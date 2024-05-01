Değişimin engellenemez hale gelmesi

Kendisini, önceliklerini ve çıkarlarını merkeze alan sapkın ben merkezli siyasi etkinlerin dışında kalan toplumun baskın büyük çoğunluğu, birlikte yaşamanın, çalışmanın, üretmenin, yarışmanın ve başarmanın gerçekleştirilmesi için siyasetin yapılmasını istiyor.

Hangi eğilimden olursa olsun, hangi partiyi desteklerse desteklesin siyasi konumlanmalar üzerinden ayrıcalıklı beklentiler içerisinde olmayan toplumun büyük çoğunluğu; çatışmalar, gerilimler, belirsizlikler üzerinden, kamusal güçleri ve kaynakları kendisi ve yakınları için kullanarak, ötekileştirmelerin ve dışarıda bırakılmaların ortaya çıkarıldığı siyaseti onaylamıyor.

Toplumun kabul edilebilir bulup desteklediği siyasetin; toplumun tamamını gelişime ve değişime katabilecek, demokratik, eşitlikçi ve çoğulcu mücadelelerle başarılacak, barışçı, uzlaşmacı, dayanışmacı, hesap verebilir, hesap sorulabilir siyaset olduğu 10 arayla yapılan son seçimlerde ortaya çıktı.

2019 Yerel seçimlerinde iktidara gelen yerel yönetimlerin büyük çoğunluğu katlanılamaz hale gelen hayat şartlarının iyileştirilip, gelişime ve değişime bütün toplumu katabilecek dayanışmacı, hesap verebilir, demokratik, eşitlikçi ve çoğulcu yaklaşımlarla mücadeleler verebildiği için kabul edilebilir hale geldi.

Kabul edilebilir hale gelen yerel yönetimlerin en etkili olanları, genel seçimlerin kazanılması için değerlendirilmeye çalışılsa da, karşıtlıklar üzerinden sürdürülen siyasi alışkanlıklar aşılamadığından genel iktidarı kazanmaya yetmedi.

Genel seçimlerden sonra değişen CHP üst yönetimi, kabul edilebilir hale gelen yerel yönetimlerin yaklaşımlarıyla uyumlu hale gelince iktidarın politikalarının etkisinden kurtuldu ve kapsayıcı, demokratik, dayanışmacı, hesap verebilir, eşitlikçi ve çoğulcu yaklaşımları sahiplenmeye çalışarak mücadeleleri verebildi ve 10 ay sonra yapılan yerel seçimlerde 1. Parti haline geldi.

Toplum, demokratik toplumsal dönüşümü temsil edebilecek siyasetin belirleyici hale gelerek bütün siyasi partileri etkileyip demokratik hukuk devletinin inşasının başarılmasını istiyor.

14/28 Mayıs 2023 seçimlerinde ve 10 ay sonra yapılan 31 Mart 2024 Seçimlerinde siyasi partileri demokratik toplumsal dönüşümü temsil ederek demokratik hukuk devletinin inşasını başarmaları için uyardı.

14/28 Mayıs seçimlerinde halkın iradesiyle verilen uyarı en çok elverişli şartlarda başarılı olamayan muhalefet birlikteliğini etkilediğinden birliktelik dağıldı ve ana muhalefetin partisinin yönetimi değişti.

10 Ay sonra yapılan 31 Mart yerel yönetim seçimlerinde uyarıyı en uygun şekilde değerlendirmeye çalışan ana muhalefet partisi desteklenirken, genel seçimleri yapılabilecek her şeyi yaparak kazanan ve gereken uyarıları dikkate almadığından değişmeyen, kamusal güçler ve kaynaklar üzerinden yine yapılabilecek her şeyi yaparak kazanmaya çalışan iktidar birlikteliğine yapıldı.

DEMOKRATİK DÖNÜŞTÜRÜCÜ MERKEZ SİYASET İHTİYACI

Tarihi dönemeç döneminin sorunlarının başarıyla aşılabilmesi için, kendi anlayışını ve önceliklerini merkeze alarak sürdüren siyasi mücadelelerin yerine; demokratik kurumsal sürdürülebilirlikle yapılan yarışlarla, demokratik hukuk devletinin inşasını gerçekleştirmek için yapılması gereken siyasete ihtiyaç duyulduğu ortaya çıktı.

