Yılmaz Vural, Sarıyer’e borcunu 30 yıl sonra ödedi!

Play-Off’u garantilemişti Yılmaz Vural’ın takımı Menemen. Bizim Belediye Derincespor kendisini ligde bırakmaya yetecek beraberliği alır gelir diye umuyordum.
BELEDİYE DERİNCESPOR’U YAKTI
Hiç öyle olmadı. Maça fırtına gibi başlayan ev sahibi bir anda skoru 4-0’a getirdi. Eksik kaldık, vs, maçı 7-1 kaybettik. Tam bir şoktu bizim için. Sarıyer evinde, Arnavutköy deplasmanda güle oynaya kazanıp kendilerini kurtardı. Bir tek Etimesgut Fethiye’de kazanamadı. İddiası olmayan Selahattin Dinçel yönetimindeki Fethiye’yi maçı vermediği için kutlamak gerekir. Sonuçta son haftaya düşme hattında ve alt lige gitmeye çok yakın girdik. Son hafta düşen Denizli’yi yeneriz de, yetmiyor. Etimesgut’un evinde bir iddia veya endişesi olmayan İnegöl’ü yenememesi de gerekiyor. Uzak ihtimal ama olur mu olur, bir umut bekleyeceğiz.
VİCDAN AZABI ÇEKİYORDU
Menemen bizi yenince Sarıyer kurtardı. Aklıma ilk 1996-97 sezonundaki olay geldi. 20.hafta Yılmaz Vural düşme hattının 13 puan üzerinde olan Sarıyer’i nasılsa artık düşmez diyerek bırakıp Trabzonspor’un teklifini kabul etmişti. Ancak İstanbul ekibi Vural’dan sonra tepetaklak oldu ve küme düştü. Yılmaz Vural bu duruma üzülmüş, vicdan azabı çektiğini söylemişti. Neredeyse 30 yıl sonra Yılmaz Vural’ın çalıştırdığı Menemen, Belediye Derincespor’u yenerek Sarıyer’i ligde bıraktı. Bir bakıma yılla öncesinden kalan borcunu ödemiş oldu. Vural ile Sarıyer aralarında ödeşirken, olan bizim Belediye Derincespor’a oldu.
Bu güçlü oyun Kocaelispor’u Süper Lig’e taşır
Başından beri kadromuzun kötü, yetersiz olduğunu söyleyenler, iddia edenler var. Ben ise başından beri aksini savunuyorum. Kadro kalitemiz iyi ama taşları yerine doğru koyup yeterli veremi alamıyoruz diyorum. Bandırma maçında çok net gördük bu takımın istediği zaman neler yapabileceğini, başka bir anlamda ulaşabileceği kapasitesini. Haklı olarak haykırdık daha önceleri neredeydiniz diye.
DİKKAT ÇEKİCİ YÜKSELİŞ
Düşünün attığımızın iki katını da kaçırdık. Şöyle iyi bir golcümüz de olsa bu ligin tozunu atardık. Ki, ilk yarıda Tanque varken bunu yaptık. Dün de belirtmiştim, Ümraniye maçında da bu sezonun iyi oyunlarından birini oynamıştık. Takımda dikkat çekici bir yükseliş var. Finale gelirken futbolcular varlarını yoklarını sahaya koyuyorlar, terlerinin son damlasına kadar mücadele ediyorlar. Sonuçta bu takım Süper Lig’e çıkarsa en büyük kazancı onlar alacak. Amaral neler yaptı gördük. Hatırlayın sevgili Ertuğrul Sağlam kaç maç yedekte bekletmişti Portekizli ismi. Bu ligde o düzeyde çok futbolcu yok. Yeter ki yanında iki koşanı olsun, o ileriyi düşünsün. Nasıl da ikinci ve üçüncü golde orta sahadan koptu geldi. Şapka çıkartılacak performanstı.
EN ÇOK SEVİNEN GÖKHAN’DI
Candeias ilk yarı yoktu ama ikinci yarı Amaral onu da oyuna çekti, hareketlendirdi. Yusuf Cihat’ın maşallahı var. Son haftalarda zaten takımın en iyisiyle, bu maçta üzerine koydu. Belli ki sözleşmesinin uzatılması da büyük moral vermiş. Hele attığı o gol, beceri ve akıl ürünüydü. Sahalarda böyle goller az görülür. Nazar değmesin. Sözleşmesini uzatan yönetimi bu vesileyle bir kez daha kutlayalım. Gökhan Değirmenci bizim değerlimiz. Sezon başından bu yana birçok kritik kurtarış yaptı, puanlar kazandırdı. Hataları da olacak, hoş göreceğiz. Bandırma maçını 1-0 kaybetsek veya berabere falan kalsak buna en fazla Gökhan üzülürdü. Çok şükür ki, böyle bir durum olmadı. Doğal olarak maç bitimi en fazla sevinen o oldu. Vukovic oyuna girer girmez kendini fark ettirdi. Attığı golle de klasını konuşturdu.
