldu.
Yönetim kurulu toplantılarını es geçti, tek adamlığını dayattı.
Biz de izledik.
Müdahaleyi sadece Tahir Başkan'dan bekleme yanlışlığına düştük.
KOCAELİSPOR'u sahiplenemedik.
Biz neredeydik, İzmitliler neredeydi?
2 kupanın, onca başarılı yılların hazzını yaşayanlar neredeydi? Sustuk, sessiz kaldık.
Herkes 3 maymunu oynadı.
Her birimiz hataların seyircisi olduk, müdahalecisi olamadık
Halâ mahcubiyetini yaşadığım, herkesin bir özür borcu olan İbrahim Saral Başkana insafsızca gösterilen tepkinin çok azını bile,
Engin Koyun'a gösteremedik.
Tavır koyamadık.
Ortak yönlerimiz var mı diye sorgulamadık.
Bir düşünür;
"Hikayeler bir liderin alet çantasındaki en güçlü araçlarıdır" der.
Allah aşkına sayın Engin Koyun'un başkan olmadan önce KOCAELİSPORla ilgili bir hikayesi var mı?
İzlemişliği, ilgisi, sevgisi, desteği olmuş mu?
Kendisi "evet, var" diyebilir mi?
Diyemez, çünkü çanta boş.
Gel sen bu halinle KOCAELİSPOR'a başkan ol.
İş hayatında başarılı olmak, iyi insan olmak farklı bir şey,
KOCAELİSPORlu olmak çok daha farklı bir şey.
Geldiğimiz nokta;
İstanbul'un bir mahalle takımının ahlak yoksunu yöneticilerinin,
"Mustafa Hoca,
sahada oynayamadın, biz müziğini çalalım, sen salonda oyna" terbiyesizliğine,
hadsizliğine, namussuzluğuna, tacizine uğramak oldu.
Adım adım, gün gün, zurnanın zırt dediği yere geldik.
Kasamızdaki milyonlar tükendi, güven tükendi, itibarımız zaafa uğradı.
Umudun yerini kaygılar aldı.
Tüm vebal Engin Koyun'un boynunda.
Bugüne kadar tüm müsabakaları Engin Koyun'lu protokolun ön sıralarında değil en arka koltuklarda dostlarıyla,
ya da yalnız izleyen Recep Durul Başkan'ın çabaları,
dilerim son müsabakalarda arzu ettiğimiz başarıları getirir, karşılığını alır.
Alır da yeni bir yönetim tarzının temelleri atılır.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(8 )
Körfez 89 - Ibrahim Saral bu kulübe gelmis en degerli en iyi baskandi bizim seyirci adama 6 ay tahammül edemedi Engin Koyun icin maddi yönden belki iyi yönetildik fakat basari anlaminda sinifta kaldi yazina alkis tutarim Erdogan Agbey
Mehmet Özer - ERDOĞAN HOCA TEŞEKKÜRLER ON NUMARA BİR YAZI, HEM BİZ GERÇEK KOCAELİSPORLU OLANLARI HEM DE KOYUN BAŞKANIN ANALİZİ, SON ZAMANLARDA OKUDUĞUM EN GÜZEL YAZI, İLAVE YAPILIR MI YAPILIR AMA YAZININ GÜZELLİĞİNİ BOZAR.
Recep - Tebrikler Teşekkürler
Adem - Mükemmel bir yazı da bu yazıyı siz ve tüm kaelmlerden görevdeyken beklerdik
İzmitlee - Erdoğan abiyi diğerleriyle karıştırmayın. O devrin adamı değil her devir adamdır. Amatördeyken bile bu camiaya tutkuyla bağlıydı.
İzmitlee - Erdoğan abi kalemine sağlık. Mükemmel bir yazı olmuş.
Korfezli Savasci - Adam siyasi destegide olduğu için aynı siyasi goruste olan birçok sözde taraftar engin koyunun yanlış hoca ve yanlış futbolcu transferlerini bile şak şak ladilar . Herkes Tahir buyukakina umut bagladi simdi KBB secimide yok Tahir buyukakin elini cekince ne olacak soyluyeyim güm . Takım siyaset üstü olmalidir Eyüp gibi goztepe gibi
Ümit Yazıcıoğlu - Tebrik ederim çok doğru yorum.
Başarı için tek gerçekse Kurumsalliktir.
Yoksa Ali gider Veli gelir değişen birşey olmaz.
Inşallah gerçekleşir.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.