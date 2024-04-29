Yusuf Şimşek istifa sesleri ve Yusuf Cihat Çelik’in muhteşem golü…

Ümraniyespor yenilgisinden sonra üçüncülük şansımız bitme noktasına gelmişti.

Hatta Pazar günü sahamızda Bandırmaspor’a kaybetmemiz halinde Play-Off’a bile çıkamama durumumuz vardı.

Böyle bir atmosferde Bandırmaspor maçına çıktık.

Mustafa Gürsel, bir hafta aradan sonra Emir Ortakaya’yı yeniden ön liberoya çekip, Vukoviç’i yedek oturttu.

Ümraniyespor maçına göre iki değişiklik daha vardı.

Sağ bek de Mehmet Yılmaz’ın yerine Oğuz Ceylan, sol kanatta da Barış Alıcı’nın yerinde Beridze vardı.

… … …

Maçtan önce iki takım taraftarları arasındaki dostluk çok güzeldi.

Kocaelispor maça çok iyi başladı.

Bu sezonki en iyi iç saha maçlarından birini oynuyorduk.

Maçın ilk 15 dakikasında Amaral üç gol atabilirdi.

Çok net pozisyonlar bulduk.

İlk kez akan oyunda bu kadar organize oluyorduk.

İlk 45 dakikada gol atamamamız şans değil de, biraz da beceriksizlikti.

Bu yarıda takımın en etkisiz oyuncusu forvetimiz Ramil’di.

Pazar günü bir forvetimiz olsaydı, devreyi 2-3 farklı skorla önde bitirebilirdik.

Gol atamamıza rağmen oyunumuz çok keyif verdi…

… … …

Maçın ikinci yarısına Bandırmaspor iki oyuncu değişikliği yaparak başladı.

Forvette Metehan Mimaroğlu’nun yerine Kalılou Dijitte, orta sahada Ladji’nin yerine de Levent Ayçiçek girdi.

İkinci yarıya bu kez Bandırmaspor çok iyi başladı.

Rahmetullah’ın orta şut karışımı vuruşu üst direkten döndü.

İlk 10 dakikalık bölümde Bandırma daha organize geldi, baskı yapmaya başladı.

Bu dakikalarda hızlı hücumda sahanın en etkisiz oyuncusu Ramil’in getirdiği topta Emir Ortakaya çok önemli fırsatı kaçırdı.

Arkasından biz golü yedik.

Kaleci Gökhan Değirmenci, kale atışını pas olarak kullandı. Yusuf Abdioğlu’ndan tekrar topu aldıktan sonra kaptırdı, oyuna yeni giren Dijitte boş kaleye golü attı.

O dakikaya kadar hiç pozisyon vermediğimiz maçta 1-0 geriye düştük.

Mustafa Gürsel hemen oyuncu değişikliğine gitti.

Vukoviç ile Davit oyuna girdi, Emir Ortakaya ile Ramil çıktı.

Emir’in çıkmasına tribünlerin de tepkisi oldu…

Bence de çok doğru bir karar değildi…

… … …

55.dakikada golü yedikten sonra oyunu hiç tutamadık.

Bandırmaspor orta sahayı daha kolay geçmeye başladı.

66.dakikada Yusuf Cihat Çelik’in muhteşem golü geldi.

Orta sahada 6 ve 8 numara değil de, 10 numara oyuncusuna yakışan klas bir gol attı.

İki rakibinden topu kurtarıp, birinin üzerinde aşırıp, ceza sahası dışından attığı gol maçtan kopan takıma hayat verdi.

3 dakika sona Amaral-Candeias iş birliğinde en son Amaral’ın vuruşu ile 1-0 geriye düştüğümüz maçta 2-1 öne geçiyorduk.

Amaral-Candeisa bir kez daha sahneye çıkıp, üçüncü golü Vukoviç’e attırıp, iki Portekizli maça noktayı koydular…

… … …

Maçı 3-1 kazandık.

İlk yarıda çok iyi oynadık, net fırsatları kullanamadık.

İkinci yarıda golü yedikten sonra, oyundan düşüp her şeyi kabul ettiğimiz dakikalarda Yusuf Cihat’ın golü çok iyi geldi.

3-4 dakika daha gol olmasa her şey tersine dönebilirdi.

Yusuf Cihat, attığı golle Kocaelispor’a hayat verdi.

Hatalı gol yiyen Gökhan Değirmenci’ye de moral oldu.

En çok da tepkilerin odağındaki Mustafa Gürsel’i kurtardı.

… … …

Maçta çok güzel goller attık.

Gollerden daha güzel olanda Amaral, attığı golden sonra koşarak gidip, kaleci Gökhan Değirmenci ile bu sevinci paylaşması oldu.

Takımda bu arkadaşlık ortamı, aidiyet duygusu çok önemli.

Bu takım Süper Lig’e çıkacaksa bu duyguları yaşamamız gerekiyor…

… … …

Pazar günü Kocaeli Stadı’nda çok ilginç bir olay da yaşandı.

Maçta iki takım taraftarları arasında bir dostluk vardı.

İki takım taraftarları maçtan önce, iki takım futbolcularını birlikte tribüne çağırdı.

Maç içinde Sakaryaspor’un kulaklarını çınlattılar.

Bandırmasporlu taraftarların deplasman maçına bu kadar ilgi göstereceğini doğrusu tahmin etmiyordum.

Bandırmaspor’un kendi sahasındaki maçlarına bile taraftarı fazla gelmiyor.

Konuk takımın taraftarları çok coşkuluydular.

Maçta 3-1 geriye düşünce önce kendi teknik adamları Yusuf Şimşek’i istifaya davet ettiler. Sonra da futbolcularına tepkiliydiler.

Bandırmasporlu taraftarların “Yusuf Şimşek” tezahüratına Kocaelisporlu taraftarlarında eşlik etmesi ilginç bir görüntü oluşturdu.

Yusuf Şimşek, hemen kulübenin arkasında kendisini istifaya davet eden Kocaelisporlu taraftarlara doğru bakıp, şaşkınlığını gizleyemedi.