OYUNUMUZ YETERLİ SEVİYEYE GELDİ
5 maçlık cezadan dönen Davit’i beklediğimden daha diri buldum. Demek yan gelip yatmamış, çalışmış. Kalan iki maçta, Play-Off’ta iş yapabilir mesajı verdi hepimize. Ramil’den yana şikayetim yok. Pozisyona giriyor ama son vuruşlarda becereli, dikkatli değil. Yoksa iki maçta 6-7 gol atmıştı. Ama adamın orijinal bölgesi santrafor değil, kanat. Asıl işi topu oralara kadar getirmek. Ki, onu da en iyi şekilde yapıyor. Bir golcü olsa Ramil çok asist yapar. Kasacı Bandırma maçında futbolcuların kapasitelerini gördük. Düne kadar pek çoğu için çöp diyenler sanırım utanmışlardır. Başından beri kadrodan değil, oyundan şikayetimiz vardı. Bu oyun yetmez diyorduk. İki haftadır belli bir noktaya geldi oyunumuz. Hatta bu oyunla üçüncü de oluruz, oradan Süper Lig’e de çıkarız inancı içerisindeyiz. Yeter ki, devam ettirelim. Çok değil 3 maç sıkacağız, varımızı yoğumuzu sahaya koyacağız ve inşallah çok istediğimiz hedefe ulaşacağız.
Bu noktada Mustafa Gürsel’in artık Emir’den ön libero, Burak’tan stoperde partner yaratma sevdasından, Duhan’daki anlamsız ısrarından da vazgeçmesi lazım.
Sadun Gemici’yi kaybettik
Kocaelispor tarihinin iz bırakan futbolcularından biriydi Sadun Gemici. 70’li yıllarda Yeşil-Siyahlı formayı giydi 1079-80 sezonundaki ilk şampiyonluk kadrosunda vardı. Futbolu bıraktıktan sonra alt yapıda çalıştı, Kocaelisporlular Derneği’nde görev yaptı. Dünya ve olimpiyat şampiyonu efsane Hasan Gemici’nin oğlu, yine Kocaelispor’da futbol oynayan Bülent Gemici’nin ağabeyiydi.
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Bir süredir böbreklerinden sıkıntı çekiyordu Sadun Ağabey. Dün öğlen saatlerinde entübe edildiği haberini aldık, 1-2 saat geçmemişti ki hakkın rahmetine kavuştuğunu öğrendim. Futbolculuğuna yetişemedim ama sonrasında çok sohbetlerimiz olmuştur. Kalbi güzel bir insandı. Vefatına çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Başta Gemici ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine sabır, Kocaelispor camiasına başsağlığı diliyorum.
Körfez Gençlerbirliği’ni yürekten kutluyorum
Körfez Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Körfez GB son yıllarda sadece başarılarıyla değil, centilmenliğiyle, gösterdiği duruşla büyük fark yaratıyor. A takım 2.Küme’den 2 yılda Süper Lig’e gelmekle kalmadı, kentin en iyi 6 takımı arasına girip Play-Off oynadı. Hem de çok kısıtlı bütçelerle, gençlerle. Hani biraz para harcayıp, birkaç transfer yapmış olsalar yüksek olasılıkla BAL’a çıkarlardı. D derecede doğru yönetiliyorlar. Bu sezon tecrübe edinelim, seneye çıkarız diye düşündüler sanıyorum. Sağlam temeller üzerine yol almak istiyorlar, çok doğru yapıyorlar. Tüm ekibi içtenlikle kutluyorum.
