Haydi Kocaelispor Play-Off aşkına

Artık normal sezonda son üç haftaya geldik. Bugün Süper Lig umutlarımızı sürdürebilme mücadelesinde kritik Bandırmaspor sınavına çıkacağız. Kazanırsak yüzde 90 Play-Off cepte, üçüncülük şansımız sürecek. Beraberlik, rakiple puan farkını koruyacağımız için kötü bir sonuç olmaz. Yani yenemiyorsak yenilmemek de önemli. Diğer ihtimali aklımıza getirmek dahil istemiyoruz. Kocaelispor’umuza yürekten başarı dileyerek detaylara geçiyorum.
AYNI 11 İLE BAŞLAR AMA
Aslında takım Ümraniye maçında hiç fena değildi, sezonun en mücadeleci, arzulu oyununu oynadı. Buradan bakıldığında Mustafa Hoca, bugünkü maça aynı 11’i, aynı dizilişle sürer diye düşünüyorum ancak beklerle ilgili bir değişim yaparsa da şaşırmam. Mehmet Yılmaz Oğuz’un cezalı, Duhan ise Atila’nın formsuz olduğu süreçte idare ettiler ama bu takımın asıl bekleri Oğuz ile Atila’dır.
ASIL BEKLERE DÖNÜŞ OLMALI
Bugünkü maçla birlikte artık takımın asıl beklerini kadroda görmek istiyoruz. Bunun takım için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Başka bir değişiklik olmaz, olmamalı da. İdeal kadromuzla son maçları oynayıp Play-Off’a hazırlanalım. Davit’in 5 maçlık cezası bitti. Muhtemelen yedeklere yazılacak, gidişata göre oyuna alınacaktır. Daha önce de yazdım, çok umutlu değilim ama inşallah hepimizi yanıltır.
TARAFTARA İHTİYAÇ VAR
Taraftar konusunu dün detaylı bir şekilde ele almış, endişemi ve beklentimi ortaya koymuştum. Dilerim ki, taraftarımız bu maçın ne denli önemli olduğunun bilinciyle tribünlerdeki yerini alır. Öyle 3-4 bin kişiye oynarsak yakışmaz. En azından 5-6 bin olmalıyız. Takımın buna ihtiyacı var. Son maçta cezalıydık ve boş tribünler önünde sonuncu rakibe karşı bile zorlandık. Bu kez sıkı bir rakip geliyor, 12’nci adama çok ihtiyaç olacak.
BANDIRMA’YA DİKKAT
Bandırma Yusuf Şimşek ile bir hava yakaladı, henüz yenilgileri yok ama Altay dışında da galibiyet alamadı. Çok iyi değiller. Ama deplasman performanslarına bakarsak ürkütücü olduğunu çok net görebiliriz. 15 maçın 7’sinde kalelerinde gol bile görmemişler. Play-Off’a kalmak için çaba gösteriyorlar ve bunun maç onlar için de hayati önem taşıyor. Moussa en tehlikeli isimleri. 11 golü var. Doğan Can da 9 golde. Hücum hatlarına dikkat etmeliyiz.
YENERSEK YÜZDE 90
Son Üç haftada önceliğimizin Play-Off hattını garantilemek olmalı, ondan sonra en iyi dereceyi kovalarız. Bolu, Altay engelini zorlanmadan aşar ama G.Birliği’nin Göztepe deplasmanında kazanabileceğine pek ihtimal vermiyorum. Dolayısıyla bugün kazanırsak ligi ilk 7’de bitirme şansımızı yüzde 90 seviyelerine çıkartırız. Çorum FK Erzurum’da dilerim takılır, aynı şekilde Sakarya Giresun’da sürprizle karşılaşır. Bodrum’un Tuzla’yı deplasmanda yenebileceğini sanmıyorum.
ÜÇÜNCÜLÜK ŞANSIMIZ İÇİN
Bu maçlardan gönlümüzden geçen sonuçlar gelirse son iki haftaya üçüncülük için iddialı bir konumda girme şansımız da var. Bu ligde Play-Off ilk turunda saha avantajı için 4 ve 5’incilik de önemli. Üçüncü olamazsak bile diğer iki iyi dereceyi zorlamak durumundayız. Tek maç üzerinden oynanacak Play-Off ilk turunu sahamızda, ateşli taraftarımızın önünde oynamamız bize büyük bir avantaj getirir.
