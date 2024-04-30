Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Özgür Özel görüşmesi üzerine

Türkiye siyaseti, 31 Mart 2024 yerel seçimler sonrası oluşan tablo neticesinde yeni bir dönemece girdi.

CHP'nin yeni lideri Sayın Özgür ÖZEL'in seçimde elde ettiği başarı ile birlikte, siyasete yeni bir ivme kazandırmak maksadıyla olumlu mesajlar vermesi ve Sayın cumhurbaşkanı ile görüşme talebi ülkede meltem esintisi yarattı.

Yerel seçimler sonrasında iç siyaseti hareketlendiren başlıca gündem maddelerinden birisi, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür ÖZEL ile Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın bu hafta yapması kararlaştırılan görüşme olacak.

Henüz randevu tarihi kesinleşmedi, ancak CHP’deki beklenti 2 veya 3 Mayıs 2024'te olacağı yönünde.

CHP lideri, kendince yargı krizinden ekonomik sorunlara, dış politikadan partisine geçen belediyelerin borçlarına kadar kapsamlı bir dosya ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın gündeminde ise “yeni anayasa” başlığı var.

CHP Genel Başkanı ÖZEL’in Sayın ERDOĞAN’dan randevu talebi, iktidar partisinde olumlu karşılanırken, siyasi kulislerde de “iktidar ve muhalefet ilişkileri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olup olmayacağı” tartışılıyor. Görüşmenin olumlu geçmesi ve devamının gelmesinin “siyasi iklimi” yumuşatabileceği yorumları yapılıyor.

Siyasette rekabetin varlığı ve bu çerçevede görüş ayrılıklarının olması gayet doğaldır. Seçim sathı mailinde sarf edilen sözlere takılarak ve bundan bir ayrışma çıkartmak doğru değil.

Umarım gerek Sayın Cumhurbaşkanı ve gerekse Sayın ÖZEL, toplumsal uzlaşma kültürüne katkı sunacak, piyasaları rahatlatacak ve siyasi tabanı karşılıklı yakınlaştıracak beyanları olacaktır. Bu da tabanda sevince vesile olacak.

Lakin bir şey vardır ki, CHP'nin kimi yerel siyasi aktörler genel başkanları Özgür ÖZEL'in toplumu rahatlatan söylemlerinin hilafına alelacele rövanşist bir tavrın içine girmeleri Sayın ÖZEL'in bu çıkışını boşa çıkartacak mahiyette.

Umarım genel merkezleri dikkatlerini çeker ve onların da mutedil bir tavır takınmalarına zemin hazırlar.

CHP yönetimi, gelinen noktada Türkiye'nin 1940'lardaki dine ve dini değerlere mesafeli olduğu politikalarının günümüz Türkiye'sinde bir karşılığının olmadığını tefhim kılıp bu gerçeği örgütlerine derc etmeleri kendilerinin de hayrınadır.

Tabi, karşılıklı anlayış içerisinde bir birini farklılıklarıyla birlikte anlama, önyargısız ve suçlayıcı olmadan memleket meseleleri eksenli yaklaşımlar, toplum nezdinde de karşılık bulacaktır.

Türkiye'de, gerek etnisite açısından ve gerekse laik-antilaik farkındalıkları açısından sürekli kaşındıran ve çatıştıran aktif fay hatları haline getirmeye azmetmiş bir güruh var.

Bunlara fırsat vermemek ve bu tehlikeye karşı bir dalgakıran vazifesi görecek ferasetli politikacılara ihtiyaç var.

Türkiye'de ülkeyi destabilizasyona sürükleme çabası içerisinde olan mebzul miktarda hain var ve bu hainlere fırsat vermemek, hem akl-ı selim sahibi sağın ve hem de solun görevidir.

Piyasalardaki türbülans, önlenemez gibi görünen enflasyonist baskı, terörist yapılanmalar ve benzeri olumsuzluklar hep siyasi istikrarsızlıktan besleniyorlar.

Sadece siyasi aktörler değil, toplumun aydın kesimi, ilim ve bilim adamları, medyası ve akl-ı selim sahibi her kes, toplumsal restorasyonun bir parçası olmak için çaba sarf etmeli ve hatta gerekirse bu anlamda durumdan vazife çıkarmalıdırlar.

Bu çok yönlü konsensüs sağlandığı taktirde, toplumda genel ıslah kendiliğinden tesis edilir.

Tabi tüm bunların olabilmesi için iyi niyet ve karşılıklı hoşgörü gereklidir. Aksi takdirde tüm bu çabalar nafile turlar olarak tarihin tozlu raflarında yerini alacaktır.

Çok mu iyimserim acep?

Evet, iyimser olmak her daim iyidir.