İYİ Parti Kocaeli’de köklü değişim şart

Bana göre Türk siyasi yelpazesinde tam merkezde duran İYİ Parti zor günler geçiriyor.

Hatta öyle günler geçiriyor ki “zor” kelimesi bile durumu tam karşılamıyor.

Bana göre bu yaşananların ana sorumlusu da genel başkanlık görevini bırakan Meral Akşener’dir…

Kendi deyimiyle “ya tarih yazacaktı ya da tarih olacaktı” ikincisi oldu. Zaten liderlik tercihleriyle ilk ihtimalin gerçekleşme olasılığı hiç yoktu.

O da bıraktı gitti…

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU YENİ GENEL BAŞKAN

İYİ Parti’nin bu zor günleri aşması için yenilenmesi gerekiyor.

Çalışmaya başladılar. Önce genel başkan değişti…

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkanlık için Grup Başkanı Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ile Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz yarıştı. Birinci turda Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370, Tolga Akalın 327 ve Günay Kodaz 2 oy aldı. Tolga Akalın ikinci turda çekilince Müsavat Dervişoğlu 570, Koray Aydın 565 oy aldı. Genel başkanlık seçiminde hiçbir adayın salt çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle oylama üçüncü tura kaldı. Üçüncü turda Müsavat Dervişoğlu, 611 oy alarak 548 oy alan rakibi Koray Aydın'ı geride bıraktı ve İYİ Parti'nin yeni genel başkanı oldu.

KÖKLÜ DEĞİŞİM OLACAK

Peki, Dervişoğlu geldi de ne değişecek?

Ya da İYİ Parti nasıl kendini yenileyecek?

Ben Türk siyasetinde milliyetçi merkezin yeni bir liderle ile toparlanabileceğini düşünenlerdenim. Bu nedenle İYİ Parti’nin kendi sürecinin sanılandan da çok zor olacağı kanaatindeyim.

Tabi İYİ Parti’de değişim ve yenilenme tepeden başladı şimdi illerde teşkilata yansıması gerekir. Benim aldığım bilgilere göre Ocak 2025’ten önce ilçe ve il kongreleri başlamayacak. Başladığında da köklü bir değişim Kocaeli’de de yaşanacaktır.

Öyleyse biraz İYİ Parti Kocaeli teşkilatını da analiz edelim.

DURMUŞ EN GÜÇLÜ İSİM

Son kurultay ile birlikte Cumali Durmuş’un bu partinin ilimizdeki lokomotifi olduğu kesinleşti. Durmuş iki dönemdir genel başkanın anahtar listesinde olmamasına rağmen GİK üyeliğine seçiliyordu. Bu kez Dervişoğlu’nun listesinden GİK’e girdi. 2017’de kurulan ve genel başkanı bile değişen İYİ Parti’de değişmeyen iki şey kaldı. Birincisi Cumali Durmuş’un GİK üyeliği…

Durmuş her zamankinden daha güçlü, sorumluluğu da daha büyük.

ACUR TEKRAR ADAY OLMAZ

İkincisi ise Lütfü Türkkan…

Lütfü Türkkan ise Akşener’in kalmasını istedi. Olmadı Koray Aydın’a yakın olduğuna dair haberler çıktı yalanlamadı. Kaybeden tarafta kaldı.

İşin doğrusu 30 Kocaeli delegesi vardı. Ağırlıklı olarak Gebze bölgesinden olan isimler Koray Aydın’a İzmit bölgesinden olanlar da Müsavat Dervişoğlu’na oy verdiler. Bu nedenle il başkanı Nusret Acur için de benzer bir yorum yapanlar var. Hemen istifa edecek diyenler var. Ancak ben biliyorum, Acur her iki isme de aynı mesafede durdu. Elbette oyunu birine vermiştir ama kimsenin oyuna da ipotek koymadı. Hemen istifa etmesini gerektirecek bir durum yok, benim gördüğüm kadarıyla öyle bir niyet de yok. Ama benim tanıdığım Nusret Acur, ocakta başlayacak kongreler sürecinde tekrar aday olmayacaktır.

Tabi bu aday olmama hali bence il yönetimindeki birçok isim için de geçerli…

İYİ Parti Kocaeli’de büyük değişim yaşayacaktır.

Yaşamalı da…

TEKRAR SOKAĞA ÇIKABİLMELİLER

İYİ Parti fabrika ayarlarına, kuruluş felsefesine uygun olarak tekrar sokak sokak koşacak, insanlara tek tek ulaşacak, enerjik bir yapıya dönmeli…

Bu kadroların öyle bir enerjisi yok.

Akşener hepsini tüketti. Nusret Acur, Kaan Dilmen gibi isimler ittifaktan yanaydı. Olmadı. Gardları düştü…

Toparlamaya çalıştılar.

Bu kadar oldu.

Yeni isimler, yeni heyecanlar lazım.

Bana göre seçimde de İYİ Parti’yi omuzlayan Kamil Şirin, Mustafa Anayurtlu, Gencay Yıldıztekin gibi isimlere –eğer isterlerse- yeni yılda büyük görev düşecektir.