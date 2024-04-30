Derince’deki sorunu birlikte çözün!

Bir kentin adını andığımızda aklımıza gelen ilk imaj aslında o kentin kimliğinin bir yansımasıdır.



Sadece yapılarla değil, yapıların çevreleri ve birbirleriyle ilişkileri üzerinden de şekillenen kent kimliği, aynı zamanda planlı ve duyarlı gelişimin sonucu olarak ortaya çıkıyor.



Kentler, güçlü kentsel imgeye sahip olmalı...



Peki, bizim şehrimizde güçlü bir kentsel imge neden yok. Neden modern bir kent yapılandıramıyoruz, planlayamıyoruz ve oluşturamıyoruz?



1999 yılının üzerinden 25 yıl geçti. Bırakın yeni ve modern bir kentsel imge yaratmayı; 25 yıl önce hasar almış, riskli durumda olan yapıları halen yıkamamış bir kentiz...



Bu sütunda hep yazarım; kentlerin modernleştirilmesi, görsel görünümleri iyileştirilmesi gerek...



İZMİT’TEKİ YAPILAR BERBAT!



Bakınız İzmit’in siluetine...

Şehrin kuzey yamaçlarına serpilmiş yıkık-dökük, eski-püskü, metruk, görsellikten ve kent imgesini oluşturan özelliklerden yoksun berbat bir görünüm...



Çağımız bu berbat görüntüleri kabul etmiyor.



Dünya hızla değişiyor, mimari görsellikler her geçen gün farklılaşıyor.

Şehir planları yenileniyor.

Yapılar modernleştiriliyor.

Yerinde dönüşümler dünyada hızlandı.



Biz, 25 yıl önce depremde hasar almış çok sayıda yapılarımızı hala yıkamamışız?



Böyle mi gelişeceğiz, bu hızla mı modern şehirler oluşturup insanlarımızı daha yaşanabilir yerlerde yaşatacağız!



Bugünkü İzmit silueti çağın çok gerisinde bir kent...



KENTSEL DÖNÜŞÜME ENGEL ÇIKIYOR...



Kentsel dönüşümler başladı fakat her seferinde engeller çıkıyor veya çıkartılıyor.

Ekonomik krizler, hukuki sorunlar, insanlarımızın yerleşik yapıdan vazgeçmeyip modern yapılaşmalara olan itirazları nedeniyle mevcut yerleşik yapıyı bir türlü terk edemiyoruz...

Eskiyi yeniye dönüştüremiyoruz...



DERİNCE’DEKİ UCUBE BİNA...



Elbette ki bu kötü ve berbat görüntü sadece İzmit’te değil...



Yaşadığım Derince ilçesinde de benzer berbat görüntüler mevcut...

40 yıl önce Derdince ilçesine gelip yerleştim...

Eskiden İzmit’in arka mahallesiydi. 1994 yılında belde belediyesi, 2009 yılında ise ilçe belediyesi oldu Derince...



Derince ilçe merkezi İzmit’in kuzey yamaçlarına serpilmiş yapılardan pek farkı yok.



Belediye olmadan önceki dönemlerde yapılan plansız yapılaşma, bugün yerel yöneticilerin önlerine ciddi sorunlar getiriyor...



2009 yılında ilçe olduktan sonra Derince’de yapılaşma hissedilir şekilde biraz da olsa planlı gelişti. Ancak ilçe merkezinde yerinde dönüşümler pek yapılmadı...

DERİNCE MERKEZDEKİ UCUBE BİNA NE OLACAK?





Sevgili okurlar, bugünkü yazımın konusu aslında Derince ilçe merkezinde bir türlü yapılıp tamamlanamayan kaba inşaat halinde duran iki bina...



Bu iki bina, belediye binasının da bulunduğu Denizciler Caddesi üzerinde bulunuyor.



Gazeteciliğe başladığım 1992 yılından bu yana bu binalar aynı şekilde duruyor. İşe gidip gelirken yanlarından günde iki kez geçerim.



Uzun yıllardır ilçe merkezinin en işlek caddesinde ciddi bir risk oluşturan, görsel kirlilik yaratan kaba inşaat halinde duran bu ucube binaların akıbetini öğrenmek ve inşaatın kimin yaptığını ve binanın kime ait olduğunu öğrenmeye çalışmıştım...



26 Mayıs 2022 yılında inşaatları yapan müteahhittin Baki Küçük olduğunu öğrenmiştim...



Telefonda yarım saati aşan bir sohbet yapmıştım. Bir söyledim bin ah işittim...

Küçük, 407 daire ve 8 dükkânı kat karşılığı yapımını üstlendiğini söylemişti...



