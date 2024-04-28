Ulaş Yıldız mı, Recep Durul mu?

Kocaelispor futbol takımı için değil fakat “kulüp yönetimi” ile ilgili bu sütunda birçok analiz yaptım, yazı dizisi yazdım...



Kulüp’ün kurumsallaşması, tesisleşmesi ve profesyonel yönetilmesi gerektiğini hep vurguladım...





Kocaelispor futbol takımını ve kulüp yönetimini; 1992 yılında gazetecilik mesleğine başladığım tarihten bu yana takip ederim...



Kocaelispor’un bu şehir için ne kadar önemli olduğunu ancak içinde olduğunuzda veya benim gibi yakın takip ettiğinizde anlayabilirsiniz...



Kocaeli bir futbol şehridir...

Bu şehir, Kocaelispor aşığıdır...

Kocaelispor bu kent için markadır

1966 yılında kurulan Kocaelispor yıllar içerisinde çok büyük başarılar, şampiyonluklar, kupalar kazandı...

Aynı şekilde büyük hayal kırıklıkları da yaşadı...



Kocaelispor’un başarılı ve başarısız olduğu dönemlere baktığımızda; oynanan futbolun kalitesiz ve yetersizliğinden değil, kulübün kötü yönetilmesinden kaynaklandığını fark edeceksiniz...

Kocaelispor, son 12 yıldır inişli-çıkışlı bir grafik çizdi.

Güven veren bir istikrar yakalayamadı!



Yakın tarihte bir örnek verilim...



Bakınız, Kocaelispor eski başkanı Hüseyin Üzülmez 2021 yılında hayatını kaybettiğinde o sezon lig ortasıtdı...

Üzülmez'den sonrası kulüp içerisinde yapılan seçimde dönemin başkan yardımcısı olan Engin Koyun oy birliğiyle başkan seçildi.

Kocaelispor o sezon Play-Off’a kaldı.Final maçında Sakaryaspor’u farklı yendi ve 1. Lig’e çıktı.

O sezon 1. Lig’de oynayan Kocaelispor, sezon sonu yeniden bir alt lige düştü.

Alt ligde üstün bir performans sergileyen Kocaelispor kendisini takip edenen takıma büyük puan farkı atarak doğrudan 1. Lig’e çıktı...

2023-2024 sezonunda Kocaelispor, Engin Koyun başkanlığında sezona Süper Lig hedefiyle başladı...

Takımın başına; 2010 yılında Turkcell Süper Lig’inde Bursaspor’u şampiyonluğa taşıyan eski milli futbolcu Ertuğrul Sağlam getirildi.

Futbol takımının tamamı neredeyse yenilendi...

Yerli-yabancı birçok futbolcu transfer edildi.

Sezona başlandı...

Lig'e kötü bir başlangıç yapıldı ancak sonradan toparlanma sürecine girildi...

Teknik direktör Sağlam, takımı domino etti. Başarılı sonuçlar aldı. Lig'in ikinci sırasındaydık.

Haftalarca başarılı sonuçlar aldık. Futbolculsr, yönetim ve tabiki taraftarlar mutluydu.

Ancak ne olduysa kolay gibi görünen en kritik maçlar kaybedilmeye başlandı.

Puan kayıpları yaşandı. Bizim altımızdaki takım ike aramızda puan farkı olduğunda sıramızda kalıyorduk ancak puanlar da eriyordu. Puanlar eriyip ligin ikinci ve üçüncü sırasındaki yerinden hızla alt sıralara düşmeye başladık...

Kötü gidişattan dolayı taraftarlar baskı kurunca, kulüp başkanı Engin Koyun ve yönetim kurulu kararı ile teknik direktör Ertuğrul Sağlam görevden alındı.



Ümraniyespor'dan ayrılan Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, Kocaelispor teknik direktörlüğüne getirildi...





ENGİN KOYUN, İSTİFA ETTİ...





Gürsel’de çare olamadı.

Gürsel’in gelişiyle birlikte takım daha kötü futbol oynamaya başladı...



Güven vermeyen bir futbol sergilenmeye başlandı...

Bu arada takımdaki bazı iyi futbolcular takımdan ayrıldı...



Kocaelispor iyi futbol oynamıyor, maç kazanamıyor ve kötü günler yaşamaya başlandı.

Üst üste kötü sonuçlar alınmaya başlanınca, taraftarlar başkan Engin Koyun'u istifaya zorladı.

Koyun, Gençlerbirliği deplasman mağlubiyetiyle baskılara dayanamadı ve kulüp başkanlığını bıraktı.

RECEP DURUL BAŞKANLIĞA VEKÂLET EDİYOR...

Engin Koyun’ un istifasından sonra Kocaelispor Yönetim Kurulu, kendi arasında toplandı. Kulübün Mali İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Recep Durul vekâleten başkan olmasına karar verildi.

Durul’un kulüp başkanı seçilmesiyle birlikte Kocaelispor’da bir diriliş başladı.

