Bandırma galibiyeti umut verdi

Ligin boyunun iyice kısaldığı dönemde oynadığımız Bandırmaspor maçını, Amaral'ın müthiş performansı ile rahat kazandık..

Kalan Bodrum ve Sakarya maçları play off hattındaki yerimizi belirleyecek. 3 uncu bitirmemiz için bence Bodrum’’u yenmemiz gerekiyor. Bodrum’u yenersek son hafta İzmit’te Sakarya’yı da yeneriz..

Bandırma maçına yine Yusuf Abdioğlu- Burak ve Emir'in 11’de olduğu kadroyla başladık. Vukovic, Barış ve Cem yedek kulübesindelerdi.

Maça hızlı başladık... Amaral 'ın üst üste şutlarını Bandırma kalecisi Zafer Görgen iyi çıkardı. İlk devre Amaral ve özellikle Oğuz’ un kaçırdığı pozisyonlar çok netti. Golü bulamadık ama gol geleceğini hissettiriyordu.

İkinci devrenin başında Gökhan'ın tecrübesine yakışmayacak hatasından doğan pozisyonda yediğimiz golle mağlup duruma düştük.

Golün hemen ardından Emir ve Şeydayev oyundan çıkarken yerlerine Vukovic ve Skhirtladze girdiler.

Bu değişiklikler sonrası oyunu iyice rakip kaleye yıktık ve Yusuf Cihat'ın haftalardır beklediğimiz füzesiyle 66 inci dakikada beraberliği yakaladık.

İkinci gol için sadece 3 dakika bekledik. Amaral, Candeias’a verdiği topu Candeias tekrar onun önüne yuvarladı ve Amaral ceza sahasında net bir vuruşla ikinci golü attı.

5 dakika sonra da yine Candeias'ın, aynı ikinci göldeki gibi ceza sahasına yaptığı yerden ortayı Vukovic çok güzel bir vuruşla ağlara gönderdi ve maç 3-1 oldu.

Maç boyunca takımın genel arzusu ve iştahı önceki haftalarda görmediğimiz seviyedeydi. Bence maçın bizim açımızdan en olumlu tarafı buydu. Amaral çok iyiydi. Onu hep böyle görmeyi diliyoruz.

Artık iki hafta kaldı. Bodrum ve Sakarya maçlarını kazanırsak ligi 3 uncu bitirebiliriz. Özellikle Bodrum maçı çok önemli. Evinde zor yenilen bir takım Bodrumspor...

Aramızda sadece 2 puan var. Bu maçı kazanmak için çok istekli ve dikkatli olmalı, maça üst seviyede konsantre olmalıyız.

Bu sene lig tuhaf bir hal aldı. Ligi ilk iki sırada bitiren Eyüp ve Göztepe’den Eyüp’ü bir maçta, Göztepe’yi ise her iki maçta da yendik. Ama kadro kalitemizi düşününce şu anda olduğumuz yerden daha iyi yerlerde olmalıydık..

Bandırma maçındaki performans ,kalan iki hafta ve sonrasındaki play off maçları için umut verdi. Biz bu takıma inanıyoruz. Onlar da bu inançta olursa başarı mutlaka gelecektir.