Gölcüklüler buna çok sevinecek ...

Kocaeli’de eskiden süre gelen bir talihsizlik var!



Türkiye’nin sanayi şehriyiz. Türkiye’nin en zengin iş insanlarının fabrikaları, yatırımları bu şehirde var.



Başta Amerika olmak üzere dünyanın gelişmiş birçok ülkelerin sanayi kuruluşları şehrimizde üretim yapıyor...



Ancak gelin görün ki, üreten bir kentin ihtiyaçları zamanında karşılanmıyor...

Hastane mi yapacağız; hastanenin hizmete açılması yıllar sürüyor!

Okul mu yapacağız; eğitime açılması yıllar sürüyor...

Meydan mı yapacağız, sosyal tesis mi yapacağız, yollar mı yapacağız; açılması yıllar sürüyor!



Planlamalar tutmuyor...

Hesap tutmuyor!



KOCAELİ ÜLKEYİ BESLİYOR...



Oysa ülkeyi besleyen bir şehirdir Kocaeli...



Bir yatırıma veya projenin yapımına başlandığında, planlanan sürede bitmesi gerekmez mi?



Peki, neden tüm bunlar yaşanıyor?

Bilinmiyor, bilmiyoruz!



Bu şehrin bir eksiği var ama nedir?



Şehri yönetenlerden mi bu eksiklik; yoksa

şehrin sorunlarını çözsünler diye meclise gönderdiğimiz siyasetçilerin ilgisizliğinden mi?



Mesela, Kocaeli Şehir Hastanesi’nin yapımına 2015 yılında başlandı. Hastanenin inşaat yapımında akla hayale gelmeyecek sorunlar yaşandı!

Hastane, 8 yıl sonra yani, 1 Nisan 2023 tarihinde hizmet vermeye başladı...



Hastanenin hizmete açılması geç oldu ancak bugün Kocaeli Şehir Hastanesi, kentin sağlık ihtiyacının çok önemli bir yükünü omuzlamaya başladı.

Hizmete geç açıldı ama şimdi çok iyi...

Aynı durumu Gölcük Devlet Hastanesi’nde de yaşadık!

Bir şeyi itiraf etmek isterim...



Kentte başlanan, devam eden yatırımlar ve projeleri, kentin yöneticilerinden çok daha fazla takip ederim...



Yatırımın yapıldığı bölgeye sıkça giderim. Projenin yapım aşamalarını haberleştirip veya bu sütunda analiz ederek kamuoyuna duyururum...



YAPIMINA 2015 YILINDA BAŞLANDI



Gölcük ilçe merkezi ile Değirmendere Yüzbaşılar mevkii sınırında bulunan eski Migros marketinin bulunduğu alanda yapılması planlanan Gölcük devlet Hastanesi yapımına 2015 yılında karar verildi...



Sağlık Bakanlığı, hastanenin yapım ihalesini 2016 yılında yaptı.

Hastanenin tam temel hazırlıkları yapıldığında, bu bölgeden “deprem fay hattı” geçtiği tespit edildi...



17 Ağustos 1999 Merkez Üssü Gölcük olan yüzyılın en korkunç depreminde fay hattının geçtiği yer, hastanenin yapılacağı alandı!



Büyük bir risk oluşturan bu durumun ortaya çıkmasıyla birlikte hastanenin temel atma çalışması durduruldu...



Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda yüklenici firma; zeminin güçlendirilmesi, hastane binasının depreme karşı dayanıklı olması için, Almanya’dan deprem izolatörlerinin getirilmesi beklendi...



Bu arada zemin sıkılaştırılması ve güçlendirilmeli yapıldı. Her biri 20-30 metre derinliğe giden kazıklar çakıldı.



2019 yılında Almanya’dan deprem izolatörleri getirildi. Getirilen deprem izolatörleri binanın zemindeki kolanlarına yerleştirildi...



Hastane binası zemini yüzde 100 güçlendirildikten sonra temeli 2019 yılı içerisinde atıldı...



O tarihlerde tüm bu gelişmeleri takip etmiş, hem haberleştirmiş hem de bu sütunda analizini yaparak kamuoyunu bilgilendirmiştim.



Yıl 2024...



272 yatak kapasiteli Gölcük Yeni Devlet Hastanesi, yeni adıyla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nin geçici kabul süreci, hastane temelinin atılmasından tam 8 yıl sonra bu aşamaya gelebildi...



MOBİLYA VE CİHAZLAR TAKILIYOR...



Tabi bu 8 yıl içerisinde hastanenin yapımını üstlenen firmalar işi bırakıp kaçtı. Sağlık Bakanlığı her seferinde hukuki çerçevesinde başka ihaleler yaptı.



8 yılın sonunda hastaneyi geçici kabul noktasına getirildi...

Hastane içerisindeki mobilya kurulumları tamamlandı. Birimlerin tabelaları takıldı...





Sağlık İl Müdürlüğü’nün verdiği bilgi doğrultusunda haziran ayı içerisinde Sağlık Bakanlığı hastane içerisindeki tıbbi cihaz kurulumuna başlayacak.

Tabi cihaz kurulumları ve kontrolleri de bir hayli zaman alacaktır...



Bu şu demektir, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, hasta kabulüne yeni yıla yakın, yani 2025 yılı başlarında ancak başlayabilecek...



Nasıl olsa bu gecikmelere alışkın şehir insanıyız...



Kocaeli Şehir Hastanesi gibi Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde tamamlanıp hasta kabulüne başlandığında güzel olacaktır...





BÖLGE İÇİN ÖNEMLİ BİR HİZMET...

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, bölge için çok faydalı ve yararlı bir hastane olacak.

Gölcük ve Karamürsel bölgelerindeki tüm yerleşim alanlarına hitap edecek. Daha önce bu bölgelerden Şehir Hastanesi ve İzmit Merkez’deki hastanelere gelen hastalar ve hasta yakınları artık Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne gidecekler...



Evet;



Hasta kabulüne yeni yıla yakın geçecek olan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi şimdiden bölge insanımıza hayırlı oldu.

Hastanenin yapımı geç oldu ama ileriki süreçte bu hizmetin kıymeti çok daha iyi anlaşılacak...