EN KÖTÜ SENARYO
Tabi bir de madalyonun öbür yüzü, yani olumsuz tarafı var. Allah göstermesin bugünkü en vahim senaryo kaybetmemiz olur. 52 puanda kalırız, Bandırma 50 puan yapar, Bolu da 50 puana gelir. Son iki haftaya sadece 2 puan önde girmek büyük risk. Buradan bakınca bugünkü maçla ilgili Play-Off yarışındaki doğrudan takip olan Bandırma ile beraberlik çok kötü bir sonuç olmaz. Aradaki farkı korumak bizi ilk 7 hedefine çok yaklaştırır. Yani yenemiyorsak yenilmeyeceğiz.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(19 )
Memo - Kocaeli bu yil çıkamaz inşallah
Fatih - Umarım playoff a kalmayız. Biz süper lig takımı olamayız. Çıkıp düşeceğimize hiç kımıldamayalım.
Cantuğrul - İlk önce şampiyonluk için haydi körfez dedik sonra 2 lik için haydi körfez dedik sonra 3 lük için haydi körfez dedik şimdi de play of için haydi körfez diyoruz Allah tan lig bitiyorda haydi körfez ligde kalmak için demeyeceğiz en azından
Orhan - Aynı ligde kalırsa daha iyi olur.
süper lige çıkarsa 3.lige kadar düşer.Takım Göztepe ve Eyüp gibi oturmuş değil !
Ultra - Ah aldılar tribünlere ayar vermeye kalkanların son üç haftası
Barb - Play off oynasak ne yönetim tam kadro istifa
Beren Topaloğlu - Forvet oyuncusu yok yoksa iyi oynuyorlar
. - Bu takım Play Of oynasa ne olur?
Hak etmiyor
Rks - Elde ki malzeme bu malesef bunlarla bu ligi bitireceğiz biz taraftar olarak gereğini yapalım eyüp ve göztepe maçlarını taraftar aldı şimdi bandırma ve sakarya maçlarında son düzlükteyiz haydi körfezim...
Ümit Yazıcıoğlu - Başarılar Kocaelispor um umarım bugün istediğimiz sonucu alırız.
Adem - Takımın bu halde ol asının en büyük sebeplerinden birisi sizsiniz Engin Koyun sevdanız bizi bitirdi.
Bu takım şampiyon şoursa size engin koyuna ve manjer tarıka rağmen şampiyon olacak oda armasının büyüklüğü ile.
Vatan Şaşmaz - Sen hala bu takımdan umutmu bekliyorsun bu takım ruhen çökmüş bir cacık olmaz bu takımdan
Basiskele41 - Takım Ümraniye maçında madem iyiydi de 3 puanı kim aldı bu hoca ile bu takımın başarı olma ihtimali sıfır bugün son 3 maçı alır final oynarız demediniz sizde ilerleme var bir sefer KRAL ÇIPLAK neden diyemediniz
Adalı 54 - Namık Kemal iyi adamdı....
90ların Taraftarı - Aslında 3 maçtır, sahada rakip takımı, hapseden baskı yapan biziz
Ne hikmetse karşımızdaki takımlar 8 kişi ile 9 kişi ile defans yapıp kontratak ile sonuça gitmek istiyorlar
Play-off sisteminde KOCAELİSPORUMUZUN nasıl bir takım olduğunu görecekler, çünkü orada puan sistemi yok, başa baş mücadele var.
Seref - Arkadaş biz onnu yenemicez bunu yenemiyez biz kimi yenecegizde playofa kalıp süper lige çıkacağız.iste sezon başında yapılan yanlış transferlerin ve güven vermeyen bir takımın neticeleri. Biz en iyisi daha fazla hayal kurmayıp önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapalım. Böyle kakou fofana vb transferlerden ziyade alt yapıdan ilerisi için oyuncular bulalım.
Aykut - Hayrettin abi bence mantikli yazmissin ben sadece oguz ve atilla mevzusuna ktilmiyorum duhan belki hazir degil fakat atilla gibi bam gum vurmuyor candeas oguz ile anlasamiyor o kanatta bu mac mehmet oynamali cunku rakip takim kanatlardan geliyor ortadan gelipte golleri yok taraftarta yarin 10000 olur bence takima guvenelim sonuna kadar KOCAELİSPOR
1ol - Çorum FK Erzurum’da dilerim takılır, aynı şekilde Sakarya Giresun’da sürprizle karşılaşır. Bodrum’un Tuzla’yı deplasmanda yenebileceğini sanmıyorum.
DEMİŞ HAYRETTİN ABİ ...
HAYALLER PARİS GERÇEKLER KÖRFEZ.
Onur Karabay - sonuçlara baktın mı aslan parçası :) herseyi çok biliyorsunuz ya
Efsane 41 - Körfez Körfez gibi es bugün
Basiskele41 - Bunlar rüyalarla gerçekleri ayırt edemiyorlar bence kendilerine bir çeki düzen vermeleri gerekiyor
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.