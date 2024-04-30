Yılmaz Vural, Sarıyer’e borcunu 30 yıl sonra ödedi!

Play-Off’u garantilemişti Yılmaz Vural’ın takımı Menemen. Bizim Belediye Derincespor kendisini ligde bırakmaya yetecek beraberliği alır gelir diye umuyordum.

BELEDİYE DERİNCESPOR’U YAKTI



Hiç öyle olmadı. Maça fırtına gibi başlayan ev sahibi bir anda skoru 4-0’a getirdi. Eksik kaldık, vs, maçı 7-1 kaybettik. Tam bir şoktu bizim için. Sarıyer evinde, Arnavutköy deplasmanda güle oynaya kazanıp kendilerini kurtardı. Bir tek Etimesgut Fethiye’de kazanamadı. İddiası olmayan Selahattin Dinçel yönetimindeki Fethiye’yi maçı vermediği için kutlamak gerekir. Sonuçta son haftaya düşme hattında ve alt lige gitmeye çok yakın girdik. Son hafta düşen Denizli’yi yeneriz de, yetmiyor. Etimesgut’un evinde bir iddia veya endişesi olmayan İnegöl’ü yenememesi de gerekiyor. Uzak ihtimal ama olur mu olur, bir umut bekleyeceğiz.

VİCDAN AZABI ÇEKİYORDU



Menemen bizi yenince Sarıyer kurtardı. Aklıma ilk 1996-97 sezonundaki olay geldi. 20.hafta Yılmaz Vural düşme hattının 13 puan üzerinde olan Sarıyer’i nasılsa artık düşmez diyerek bırakıp Trabzonspor’un teklifini kabul etmişti. Ancak İstanbul ekibi Vural’dan sonra tepetaklak oldu ve küme düştü. Yılmaz Vural bu duruma üzülmüş, vicdan azabı çektiğini söylemişti. Neredeyse 30 yıl sonra Yılmaz Vural’ın çalıştırdığı Menemen, Belediye Derincespor’u yenerek Sarıyer’i ligde bıraktı. Bir bakıma yılla öncesinden kalan borcunu ödemiş oldu. Vural ile Sarıyer aralarında ödeşirken, olan bizim Belediye Derincespor’a oldu.

Bu güçlü oyun Kocaelispor’u Süper Lig’e taşır

Başından beri kadromuzun kötü, yetersiz olduğunu söyleyenler, iddia edenler var. Ben ise başından beri aksini savunuyorum. Kadro kalitemiz iyi ama taşları yerine doğru koyup yeterli veremi alamıyoruz diyorum. Bandırma maçında çok net gördük bu takımın istediği zaman neler yapabileceğini, başka bir anlamda ulaşabileceği kapasitesini. Haklı olarak haykırdık daha önceleri neredeydiniz diye.

DİKKAT ÇEKİCİ YÜKSELİŞ

Düşünün attığımızın iki katını da kaçırdık. Şöyle iyi bir golcümüz de olsa bu ligin tozunu atardık. Ki, ilk yarıda Tanque varken bunu yaptık. Dün de belirtmiştim, Ümraniye maçında da bu sezonun iyi oyunlarından birini oynamıştık. Takımda dikkat çekici bir yükseliş var. Finale gelirken futbolcular varlarını yoklarını sahaya koyuyorlar, terlerinin son damlasına kadar mücadele ediyorlar. Sonuçta bu takım Süper Lig’e çıkarsa en büyük kazancı onlar alacak. Amaral neler yaptı gördük. Hatırlayın sevgili Ertuğrul Sağlam kaç maç yedekte bekletmişti Portekizli ismi. Bu ligde o düzeyde çok futbolcu yok. Yeter ki yanında iki koşanı olsun, o ileriyi düşünsün. Nasıl da ikinci ve üçüncü golde orta sahadan koptu geldi. Şapka çıkartılacak performanstı.

EN ÇOK SEVİNEN GÖKHAN’DI

Candeias ilk yarı yoktu ama ikinci yarı Amaral onu da oyuna çekti, hareketlendirdi. Yusuf Cihat’ın maşallahı var. Son haftalarda zaten takımın en iyisiyle, bu maçta üzerine koydu. Belli ki sözleşmesinin uzatılması da büyük moral vermiş. Hele attığı o gol, beceri ve akıl ürünüydü. Sahalarda böyle goller az görülür. Nazar değmesin. Sözleşmesini uzatan yönetimi bu vesileyle bir kez daha kutlayalım. Gökhan Değirmenci bizim değerlimiz. Sezon başından bu yana birçok kritik kurtarış yaptı, puanlar kazandırdı. Hataları da olacak, hoş göreceğiz. Bandırma maçını 1-0 kaybetsek veya berabere falan kalsak buna en fazla Gökhan üzülürdü. Çok şükür ki, böyle bir durum olmadı. Doğal olarak maç bitimi en fazla sevinen o oldu. Vukovic oyuna girer girmez kendini fark ettirdi. Attığı golle de klasını konuşturdu.

