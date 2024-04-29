İbrahim Efe’nin durumu herkese ders olmalıdır.

AK Parti İzmit Belediye meclis üyesi İbrahim Efe, partisinden ve meclis üyeliği görevinden istifa etti.

Biliyorsunuz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi personelleri arasında Şehir Hastanesi geçiş yolu üzerinde yetki tartışması yaşanmış ve arbede çıkmıştı.

Olay yerini incelemeyen giden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanına gelen Efe, küçük bir dokunuş sonrası kendini ‘abartılı biçimde’ yerlere attı ve “imdat polis” diye bağırdı. Aslında ortada çözülmesi gereken çok daha ciddi bir tartışma varken Efe’nin bu abartılı hareketleri gündem oldu. Hem de ne gündem…

Türkiye konuştu.

Sosyal medyada TT oldu. Neler neler dendi…

“ VAR’a gidelim” dendi…

“Taklacı” dendi…

Mesele bambaşka bir yere gitti.

BÖYLE ABARTILI DAVRANINCA…

Sonuçta özür dilese bile AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, disiplin soruşturması başlattıklarını açıklamıştı. Akıbet kötüye gidince de Efe, hem meclis üyeliğinden hem de AK Parti’den istifa etti.

İstifanın ardından gazetemize açıklama yapan Efe, “Elbette hatalarımız olmuştur. Bunun için özür de diledim. Ama benim de bir ailem ve çocuklarım var. Bu kadar linçi hak etmediğimi düşünüyorum. Benim tek derdim hizmet etmekti” dedi.

Elbette işin geçmişi var; Hürriyet, Efe’yi İzmit Belediyesi’nde işten atmıştı. O günden bu güne gelen bir gerginlik vardı. Merdiven krizi tuzu biberi oldu.

Ama İbrahim Efe’yi istifaya götüren bu olayın kritik bir şifresi var: Abartı.

Efe’yi abartılı davranışı yaktı.

ISTAKOZ VE ROLEX ÖRNEĞİ

Bakın anahtar cümle şu: Vatandaş hayatın hiçbir alanında yalanı dolanı abartıyı, kavgayı istemiyor.

Abartı önemli…

Örneğin siyasetçi çok kötü bir araba ile bölgesine gelirse vatandaş “kendisine hayrı olmamış” der ama bir yoksul mahallesine lüks jeep ile gelen siyasetçiyi de kendinden kopuk görür.

Istakoz ve Rolex tartışmaları da bundan kaynaklanıyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'nden yaptığı ıstakoz paylaşımının bu kadar tartışılmasının nedeni de bu…

Tabi aynı cümlenin içinde hem Monaco hem yat kulübü hem de ıstakoz geçince bıraktığı şatafat etkisi de o kadar büyük oluyor.

ikinci ‘ıstakoz vakası’ da Mamak Belediyesi’nin AK Partili üyesi Salih Kahraman’dan gelmişti. Kahraman da lüks otelde yediği ıstakozla poz vermişti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da 562 bin liralık Rolex saatiyle özçekim yaparken görüntülenmişti.

AK PARTİ’NİN ÖZÜNE TERS

O krizler üzerine “Beğenirsiniz beğenmezsiniz AK Parti halkın içinden çıkmış bir partidir, sokakların sesini dinleyerek kurulmuş bir partidir. Başörtüsü mağduriyeti ile başlayan ve kendini siyasal alanda ifade eden bir harekettir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle bir hareketin lideridir. AK Parti, geniş halk kitlelerinden kopmuş, şatafatı öne alanlara karşı kurulmuş bir partidir. Şatafatın görgüsüzlüğün partisi değildir… Böylesi yanlışların özrü kabul edilemez” diye yazmıştım.

KOCAELİ TEŞKİLATI DOĞRU DAVRANDI

Efe’nin olayında o özür kabul edilmedi. Bana göre ıstakoz işinin de özrü olmazdı. AK Parti içinden geçtiği bu süreçte böylesi hareketlere en ağır yaptırımları uygulamalıdır.

İbrahim Efe’nin durumu herkese ders olmalıdır.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin toplumla “fabrika ayarlarında” kucaklaşması için partiyi temsil edenlerin abartılı davranışlardan kaçınması lazım.

Bu konuda Kocaeli teşkilatı doğru bir duruş sergiledi. Efe olayını uzatmadı.

Eminim bu davranış pratiği bundan sonra olabilecek diğer olaylara örnek teşkil edecektir.