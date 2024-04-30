Ah Ertuğrul Sağlam ah…

Kocaelispor, son yılların en iyi maçlarından birini Pazar günü Bandırmaspor karşısında oynadı.

Maçın ilk yarısında çok net fırsatlar bulduk, değerlendiremedik.

Ama ikinci yarıda üç gol attık.

Yusuf Cihat’ın uzaktan attığı şut öncesinde bir beceri var. Diğer gollerimiz çok organizeydi…

… … …

Son iki yıldır genelde duran toplardan pozisyonlara girip, goller atıyorduk.

Bandırmaspor maçında bu kez çok organize bir takım vardı.

Sol kanatta Beridze, sağ kanatta Candeias.

Orta sahadan hücumlara çıkan Amaral ve Yusuf Cihat…

Bu isimlere sol bek Duhan Aksu ile sağ bekimiz Oğuz Ceylan da katıldı.

Eskiden beklerimiz sadece orta yapıyordu.

Bu kez Oğuz Ceylan ilk yarıda 1-2 kez kaleciyle karşı karşıya geldi.

Futbolun güzelliği olan üçüncü bölgedeki organize ataklarda çok etkiliydik.

Bu ataklarda Amaral ve Candeias’in payı çok fazlaydı.

Özellikle bu maçta Amaral’ı çok beğendim.

Amaral, bu maçta ilk Bandırmaspor karşılaşmasındaki gibi çok hareketliydi.

Defansın arkasına ve arasına koşular yaptı.

Bazen bu koşular karşılığını bulamadı.

Bunda 6 numara pozisyonunda oynayan Emir Ortakaya’nın sadece kesici rolü üstlenmesi, pas yüzdesinin çok düşüktü…

Yusuf Cihat’ın da uzun ters top atma hastalığının olması…

Bizim takımın orta sahasındaki 6 ve 8 numaralar topu daha iyi kullanabilseler, hücumda çok daha etkili bir takım durumuna gelebiliz…

… … …

Bandırmaspor maçındaki takımın oyunu çok keyif verdi.

En çok da Amaral’ın futbolunu beğendim.

Sezon başında Ertuğrul Sağlam, Amaral ile yıldızı bir türlü barışmadı.

Amaral’ı gereksiz yere kulübe de bekletti…

Orta sahada çok gereksiz oyuncu sirkülasyonuna gitti.

Yusuf Emre Gültekin, Mert Çölgeçen ve Yusuf Cihat’ı bu pozisyonda oynattı.

Aslında hiç gerek yoktu.

Amaral sezon başından beri takımın 10 numarası olsaydı, kendisine bu sorumluluk verilseydi, bugün Göztepe’nin yerinde biz olup, Süper Lig’e çıkmayı kutluyorduk…

Ertuğrul Sağlam, takımın orta sahası ile çok oynadı.

Burada istikrarı yakalayamadı.

Amaral’a taktı…

Görüldüki, bu takımın 10 numara Amaral’dır…

Gerektiğinde Amaral’ın yanında Candeias da oynayabilir.

Bu ikilinin Pazar günü neler yaptığını gördük.

Özellikle ikinci ve üçüncü gollerin hazırlanışı, sonuca gidilmesi mükemmeldi.

Bu tür pozisyonlarda tek vuruş önemlidir.

Candeias’ın getirdiği toplarda hem Amaral, hem de Vukoviç tek vuruşta isabet sağladılar…

… … …

Geçen hafta yenildiğimiz Ümraniyespor maçında da takım olarak iyiydik.

Futbol kalitemiz bu iki maçta arttı.

Hatta Çorumspor maçının ikinci yarısının başından 75.dakikaya kadar olan süreçte de iyiydik.

Son iki maçtaki takımın oyunu Süper Lig için gerçekten de umut veriyor.

Bu maçlarda rakiplerin oyun anlayışından dolayı mı bu kadar rahat oynadık, orta sahadaki geçişleri iyi yaptık.

Yoksa gerçekten oyunumuzu geliştirdik mi?

Bu da soru işareti…

Bizim takımın oyununun gerçekten geliştiğini anlamamız için Bodrumspor ve Sakaryaspor maçlarını oynamamız gerekecek…

Ancak oyunumuzdaki bir değişimi ve gelişimi çok açık olarak görebiliyoruz…