ASLANLAR GİBİ MÜCADELE ETTİLER
Körfez GB bu sezon Play-Off’un flaş takımı, belirleyicisi oldu. İddiası olmadığı halde çıktı aslanlar gibi mücadelesi verdi. Rakibin hedefi varmış, yokmuş hiç bakmadı, kendi işine odaklandı. Körfez GB iddialı takımlardan ilk olarak Bağdatspor’a darbe indirdi. Berabere biten maçın ardından Bağdatsporlular maça asıldılar diye Körfez GB’ye tepki gösterip, sitemkar paylaşımlar yaptılar. Sandılar ki, kendilerine özel bir durumdu bu. Çok geçmeden öyle olmadığını anladılar. Körfez GB hemen sonra Karamürsel’den puan alınca Bağdatspor yarışın içinde kaldı.
SAYESİNDE BARAJ OYNAYACAKLAR
Ve en son geçen hafta Körfez GB Beylikbağı ile berabere kaldı. Yenilmiş olsalardı üçlü averajda Karamürsel BAL’a çıkacak, Bağdat saf dışı kalacaktı. Beylikbağı’nın puan kaybında iş ikili averaja kaldı ve Bağdat, Karamürselspor ile baraj maçı oynama hakkı elde etti. Bağdat baraj maçı oynamayı bir anlamda Körfez GB’ye borçlu. Sayelerinde oldu. Kendilerinden puan alınca Körfez GB’ye verip veriştiren, sitemkar bir üslupla beşincilik yarışında başarı dileyen Bağdatsporlular acaba şimdi ne düşünüyorlar? Mahcubiyet yaşadıkları kesin. Ben yerlerinde olsam özür maiyetinde bir paylaşım yapardım.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(15 )
Eray.kardesler.diyanet - KOCAEHLISPOR.GIBI.BIR.COK.KULUP.KAPANIR.SON.HUSRANDIR.DOGRU.UCUNCU.LIGE.YOL.YAKINKEN.KULUBU.KAPATIN.HIC.KIMSE.ARTIK.APTAL.DEGILDIR.KIMSE.KOCAEHLISPORA.PARASIYLA.BASKAN.OLUPDA.BASINI.BELAYA.SOKMAZ.
B.grc. - Sakın ha Atilla deme..Duhan anca ritim buldu..sol çizgi işlemeye başladı..kalan 3 maçımızda kafa karıştırmayın..süperlig 'e kaldı 3..
Ufuk - Herşeyi anladım, kısmen katıldığım yada tam katılmadığım yorumlarınız var, bununla birlikte Duhan konusu gerçekten ilginç?... Senelerdir takımın canına okuyan, iyi niyetinden şüphem olmasa da kesinlikle muazzam eksi yazan Atilla yerine Duhan oynuyor ve mükemmel olmasa da takım ortalaması üzerinde bir performansı var... Biz başka maçlar izlemiyorsak bu nasıl bir değerlendirmedir ki yine Atilla oynasın diyorsunuz??? Herhalde Atilla'nın bizim bilemediğimiz çok ciddi torpili var :-)
Adalı 54 - Bu ligde bir kaç takım dışında takımların sürdürülebilir bir kadro yapıları form düzeyleri oyun sistemleri yok bir yada birkaç maça bakarak biz artık çok iyi takımız kalan maçlarıda alırız dersen yanılırsın futboldan anlamıyorsun derim bu sezon ligin kalitesi çok düşük birde buna aldanmayın şimdi kim 3. Olur kim şampiyon olur diye sorarsak biz bandırmayı yendik artık hep iyi futbol oynayacağız demek ergen futbol bilgisine sahip olmak demek olur cevap şu olmalı son iki hafta ve play-off larda hangi takım formdaysa kart cezası saha kapatma cezası sakatlık çürük çarık yoksa o ipi göğüsler bizim ufak bir avantajımız var sizin takım ve çorum bu hafta puan kaybederse bizde tuzlayı yenersek son maça 3.lük garanti çıkarız o kadar ama herşey bizim elimizde 3 maçı al şampiyon ol bunu yapabilir miyiz ben Zor diyorum çünkü kadroda bireysel yetenekleri olan oyuncu çok ama iyi futbol oynamıyoruz hem ağır hemde çok pas hatası yapıyoruz orta saha iyi değil ama SAKARYASPOR önemli maçlarda iyi motive oluyor son maçta dolu trübünler önünde oynamamız bizim için çok iyi olacak seyirci olmadımı yeniliriz seyirci bizi daha çok motive eder o zaman daha iyi oynuyoruz Adana Urfa Giresun Altay gibi takımlara karşı iyi oynayamadık düşük profilli takımlarda ondan ama ilk 8 deki takımların çoğunu yendik 19 puan topladık yani bu ligde herkes birbirini yenebilir
Galeri Feyzullah - Sakarya tuzla yı yenemez.
