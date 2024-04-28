Böyle çalışmalara can kurban…

Gazeteci eksiği gösterir elbette…

Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere herkesin bu gazetede çıkan en küçük eleştiriyi önemseyerek çözüm aradığını da biliyoruz.

Biz de herkesin eksiğini eleştiri sınırları içinde kalmak koşuluyla göstermeye çalışıyoruz.

Gazeteye ilgi büyük, okunma oranları yüksek olunca her eleştiri haberinden rahatsız olanlar da çok oluyor.

Bunu da anlayışla karşılıyoruz. Ama sadece kendilerini eleştirdiğimizi düşünenler büyük yanılgı içinde…

Herkesi efradını cami ağyarını mani tadında yani dozunda, önemli noktalarından eleştiriler yapıyoruz.

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Eleştiriler yapıyoruz ama iyi uygulamaları da kamuoyunun önüne sunuyoruz…

Bunu görev kabul ediyoruz.

Bu hafta Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nün iki güzel uygulamasını Selda Hatun Tan’ın özel çalışmalarından sizlere aktardık.

Birincisi kadın polislerden oluşan yunus timleri…

Bilindiği gibi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ‘Yunus’ diye bilenen motosikletli polis timleri bünyesinde kadın polisler de 3 aydır görev yapıyor.

Yunus ekiplerinde 8 kadın polis 4 tim halinde çalışıyor…

Kadın polisler kadın şüpheliler üzerinde yaptıkları aramalarda suç aletlerinin bulunması konusunda fark yaratmış. Yeni ekiplerle birlikte ele geçirilen suç aleti sayısı yüzde 30 artmış.

Bu güzel haber değil mi?

Bunu kamuoyuna sunmak güzel değil mi?

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İkincisi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 7 ay önce kurulan Oto Hırsızlık Araç İnceleme Atölyesi…

Bu atölye ile çalıntı ya da change araçlar, 10 dakikada tespit ediliyor. Oto hırsızlarının korkulu rüyası olmuşlar.

Sayılar vereyim…

Araç İnceleme Atölyesinde bugüne kadar 131 araç kontrol edilmiş. Yapılan incelemelerde 12 araç temiz çıkmış. 119 aracın çalıntı, change ve gümrük kaçağı olduğu belirlenmiş…

Tespit etme oranını görüyor musunuz?

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Böyle haberlere can kurban…

İlk haber manşetimizdeydi…

Ertesi gün atölye haberi de birinci sayfamızda ikinci manşet olarak verildi.

Şundan emin olun…

Eksikleri de vereceğiz, güzellikleri de…

Her ikisini de ölçümüzü bilerek yapmaya devam edeceğiz.

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Bakın Özgür Kocaeli’nin SEO çalışmalarıyla şişirilmemiş rakamları 10 milyon tıklama sınırında…

Bu da sizin tarzımızı ve tavrımızı benimsemeniz sayesinde…

Güveniniz sayesinde…

O güvene layık olmaya çalışıyoruz.