OYUNUMUZ YETERLİ SEVİYEYE GELDİ

5 maçlık cezadan dönen Davit’i beklediğimden daha diri buldum. Demek yan gelip yatmamış, çalışmış. Kalan iki maçta, Play-Off’ta iş yapabilir mesajı verdi hepimize. Ramil’den yana şikayetim yok. Pozisyona giriyor ama son vuruşlarda becereli, dikkatli değil. Yoksa iki maçta 6-7 gol atmıştı. Ama adamın orijinal bölgesi santrafor değil, kanat. Asıl işi topu oralara kadar getirmek. Ki, onu da en iyi şekilde yapıyor. Bir golcü olsa Ramil çok asist yapar. Kasacı Bandırma maçında futbolcuların kapasitelerini gördük. Düne kadar pek çoğu için çöp diyenler sanırım utanmışlardır. Başından beri kadrodan değil, oyundan şikayetimiz vardı. Bu oyun yetmez diyorduk. İki haftadır belli bir noktaya geldi oyunumuz. Hatta bu oyunla üçüncü de oluruz, oradan Süper Lig’e de çıkarız inancı içerisindeyiz. Yeter ki, devam ettirelim. Çok değil 3 maç sıkacağız, varımızı yoğumuzu sahaya koyacağız ve inşallah çok istediğimiz hedefe ulaşacağız.

Bu noktada Mustafa Gürsel’in artık Emir’den ön libero, Burak’tan stoperde partner yaratma sevdasından, Duhan’daki anlamsız ısrarından da vazgeçmesi lazım.

Sadun Gemici’yi kaybettik

Kocaelispor tarihinin iz bırakan futbolcularından biriydi Sadun Gemici. 70’li yıllarda Yeşil-Siyahlı formayı giydi 1079-80 sezonundaki ilk şampiyonluk kadrosunda vardı. Futbolu bıraktıktan sonra alt yapıda çalıştı, Kocaelisporlular Derneği’nde görev yaptı. Dünya ve olimpiyat şampiyonu efsane Hasan Gemici’nin oğlu, yine Kocaelispor’da futbol oynayan Bülent Gemici’nin ağabeyiydi.

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Bir süredir böbreklerinden sıkıntı çekiyordu Sadun Ağabey. Dün öğlen saatlerinde entübe edildiği haberini aldık, 1-2 saat geçmemişti ki hakkın rahmetine kavuştuğunu öğrendim. Futbolculuğuna yetişemedim ama sonrasında çok sohbetlerimiz olmuştur. Kalbi güzel bir insandı. Vefatına çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Başta Gemici ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine sabır, Kocaelispor camiasına başsağlığı diliyorum.

Körfez Gençlerbirliği’ni yürekten kutluyorum

Körfez Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Körfez GB son yıllarda sadece başarılarıyla değil, centilmenliğiyle, gösterdiği duruşla büyük fark yaratıyor. A takım 2.Küme’den 2 yılda Süper Lig’e gelmekle kalmadı, kentin en iyi 6 takımı arasına girip Play-Off oynadı. Hem de çok kısıtlı bütçelerle, gençlerle. Hani biraz para harcayıp, birkaç transfer yapmış olsalar yüksek olasılıkla BAL’a çıkarlardı. D derecede doğru yönetiliyorlar. Bu sezon tecrübe edinelim, seneye çıkarız diye düşündüler sanıyorum. Sağlam temeller üzerine yol almak istiyorlar, çok doğru yapıyorlar. Tüm ekibi içtenlikle kutluyorum.

ASLANLAR GİBİ MÜCADELE ETTİLER

Körfez GB bu sezon Play-Off’un flaş takımı, belirleyicisi oldu. İddiası olmadığı halde çıktı aslanlar gibi mücadelesi verdi. Rakibin hedefi varmış, yokmuş hiç bakmadı, kendi işine odaklandı. Körfez GB iddialı takımlardan ilk olarak Bağdatspor’a darbe indirdi. Berabere biten maçın ardından Bağdatsporlular maça asıldılar diye Körfez GB’ye tepki gösterip, sitemkar paylaşımlar yaptılar. Sandılar ki, kendilerine özel bir durumdu bu. Çok geçmeden öyle olmadığını anladılar. Körfez GB hemen sonra Karamürsel’den puan alınca Bağdatspor yarışın içinde kaldı.

SAYESİNDE BARAJ OYNAYACAKLAR

Ve en son geçen hafta Körfez GB Beylikbağı ile berabere kaldı. Yenilmiş olsalardı üçlü averajda Karamürsel BAL’a çıkacak, Bağdat saf dışı kalacaktı. Beylikbağı’nın puan kaybında iş ikili averaja kaldı ve Bağdat, Karamürselspor ile baraj maçı oynama hakkı elde etti. Bağdat baraj maçı oynamayı bir anlamda Körfez GB’ye borçlu. Sayelerinde oldu. Kendilerinden puan alınca Körfez GB’ye verip veriştiren, sitemkar bir üslupla beşincilik yarışında başarı dileyen Bağdatsporlular acaba şimdi ne düşünüyorlar? Mahcubiyet yaşadıkları kesin. Ben yerlerinde olsam özür maiyetinde bir paylaşım yapardım.