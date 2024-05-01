Gölcük'te güzel bir hizmet daha...

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’i iyi bir insan, başarılı bir hukukçu ve hizmet üreten belediye başkanı ve siyasetçi olduğunu bu sütunda sıkça belirtiyorum...



Çünkü Gölcük Belediye Başkanı seçildikten sonra güzel hizmetler üretiyor...



Başkan Sezer, 2019’da Gölcük Belediye Başkanı seçilmeden önce, Kocaeli Barosu’nun beyefendi hukukçularından biriydi. Uzun yıllar baro yönetiminde görev yaptı.



Yönetim ve idare konusunda ciddi bir tecrübe edindi.



Hukukçu kimliği, toplumda özel bir yeri olduğu için yeterliydi...



Yaşamında hak yemeyen, adil davranan ve disiplini önceleyen yapısı Ali Yıldırım Sezer’i siyaset kimliğinde de öne çıkarttı.



2019’daki yerel seçimde partisi tarafından Gölcük Belediye Başkan Adayı gösterince kendisi için sürpriz olmuştu.



Çünkü adaylık öncesinde aktif siyasetin içinde değildi...



Gölcük’ün evladı olması, ilçede sevilmesi ve takdir görmesi adaylığı için yeterli sebeplerdi...



Sezer, aday gösterilince çok iyi bir çalışma yürüttü. Kendisini aday gösteren partisini mahcup etmedi. Yarın rakibi CHP adayına yüzde 10 civarı fark attı ve seçimi yüzde 51,73 oy oranıyla kazanmıştı...



Beş yıllık döneminde Gölcük’te önemli hizmetler gerçekleştirdi. 1999 depreminde büyük hasar almış ve halen depremin izlerini taşıyan ilçede kalıcı projeler üretti.



Yaptığı hizmetlerle Gölcük halkından, partisinin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan ve partisinin yerel teşkilatlarından takdir gördü.



İKİNCİ KEZ BAŞKAN SEÇİLDİ



Ali Yıldırım Sezer; 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimde ikinci kez Gölcük Belediye Başkan Adayı gösterildi.



AK Parti’nin tüm ülkede yaşadığı oy kaybında Sezer’de nasibini aldı.



Aldığı oy oranı bir önceki seçime oranla düştü ancak yine de yüzde 44,46 oy oranıyla Kocaeli ’deki 12 ilçe belediye başkanı arasında en yüksek oy alan üçüncü belediye başkanı oldu.



AK Parti’nin Kocaeli’de kazandığı 9 ilçe belediyesi içerisinde ise en yüksek oyu alan ikinci ilçe belediye başkanı oldu...



DEPREM’DEN SONRA KALICI

İŞ MERKEZİ YAPILDI





17 Ağustos 1999 tarihinde merkez üssü Gölcük olan 7,4 şiddetindeki deprem ilçede ve Marmara bölgesinde büyük bir hasar yarattı.





Binlerce vatandaşımız enkaz altında hayatlarını kaybetti, on binlerce konut yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.



O dönem devlet, depremden sonra konutları yıkılan hak sahipleri için konut, işyerleri yıkılan hak sahibi esnaflar için ise kalıcı konutların yapıldığı bölgede “Kalıcı İş Merkezleri” yaptı.



İzmit, Gölcük, Karamürsel, Başiskele, Derince, Körfez bölgelerinde onlarca iş merkezleri yapıldı...



ÇÜRÜYEN BİNA OKULA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ...



Ancak ne var ki, işyerleri depremde yıkılan hak sahibi esnaflar, yapılan kalıcı işyerlerine gitmedi.



Şehrin farklı bölgelerinde yapılan kalıcı konut bölgelerindeki kalıcı iş merkezleri atıl kaldı, berduş mekânları haline dönüştü, çürümeye terk edildi...



Kocaeli Valiliği boş ve atıl kalan bazı işyerlerini değerlendi ve bazı kurumlara tahsis etti...



Mesela Derince Yenikent Mahallesi’ndeki kalıcı konut bölgesinde yapılan kalıcı iş merkezi binasında şuan Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet veriyor.

Gölcük Donanma Mahallesi, Pazarlıdere Caddesi üzerindeki Koray Aydın Parkı mevkiinde bulunan atıl haldeki kalıcı iş merkezi okul binasına dönüştürüldü...



Yıllardır atıl bırakılan, neredeyse çürümeye yüz tutan Gölcük’teki bu kalıcı iş merkezinin okul yapılması için Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, devreye girdi.



Başkan Sezer’in girişimleriyle yasal tüm prosedürler yerine getirildi. İş merkezindeki özel mülkiyette olan bağımsız bölümler üzerindeki tedbir ve şerhlerin kaldırıldı ve kalıcı işyerlerinin tümü Maliye Hazinesi adına tapuda tescili işlemi yapıldı.



Ardından kalıcı iş merkezi Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edildi. Bakanlık, kalıcı iş merkezini güzel bir eğitim yuvasına dönüştürdü...



Bu güzel hizmet, belediye başkanı Ali Yıldırım Sezer’in sorumluluk hissederek, duyarlılık göstererek ortaya koyduğu bir çalışma...



Belediye başkanları böyle olmalı...



Kavga etmeyecek, siyaset yapmayacak, kendi sorumluluk bölgesinde halkına hizmet edecek.



Başkan Sezer, Kocaeli’ndeki mevcut 12 ilçe belediye başkanı arasında uyumlu, hiç kimse ile polemiğe girmeyen, tartışmayan ve sadece işiyle uğraşan biri.



Bu yanıyla ilçe halkından büyük bir teveccüh görüyor.

Eğitime hazır hale getirilen bina, 2024-2025 Eğitim-Öğretim Dönemi’nde eğitim açılacak...



Binanın bir buçuk katı lise statüsünde özel eğitim meslek okulu olacak.



Binanın geri kalan kısmının eğitim amaçlı olarak ne şekilde kullanılacağına İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü karar verecek...

