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Makale Yazısı-

Birinci yarıda fıtık oldu, ikinci yarıda ”Vezir”
Hulusi Özdilek

Hulusi Özdilek

Net golcümüz olamayışı bizi çileden çıkarıyor.

Gidiyoruz, geliyoruz, rakip 18 içinde "DİDİŞİYORUZ".

Aslında bu hafta sezonun en iyi futbolunu oynadık.

İlk yarıda 5-6 gol kaçırmak ne kötü.

İlk yarıda 18’de gol atma isteği sonuç vermedi.

6.dakikada Amaral vurdu kaleci kurtardı.

8.dakikada yine Amaral aynı şekilde kaçırdı.

11.dakikada Candeias güzel pasına dokunan olmadı.

12.dakikada Burak Öksüz, pasladı 6 pasta dokunamadılar.

33’de Yusuf Abdioğlu, 36’da Oğuz Ceylan atamadı.

39.dakikada da Amaral topu kaleciye nişanladı…

Anlayacağınız "GOL ATAMIYORUZ--GOLCÜMÜZ YOK"

… … …

2.Yarıya kötü pas ve gol yiyerek başladık.

Usta kaleci Gökhan’ın 2 defa yakın pası gol oldu.

Yusuf -Gökhan paslaşmasını Moussa Djitte boş kaleye yuvarladı.

Çok ilginç, hatalı bir gol olduk.

66.dakikada YUSUF CİHAT ÇELİK yine o güzel vuruşu gol oldu.

Şu adama uzaktan attırın diye hep yazdık …

İlla 18 içine girip gol atma huyu devam ediyor.

69’da da Candeias pasına Amaral gol yaptı.

74 de yine Candeias gönderdi, VUKOVİÇ 3-1 yaptı…

… … …

Bu galibiyette GÖKHAN DEĞİRMENCİ’Yİ kurtardı.

Resmen bu yarıda " VEZİR " olduk.

ÇOK KORKTUK -ÇOK SEVİNDİK AZİMLİ OYUN NETİCE GETİRDİ...

AVRUPA’DA FOTO MUHABİRLERİ 2 KAT FAZLA ÜCRET ALIRLAR...

Çünkü aksesuar kullandıkları için.

Amaral gol sevincinde Faruk’la çarpıştım (KS fotocusu).

7D M2 makinem kitlendi...

ONUN İÇİN 2 KAT FAZLA ALIRLAR...

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Yazar Hulusi Özdilek - Mesaj Gönder --- Okunma

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