4 MAÇTA 7 PUAN TOPLADI...

Durul, tenis milli takımında oynamış başarılı bir tenisçi. Aynı zamanda iyi de futbol oynar. Başarılı bir iş insanıdır.

İş hayatında profesyonel bir yönetici olan Durul, takıma iyi geldi.

Recep Durul yönetiminde Kocaelispor, dört maça çıktı...

Kocaelispor, Göztepe’yi 3-2 yendi. Çorum FK ile 1-1 berabere kaldı, sahasında Giresunspor’u 2-0 yendi.

Son olarak deplasmanda Ümraniyespor maçında iyi futbol oynamasına rağmen 1-0 yenildi.



Tabi bu yenilgi Kocaelispor’u Play-Off hedefinden de uzaklaştırdı.

Durul döneminde Kocaelispor 7 puan topladı. Bir önceki döneme oranla başarılı bir performans...

Geçiş süreci için iyi bir çıkış...

EKONOMİK YÜKÜ OMUZLADI...

Engin Koyun'un ayrılmasıyla birlikte Durul, kulüp içerisinde ekonomik yükü de omuzladı.



Yöneticiler ellerini ceplerine atmazken, Durul, futbolcu alacakları, çalışanların ücretleri ve diğer giderlerle birlikte geldiği günden bu yana 30 milyon TL parayı cebinden kulübe harcadı.



Kocaelispor şuan 52 puanla 6. sırada...

Başkan Durul’un hedefi şimdilik üçüncülük...

Hedef Play- Off'a kalmak...

Çünkü Kocaelispor ligi üçüncü bitirirse, 4-5-6 ve 7’inci olan takımlar kendi arasında maç yapacak Birinci olan takım, üçüncü olan takım ile Süper Lig’e çıkış finalini oynayacak...



Henüz 3- maçımız var. Kalan maçlarda nasıl sonuçlar alırız bunu görüp yaşayacağız...

HEDEFİ TUTMAZSA DURUL ADAY OLUR MU?

Recep Durul’u yakın tanırım. Körfez’de markalaşan Altın Kiraz Halı Saha Futbol Grubunda birlikte top oynuyoruz.

Futbol oynamamızın ötesinde Durul ile hemşeri sayılırız. Başarısını en çok isteyenlerdenim...



Şimdilik büyük bir özveri ortaya koyuyor. Kulübün tüm mali yükünü tek başına omuzlamış durumda...



Durul’un iş insanı olması, ekonomik olarak güçlü olması; Kocaelispor’un bu geçiş döneminde çok önemli bir şans olduğunu düşünüyorum...



Başkan Recep Durul, kongreye az bir süre kalmasına rağmen başkan adaylığını henüz resmen duyurmadı.

Belki düşünüyor olabilir ancak şimdiki net bir şey yok. Durul, son maçlarda alınacak sonuçlara göre sdaylığını da netleştirecek gibi duruyor..

Umarım hedeflediği olur...

Kocaelispor iyi sonuçlar alır ve takım süper lige çıkar. Recep Durul’da başkanlığı hak etmiş biri olur...



KOCAELİSPOR BAŞKANLIĞINI

İLK DUYURAN ULAŞ YILDIZ...

Kocaelispor Kulübü Kongresinin 1.oturumu 28 Nisan’da, ikinci oturumu 9 Haziran’da yapılacak. Muhtemelen kogre 2 Haziran'da yapılacak.

Kulüp başkanlığını ilk duyuran ve bu yönde çıkış ysoan ikk isim eski yönetici Ulaş Yıldız oldu.

Şunu söylemeliyim ki Kocaelispor’u bulunduğu konumdan çok daha büyük başarılara taşıyacak ismin bana göre ULAŞ YILDIZ olduğunu düşünüyorum...



Yıldız, bir futbol aşığı...

Kocaeli doğumlu ve ünlü bir iş insanı...

Genç ve gelecek vadediyor. Hedefleri, projeleri ve kulüp ile ilgili yatırımları olacak bir iş insanı...



Kocaelispor Kulübü’nün bu süreçte değişime şiddetle ihtiyacı var.

Kocaelispor'u kısır tartışmaların dışında tutacak, farklı, hedefleri olan, idealist, vizyoner bir bakış anlayışı gerek Kocaelispor’a...

Ulaş Yıldız, Kocaelispor’a çok şey kazandıracak donanıma sahip olduğunu düşünüyorum...



Henüz adaylığı konusunda resmi bir açıklama yapmayan Recep abiyi severim.

Bu geçiş sürecinde Kocaelispor için elini taşın altına koydu.

İş yaşamındaki profesyonelliğini Kocaelispor yönetiminde de gösterdi.

Uzun yıllardır Kocaelispor için özverisini ortaya koyan, önemli maddi kazanımlar sağlayan Veli Başkurt adaylığı düşündüğünü biliyorum. İansının az olduğunu düşünüyorum.

Kocaelispor Kulübü Başkanlığı için adı geçen isimler arasında bu camiayı gelecek hedeflerine ulaştıracak en güçlü isim olarak Ulaş Yıldız çok daha yakın...



