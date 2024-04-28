Haydi Kocaelispor Play-Off aşkına

Artık normal sezonda son üç haftaya geldik. Bugün Süper Lig umutlarımızı sürdürebilme mücadelesinde kritik Bandırmaspor sınavına çıkacağız. Kazanırsak yüzde 90 Play-Off cepte, üçüncülük şansımız sürecek. Beraberlik, rakiple puan farkını koruyacağımız için kötü bir sonuç olmaz. Yani yenemiyorsak yenilmemek de önemli. Diğer ihtimali aklımıza getirmek dahil istemiyoruz. Kocaelispor’umuza yürekten başarı dileyerek detaylara geçiyorum.

AYNI 11 İLE BAŞLAR AMA

Aslında takım Ümraniye maçında hiç fena değildi, sezonun en mücadeleci, arzulu oyununu oynadı. Buradan bakıldığında Mustafa Hoca, bugünkü maça aynı 11’i, aynı dizilişle sürer diye düşünüyorum ancak beklerle ilgili bir değişim yaparsa da şaşırmam. Mehmet Yılmaz Oğuz’un cezalı, Duhan ise Atila’nın formsuz olduğu süreçte idare ettiler ama bu takımın asıl bekleri Oğuz ile Atila’dır.

ASIL BEKLERE DÖNÜŞ OLMALI

Bugünkü maçla birlikte artık takımın asıl beklerini kadroda görmek istiyoruz. Bunun takım için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Başka bir değişiklik olmaz, olmamalı da. İdeal kadromuzla son maçları oynayıp Play-Off’a hazırlanalım. Davit’in 5 maçlık cezası bitti. Muhtemelen yedeklere yazılacak, gidişata göre oyuna alınacaktır. Daha önce de yazdım, çok umutlu değilim ama inşallah hepimizi yanıltır.

TARAFTARA İHTİYAÇ VAR

Taraftar konusunu dün detaylı bir şekilde ele almış, endişemi ve beklentimi ortaya koymuştum. Dilerim ki, taraftarımız bu maçın ne denli önemli olduğunun bilinciyle tribünlerdeki yerini alır. Öyle 3-4 bin kişiye oynarsak yakışmaz. En azından 5-6 bin olmalıyız. Takımın buna ihtiyacı var. Son maçta cezalıydık ve boş tribünler önünde sonuncu rakibe karşı bile zorlandık. Bu kez sıkı bir rakip geliyor, 12’nci adama çok ihtiyaç olacak.

BANDIRMA’YA DİKKAT

Bandırma Yusuf Şimşek ile bir hava yakaladı, henüz yenilgileri yok ama Altay dışında da galibiyet alamadı. Çok iyi değiller. Ama deplasman performanslarına bakarsak ürkütücü olduğunu çok net görebiliriz. 15 maçın 7’sinde kalelerinde gol bile görmemişler. Play-Off’a kalmak için çaba gösteriyorlar ve bunun maç onlar için de hayati önem taşıyor. Moussa en tehlikeli isimleri. 11 golü var. Doğan Can da 9 golde. Hücum hatlarına dikkat etmeliyiz.

YENERSEK YÜZDE 90

Son Üç haftada önceliğimizin Play-Off hattını garantilemek olmalı, ondan sonra en iyi dereceyi kovalarız. Bolu, Altay engelini zorlanmadan aşar ama G.Birliği’nin Göztepe deplasmanında kazanabileceğine pek ihtimal vermiyorum. Dolayısıyla bugün kazanırsak ligi ilk 7’de bitirme şansımızı yüzde 90 seviyelerine çıkartırız. Çorum FK Erzurum’da dilerim takılır, aynı şekilde Sakarya Giresun’da sürprizle karşılaşır. Bodrum’un Tuzla’yı deplasmanda yenebileceğini sanmıyorum.

ÜÇÜNCÜLÜK ŞANSIMIZ İÇİN

Bu maçlardan gönlümüzden geçen sonuçlar gelirse son iki haftaya üçüncülük için iddialı bir konumda girme şansımız da var. Bu ligde Play-Off ilk turunda saha avantajı için 4 ve 5’incilik de önemli. Üçüncü olamazsak bile diğer iki iyi dereceyi zorlamak durumundayız. Tek maç üzerinden oynanacak Play-Off ilk turunu sahamızda, ateşli taraftarımızın önünde oynamamız bize büyük bir avantaj getirir.

EN KÖTÜ SENARYO

Tabi bir de madalyonun öbür yüzü, yani olumsuz tarafı var. Allah göstermesin bugünkü en vahim senaryo kaybetmemiz olur. 52 puanda kalırız, Bandırma 50 puan yapar, Bolu da 50 puana gelir. Son iki haftaya sadece 2 puan önde girmek büyük risk. Buradan bakınca bugünkü maçla ilgili Play-Off yarışındaki doğrudan takip olan Bandırma ile beraberlik çok kötü bir sonuç olmaz. Aradaki farkı korumak bizi ilk 7 hedefine çok yaklaştırır. Yani yenemiyorsak yenilmeyeceğiz.