1ol - Bir maçla şampiyon olunmuyor maalesef.
Sadiefe - Duhan Atilla' dan çok çok daha iyi. Oynamasının birinci sebebi Atillaya göre daha çok isabetli pas yapıyor, ikinci sebebi ise takım oyununa olan yatkınlığı, Atilla gibi kafasına göre orta yapmıyor, sistem dahilinde hareket ediyor. İlk zamanlar biraz uyum ve kondisyon sorunu vardı, onu da artık aştı.
Duhan çok faydalı bir oyuncu. bizim oynadığımız sisteme de çok iyi uyum sağladı.
Mustafa hocanın sistemi bir çok oyuncunun kendini bulmasını sağladı, Candeias, Amaral, Yusuf cihat gibi. Yavaş yavaş Sheidaiev ve Skirladze de oyuna dahil olmaya başladı. Bu vites yükselteceğimiz anlamına gelir ve play offlarda çok işimize yarayacak. İnşaallah süperlige çıkan biz olacağız, bunu hakediyoruz çünkü.
Roll On Kulanın - Bu oyunla süperlige çıkan biz oluruz çünkü bu oyunu oynayan başka takım yok şuan ligte. Tabi o gün oyuncuların mental durumu da önemli, gününde olurlarsa çıkan biz olacağız inşaallah süperlige.
Forvetimiz yok evet ama takım oyunuyla forvetsiz de oynanıp gol atılabileceğini gösterdik. Artık bir sistemimiz var ve bu sisteme direnecek çok fazla takım yok.
Sadece sistem oyunu da yetmiyor, kondisyon da gerekliydi o da fazlasıyla var. Mustafa hocayı ne kadar eleştirsek de tebrik etmemiz de gerekir. Hakkını teslim etmemiz gerekir, biraz sabırsız davrandık her zamanki gibi.
Sağlam zamanında takım 65. dakkada bitiyordu, resmen kontak kapatıyordu, kondisyona yönelik antremanlar yaptırmıyordu sağlam.
Yolumuza bakalım, rakiplerin durumu bu saatten sonra bizi ilgilendirmiyor. Önümüzdeki bütün maçları alırsak çıkıyoruz, bu kadar basit. Tam destek hep destek.
Booollluuummm - Birde gözlüksüz bak, bandırma ya gol atmış olsaydı durum ne olurdu, ortalık karışır di,takım iyi değildir gel gitler çok fazla ,bu tür oyunla seneye aynı ligde devam,ve göz doktoruna ihtiyaç var Bir gorunsen iyi olur
Forza Gebze - Şaka gibisiniz Sampiyon cayirovaspor haric herkesi yazdiniz haber yaptiniz. Korfez genclerbirligi kadar sampiyonu konusmasiniz haber bile yapmadiniz kac gundur bekledim yazacakmisiniz diye yazmayi birak haber bile yapmadiniz Gebze takimi diyemi bu düşmanlık ? Bagdatsporda ikinci olarak cikar sampiyondan cok yazarsiniz yaziklar olsun
serkan - Her maçta Kocaeli ye küfür eden siz değil misiniz?İlk önce bu memlekette olduğunuzu anlayın, saygısızlığı bırakın sonra gelin burda yine yazın.
Babür Bey - bandırma maçı yanıltmasın. bandırma çok yumuşak bir takım. ligin ilk yarısı ertuğrul hoca nın sistemiyle bile ilk yarı 3-0 yapmıştık. geçen hafta küme düşme mücadelesi veren ümraniyeye ne kadar pozisyon verdiğimizi düşünün..
Hakan41 - Tezata bakarmısın hiç bir iddası olmayan Menemen maçı yendi diye eleştiriyorsun fakat yine hiç bir iddası olmayan Körfez GB puan aldı diye övüyorsun. Bu ne perhiz ne lahana turşusu..
Pakito - Koca sezonu boş geçen Derince için Yılmaz hoca mı yatsaydı? Mantığa bak, aç da bir maçı izle 10 olacak maçtı da acıdılar resmen. Bu hafta da kümeyi görürler, iki kelime de kimliğinde Sakarya yazanları toplayan kulüp sahibine et
Aa - "Başından beri kadromuzun kötü, yetersiz olduğunu söyleyenler, iddia edenler var. Ben ise başından beri aksini savunuyorum." Tesekkur ederim gulumsettigin icin sayin yazar...
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