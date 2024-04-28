90 yıllık kulüp amatör kümede

Kocaeli futbolunda çöküş sürüyor.

Bir dönem profesyonel liglerde 5-6 takımımız vardı.

Süper Lig’de Kocaelispor. 2.Lig’de Kocaeli Birlikspor.

Gölcükspor ve Darıca GB 3.Ligin kadrolu kulüpleriydi.

Gebzespor 2.Lig ve 3.Lig’de yıllarca mücadele etti.

Karamürselspor, Petkimspor, Bekirpaşaspor ve kısa bir dönem 3.Lig’de yer alan Tavşancılspor.

Sonradan 3.Lig’e çıkan Derincespor AŞ…

Bu kulüplerden sadece amatöre kadar düşüp, sonra küllerinden doğan Büyük Kocaelispor kaldı.

Gölcükspor, 3 yıl önce 30 yıl kaldığı 3.Lig’e veda etti.

Gölcükspor’dan önce de Gebzespor düşmüştü…

… … …

28 yıldır 3.Lig’de yar alan Darıca GB’nin düşeceği hiç aklımıza gelmezdi.

Son 3 yıla kadar.

Son dönemde kötü yönetilen Darıca GB vardı.

4-5 kez yönetim değişti, kulüp satıldı…

Her satıldığında geriye gittiler…

Aidiyet duygusunu kaybedip, ilçeden uzaklaştılar.

Geçen yıl son maçlarda kutarmıştı, bu sezon başaramadılar.

Bir takım nasıl kötü yönetilirse küme düşer…

İşte örneği Darıca GB…

… … …

Göz göre göre bu tarihi kulüp amatöre düştü.

Ligin devre arasında, maçlar oynanırken 2-3 kez yazdım.

Aslında Darıca GB, bize bu kadar uzak iken, biz bunları görebildik.

Ne yazık ki, yıllardır bu kulübün içinde yer alan insanlar nasıl göremediler, şaşkınlık içindeyim.

Gebzespor’u 3.Lig’e çıkartalım derken, elimizdekinden de olduk.

Darıca GB, bağıra bağıra küme düştü.

90 yıllık tarihi çınar…

1934 yılında kurulan, 1985-86 sezonunda ilk kez profesyonel ligde mücadele etme hakkı kazanan Darıca GB, 8 yıl 3.Lig’de yer aldı.

Sonrasında 1993-94 sezonunda yeniden amatör lige düştü.

1996-97 sezonunda yeniden 3.Lig’e dönen Sarı-Yeşilliler tam 28 yıl aradan sonra bir kez daha amatör kümeye indi…

… … …

İnsanın aklı, mantığı almıyor.

Bu efsane kulüp nasıl oluyorda düşmesine seyirci kalındı.

Bu ilin en eski Kulübü, Kocaelispor’dan geçmişi daha eskilere dayanıyor.

Bu kulübün 90 yıllık mazisi bulunuyor.

Bunu nasıl oluyor da, bir kalemde silip atabiliyoruz.

Biz Gebzespor ve Gölcükspor’u 3.Lig’e çıkarmadan, Darıca GB’yi de yolcu ettik.

Bir kulüp sahipsiz kalınca da düşmesi kaçınılmaz oluyor…

… … …

Futbolda profesyonel ligde sadece iki kulübümüz kaldı.

Kocaelispor ve Belediye Derincespor…

Kocaelispor’u da yıllar önce yıkmaya, yok etmeye çalıştılar ama başaramadılar.

Kocaelispor dimdik ayakta.

Armasını ve ismini satmadan…

… … …

Kocaelispor’dan sonra profesyonel ligde bir takımımız daha kaldı, Belediye Derincespor.

Aslında onu da sattılar.

Talimat gereği il dışına satılamadığı için şimdilik maçlarını Derince’de oynuyor.

Geçen yıl Hamza Mutlu’nun 2.Lig’e çıkardığı Derincespor’u, bir başka Kocaelispor efsanesi Taner Gülleri ligde tutmaya çalışıyor.

Pazar günü de İzmir’de Menemen FK ile çok kritik bir maç oynayacaklar.

Darıca’yı ligde tutamadık, bari Derincespor’u bırakalım.

Haydi Taner Gülleri, haydi Derincespor…

Dualarımız sizinle…

… … …

Pazar günü Kocaelispor’un da çok önemli bir maçı var.

Darıca GB düştü, Derincespor’u 2.Lig’de tutmak istiyoruz.

Kocaelispor’u da Süper Lig’e taşımak niyetindeyiz.

Ancak şehir olarak, takım olarak öyle bir havamız yok.

3 yıldır bu kadar kötü yönetilen bir kulüp varki, taraftarlarımız da takımdan umudunu kesmiş durumda…