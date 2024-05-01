Bu şehrin sokakları elbette onların…

Orhan Veli mısralara dökmüş işçiliği:

“Paydos saatlerinde yollara dökülen,

Soluk benizli insanlarıyla.

Siyah akar Zonguldak’ın deresi

Yüz karası değil, kömür karası

Böyle kazanılır ekmek parası”

İŞÇİ KENTİ KOCAELİ

Burası da bir işçi kenti…

Sanayi şehri denir ama sanayici burada yaşamaz. Bir iki ismi bir kenara koyarsanız burada yaşayan büyük sanayici yoktur.

Burada işçiler yaşar.

Ben de bir işçinin oğluyum. Babam köyden kente göç etmiş, yaşama tutunmak için SEKA’da çalışmış bir emekçi…

Gurur duyuyorum onunla…

İlk çocukluğum, mesaiye yetişmeye çalışan servis otobüslerindeki işçileri izleyerek geçti.

OKUDUĞUNUZDA ETİNİZ ÇEKİLİR

Gençliği 1 Mayıs kutlamalarına katılarak, sendika haberciliği yaparak geçmiş bir gazeteciyim. İşçi mücadelesinin hep yanında oldum.

Beni o duyguya, tavra iten bir kitaptı.

Upton Sinclair’in Nobel Edebiyat Ödüllü romanı Şikago Mezbahaları o kitabın adı. Şikago’da mezbahalarda acımasız koşularda et işinde çalışan Litvanyalı göçmenlerin hikayesidir.

Okuduğunuzda etiniz çekilir…

İDAM EDİLEN SENDİKACILAR

Bugün 1 Mayıs, işçinin emekçinin bayramı…

Ama 1 Mayıs’ın önemini gerçekten bilmek gerekir

1 Mayıs’ın tarihçesini hatırlatmak isterim:

“Ağırlıklı olarak kol emeğinin kullanıldığı ve çalışma şartlarının çok kötü olduğu 1880’li yıllarda, küçük çocukların karın tokluğuna çalıştırılması ve 14-15 saate kadar varan iş günleri söz konusuydu.

Şirketler eşi görülmemiş bir hızla büyürken, işçiler, işyeri güvenliği, sağlık koşulları, örgütlenme ve grev gibi en temel haklarını dahi tanımayan bir siyasi ve hukuki sistem ile karşı karşıyaydılar.

ABD’de buna karşı işçiler örgütlendi. Örgütlü Meslek ve Emek Birlikleri Federasyonu

"8 saatlik iş günü" mücadelesini ülke geneline yaymak ve işçilerin kararlılıklarını göstermek amacıyla mücadeleyi yükseltti.

ABD'nin Şikago kentinde 40 bin tekstil işçisinin gerçekleştirdiği eylem kanla bastırıldı. Aynı kentte, bir fabrikada 8 saatlik işgünü için greve çıkan 1400 işçi işten atıldı. Aynı tarihlerde greve çıkanlara ateş açıldı ve 4 işçi yaşamını yitirdi. 1 Mayıs 1886'da yaklaşık 350 bin işçi greve çıktı. Tarih işçi sınıfının böylesine örgütlü ve kararlı tepkisine ilk kez tanık oluyordu. Tüm ülkede yaşam durdu.

İşverenler grev kırmak için sokak çeteleriyle anlaştı. Sokak çeteleri bir taraftan işçilere saldırıyor, bir taraftan da grev kırıcılığı yapıyordu. Olaylara neden oldukları gerekçesiyle 8 işçi hakkında idam istemiyle dava açıldı. İşçiler idam cezasına çarptırıldı.

Albert Persons, Adolph Fischer, George Engel ve August Spies, 1 Mayıs 1886 yılında 8 saatlik iş günü mücadelesinde önderlik yaptıkları için idam edildi.”

ÜLKEMİZDE 1 MAYIS

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatının 1889'daki Paris Kongresi'nde, ABD'li sendikacıların önerisi üzerine 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında "Emek Bayramı", "İşçi Bayramı" ilan edildi.

Osmanlı'da 1 Mayıs ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçilerince kutlanmış. 1 Mayıs 1922'de Ankara'da İşçi Bayramı olarak kutlandı. Resmi olarak kutlanması ise ilk kez 1 Mayıs 1923 yılında oldu.

Taksim Meydanı'nda 1977'de düzenlenen 1 Mayıs etkinliğinde DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler'in konuşması sırasında meydandakilere ateş açıldı. 37 kişi hayatını kaybetti.

Bayram, bayramlıktan çıktı.

Yıllar sonra 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla tekrar resmi tatil ilan edilerek, 1 Mayıs kutlanmaya başlandı.

BU ŞEHRİN SOKAKLARI…

Bugün ilimizde de işçiler sokaklarda olacak.

Sorunlarını anlatacaklar…

Halaylar çekecekler…

Burası işçi şehri…

Bu şehrin sokakları elbette onların.

Bu şehrin sokaklarını onlara açanlara da selam olsun…