İnşaat sürecinde binalarla ilgili ruhsat ve iskân konularında bir hayli sıkıntılar, sorunlar yaşamış, engeller çıkartılmış kendisine...





Derince Belediyesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan iskân-ruhsat sıkıntısı yüzünden inşaat durdurulmuş...



Sonrasında ise Amerika’da yaşayan yer sahibi Sabiha Özakdoğan ile müteahhit Baki Küçük mahkemelik olmuşlar...



Yargılama sonrasında yer sahibi, sözleşmede müteahhit Baki Küçük’e verdiği tüm daireleri geri almış.



Küçük ’ün ifadesiyle , “Bana ait olan tüm daireleri ve işyerlerini yer sahibi mahkeme kararıyla aldı. 20 milyon TL paramı gasp ettiler...” demişti bana...





1996 YILINDA BİTECEKTİ...





Yer sahibi Sabiha Özakdoğan ile müteahhit Baki Küçük, 1992 yılında kendi aralarında sözleşme imzalıyorlar. İki bloktan oluşan 407 daire ve 8 dükkânın yapımı 1996 yılında tamamlanacak ve teslim edilecek diye sözleşme imzalıyorlar. Ancak binaların kaba inşaatları tamamlanıyor ancak ruhsat verilmiyor. Ruhsat verilmediği için inşaat duruyor.



Tam 32 yıldır Derince’ deki bu binalar, kaba inşaat halinde ucube gibi bu şekilde duruyor.





Çözüm için yer sahibi ile müteahhit yıllardır uğraşıyor ancak Derince Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi ne konuda anlaşamıyorlar, neden ruhsat için gereken izinleri vermiyor belli değil...



Bu kaba inşaat halindeki binalar 17 Ağustos 1999 depremini de yaşamış binalar...

Binalar, ilçenin en işlet noktasında bulunuyor. Yıkılma riski her geçen gün artıyor.



6 BELEDİYE BAŞKANI ÇÖZEMEDİ!





Bu binaların yapımına 1992 yılında başlandı. Yani Derince halen belediye olmadan önce...



Derince1994 yılında belediye olurken, binalar yapılıyordu. 1999, 2004, 2009, 2014 ve 2019 dönemlerinde tam 6 belediye başkanı Derince’de gelip geçti.





Hiçbir belediye başkanı da risk teşkil eden bu ucube binaları tamamlamak veya yıkmak için kılını kıpırdatmadı.



Seçilen belediye başkanları bu konunun üzerine gitmedi. Sorunu çözmediler.

GÖZLER SERTİF GÖKÇE’DE

31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimde Derince Belediye Başkanlığı’na Sertif Gökçe seçildi.



Gökçe, başarılı bir hukukçu...

İki dönem Baro Başkanlığı yaptı...



Hukuki sorunlar yüzünden çözülemeyen bu binaların çözümü için kolları sıvamalı...



Çünkü bu iki bina deprem kuşağı üzerinde bulunan Derince için çok ciddi bir risk teşkil ediyor.



Ürküten bu ucube binalar insanların başlarına yıkılmadan ya ruhsat izni verilip güçlendirilip yapılmalı ya da tamamen yıkılmalı...



Bina sahibinin de, binayı yapan müteahhidin de umudu yeni belediye başkanı Sertif Gökçe’de...





BÜYÜKŞEHİR-GÖKÇE SORUNU BİRLİKTE ÇÖZMELİ





Evet;



6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, bölgedeki 11 ili neredeyse yerle bir etti.



50 binden fazla insanımız hayatını kaybetti.

Binlerce insanımız sakat kaldı.

Yüzbinlerce konut yıkıldı ve insanlar evsiz barksız kaldı.



Bu korkunç yüzyılın depreminden sonra ülke genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları tüm illerimizde öncelikli hale geldi.



Risk teşkil eden bir tek yapının kalmaması için genel seferberlik başlatıldı...





Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ikinci döneminde Dirençli Şehir Projesi kapsamında ciddi adımlar atmaya başladı...



Başlatılan bu proje kapsamında Derince’ deki ucube binalar da bu kez çözüme kavuşturulmalı...

Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, ilçe merkezinde risk yaratan, ürkütücü görüntüsüyle insanların başlarına her an yıkılacak gibi duran bu ucube binaların hukuki sorunlarını ortadan kaldırıp, binaların iskân ve ruhsat işlemlerini Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çözüme kavuşturmalı gerekir.



Haydi, hep beraber Derince ’deki bu riskli iki binayı ya yakın ya da güçlendirilmesi için ruhsat sorununu çözün!