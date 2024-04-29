Son yılların en iyi Kocaelispor’u, Reis Amaral’ın şovu

Son maçtaki yenilgi. Takımın umut vermeyen oyunu. Çok sayıda taraftarın bloke cezası alması. Sakarya maçını tehlikeye atmayayım düşüncesi. Aynı saatlerde Amatör Süper Lig Play-Off maçlarının olması. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda Bandırma maçına gelecek taraftar sayısının oldukça düşük olduğunu öngörmek mümkündü. Nitekim sabah saatlerinde Passolig Com’dan gelen sadece 721 bilet satıldığı haberi kimseyi şaşırtmadı. Bitime 3 hafta kala Play-Off yolunda hayati bir maça çıkıyorsunuz, saatler kala satılan bilet sayısına bakın. Üzüntü verici olmanın ötesinde, çok düşündürücü. Tamam, son maç kaybedilmiş, umutlar azalmış olabilir, çok sayıda bloke cezası almış taraftar da bulunabilir ama ne olursa olsun büyük taraftar gücüyle bilinen Kocaelispor’da böylesi bir tablo kabul edilemez.

UMUDA SARILMAK VARKEN

Sonuçta takımın Play-Off’a kalma ve oradan Süper Lig’e çıkma şansı devam ediyor. Küçük de olsa umuda sarılmamız, takımımızı bağrımıza basmamız gerekirken, pes etmez, vazgeçmek hiç olmadı, yakışmadı. Maça gelen taraftarı tek tek alkışlıyorum, haklı bir gerekçe olmadan gelmeyenleri de kınıyorum. Bugün taraftar potansiyeli olmayan takımlarda bile böylesi bir maç öncesinde daha fazla bilet satışı olmuştur. 721 biletin hiçbir şekilde izahı yapılamaz, haklı bir mazeret ortaya koyulamaz. Kombineler, loca biletleri, biletlerini gişelerden alanlar derken 3-4 bin kişi vardı tribünlerde. Maraton ve numaralı tribün eski maçları aradan görüntüdeydi. Büyük boşluklar vardı. 35 bin kişi kapasiteli olan stadyumda en hayati maçta 4 bin kişi. 5’te 1’ini bile dolduramamışız. Başka anlamda 5’te 4’ü boş. Yazık valla.

AMARAL 1 DAKİKA İÇİNDE 2 FIRSAT KAÇIRDI

Mustafa Gürsel aslında Ümraniye maçında doğru 11’i, doğru dizilişle sahaya sürmüştü. Bunun karşılığında da iyi oyun bol pozisyon gelmişti. Sonuç belki kötüydü ama futbol umut vericiydi. Mustafa Hoca’nın bekler dışında aynı tertibi sahaya sürmesini bekliyorduk ama yine yanıldık. Gürsel Vukovic’i yeniden kenara alıp ön liberoda Emir’i oynattı, kanatta Barış’ı kesip Bridze ile başladı. Yani son maça göre üç değişiklik yaptı. Maça oldukça istekli ve atak başladık. 6’ıncı dakika içerisinde Amaral 30 saniye arayla iki net fırsat kaçırdı. Aynı Amaral birkaç dakika sonra bu kez ceza yayı üzerinden plase vuruş yaptı, top az farkla yandan avuta gitti.

OFSAYT OLMASA PENALTIYDI

Dakikalar 19’u gösterirken karambolde mutlak gol fırsatı yarattık, Ramil dokunamadı ama rakip elle oynayınca bizim futbolcular penaltı itirazında bulundu. Pozisyon geçtikten sonra VAR baktı, pozisyon penaltıydı penaltı olmasına ama öncesinde ofsayt olduğu için hakem oyunu devam ettirdi. İlk yarım saat geçildikten hemen sonra Oğuz karşı karşıya atamadı, kaleciden dönen topu Ramil gole çeviremedi. 3-4 dakika geçmemişti ki Amaral bir kez daha karşı karşıya atamadı. Bandırma bu yarıda ilk yarı biterken bir kez etkili geldi, çekilen şutta savunmaya çarpan top kornere gitti. Devre golsüz geçildi.

YENİ BİR GERİ DÖNÜŞ

İkinci yarının ilk tehlikesi konuk ekipten geldi. Levent’in vuruşunda top üst direkten geri geldi. Pozisyonun dönüşünde Ramil çok iyi getirdi, al da at dercesine çıkardı, Emir son vuruşu yapamadı. Bandırma 55’de Gökhan’ın büyük hatasında öne geçti. Tam bir şok goldü. Kenar yönetim hemen Davit ile Vukoviç hamlelerini yaptı. Bir anlamda fabrika ayarlarına geri döndük. Değişiklikler iyi geldi. Burak’ın kale önünde kaçırdığı fırsatın ardından 67’de Yusuf Cihat enfes bir şutla eşitliği sağladı. Rakip ne olduğunu anlaşamadan 2 dakika sonra Candeias’ın pasında Amaral takımını öne geçirdi. 74’te Amaral ile başlayan atakta yine Candeias kesti bu kez Vukoviç tamamladı. Oyun bir anda 3-1’e geldi. Maç da böyle bitti.

BANDIRMA TARAFTARINA ALKIŞ

Sezonun, hatta son yılların en iyi futbolu diyebilirim. İlk yarıda maçı kopartabilir, 4-0 falan soyunda odasına gidebilirdik. İkinci yarıda bireysel hatadan golü yedikten sonra can havliyle saldırdık, kısa süreçte golleri sıraladık. Göztepe kadar olmasa da ona yakın bir geri dönüştü. Amaral galibiyetin mimarıydı. Candeias iki asistle dikkat çekti, Yusuf Cihat 8 numara pozisyonunda çok daha yararlı olduğunu gösterdi. Vukovic de iyi maçlarından birini çıkardı. Doğrusu Bandırma takımını bu kadar kötü beklemiyorduk. Neredeyse hiç gelemediler. Bu halde Play-Off falan yapamazlar. Ama misafir takım tribünlerini dolduran taraftarları bir harikaydı. Bizim numaralıdaki taraftarlar maç bitimi alkışlayarak onlara haklarını teslim etti.

İPLER YENİDEN ELİMİZE GEÇTİ

Biri dışında rakip maçlarından gönlümüzden geçen skorlar geldi. Bir tek Sakarya uzatmalarda bulduğu gollerle 3 puanı kurtardı ama bunun da çok önemli yok. Son maç bize gelecekler çünkü. Çorum FK’nın son dakika golüyle kaybetmesiyle yeniden ipler elimize geçti. 2 maçı alırsak üçüncüyüz, yani doğrudan Play-Off finalindeyiz. Bandırma maçındaki oyunumuz camiaya, taraftara Süper Lig için bir umut verdi. Şimdi önce Bodrum’u düşünelim; sonra Sakarya’ya bakarız. Düşünün ki Süper Lig’e 3 galibiyet kadar yakınız. 2007-08 sezonunda umutların bitme noktasına geldiğinde bir anda Süper Lig’e yükselmiştik. Yine 2.Lig’de bu takımla, oyunla olmayacak derken çarpıcı bir Sakaryaspor galibiyetiyle Play-Off şampiyonluğu gelmişti. Sanki bu sezon benzer senaryo olacak gibi. Gidişat onu gösteriyor. Hadi inşallah.