İktidar ve muhalefet bloklarının konumlarını merkeze alarak yapılabilecek her şeyi yaparak başarılı olmaya çalıştıkları son genel seçim 14/28 Mayıs 2023’te yapıldı ve iktidarı aşabilecek siyasi mücadele ortaya konulamadığı için Cumhurbaşkanının seçilmesi ikinci tura kalmış olsa da muhalefet başarmaya çok yaklaşsa da iktidara gelemedi.

Ana muhalefet partisi tarihi dönemeç döneminin en uygun şartlarında başarılı olamamasının neden olduğu toplumsal baskıyla üst yönetimini değiştirdi ve değişen yönetim yerel yönetimlerde ulaşılan kabul edilebilirlikleri merkeze alan yaklaşımları alternatifliğe taşımaya çalışan politikaları uygulamaya çalışarak 10 ay sonra yapılan yerel seçimlerde 1, parti haline geldi.

İktidarın öncülüğünü ve yönlendiriciliğini sürdüren siyaset konumundaki AK Parti, 14/28 Mayıs 2023 seçimlerini başarılı olduğu alışkanlıklarla kazanmıştı ve genel seçimlerle yüzleşmeden 10 ay sonra yapılan yerel seçimleri de bu alışkanlıklarla kazanmaya çalışınca; 31 Mart seçimlerinde 2. Parti haline getirilerek en etkili uyarıyla karşılaştı.

Tarihi dönemeç döneminde 10 aylık süre içerisinde yapılan genel ve yerel seçimlerde halkın iradesiyle gerçekleştirilen değişim uyarısı en etkili şekilde ana akım iki siyasi partilere yapılmış olsa da iktidarlara gelerek başarılı olmayı hedefleyen bütün siyasi partiler halkın iradesiyle etkili şekilde uyarılmaktan kurtulamadı.

Ekim 2017 tarihinde kurulan İyi Parti, dünyada ve Türkiye’ de yükselen milliyetçi değerleri sahiplenip merkez sağ parti anlayış kapsamında temsil ederek iktidara gelmek mücadelesi için değerlendiremeyen MHP’nin içerisinden ayrılanların belirleyici olduğu siyasi oluşumdur.

MHP; yükselen milliyetçi yaklaşımları merkez sağ kapsayıcılık kapsamında temsil ederek iktidar mücadelesi vermek yerine, iktidarda olan AK Parti’nin yükselen milliyetçi değerleri kullanarak iktidarda kalmasına yardımcı olmayı seçti.

Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sisteminin kurgulanarak iktidarın korunmasına katkı veren MHP, kamusal sorumlulukların ve kaynakların da yapılabilecek her şey yapılarak sürdürülmeye çalışılmasına ortak oldu.

İYİ Parti ise milliyetçi değerleri liberal, batılı ve geleneksel yaklaşımlarla sürdürmeye çalışan seküler milliyetçiler olarak tanımlanan ve daha çok batı bölgelerinde kıyı şeritlerinde karşılık bulan eğilimler üzerinden verilen mücadelelerle sürdürmeye çalıştı.

İktidar partisinin neden olduğu sorunların üzerinden mücadelelerin verilmesi anlayışını aşarak alternatiflik geliştiremeyen ve karşıtlığa sıkışan ana muhalefet içesinde konumlanan veya destek vermeye çalışan milletçi eğilimlerle İYİ Parti etkileşime girdi.

2019’ da Kazanılan yerel iktidarlar, iktidarın engellemelerine ve baskılarına rağmen daha kapsayıcı, daha demokratik, daha hesap verebilir, daha eşitlikçi ve çoğulcu yaklaşımlarla mücadeleler vererek başarılı olunca İyi Parti bu başarıları da değerlendirerek merkez sağ siyaseti temsil edebilecek politikaları ortaya çıkarmaya çalıştı.

İYİ Parti’nin merkez sağ siyaseti temsil etmek arayışlarının CHP’nin sahiplenmeye ve değiştirmeye çalıştığı yerel yönetimlerde uygulanmaya çalışılan kabul edilebilirlikler üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılması; örgütlülüğü, temsili ve mücadeleleri iktidarın ve MHP’nin etkisinden kurtularak daha kapsayıcı ve daha demokratik hale getirilemediğinden yeterince karşılığa ulaşamadı ve 14/28 Mayıs seçimlerindeki olumsuzluklara sürüklenmekten kurtulamadı.

14/28 Mayıs seçimlerinde muhalefetin iktidara gelmesi için en uygun şartları değerlendirememiş olmasına etki eden sorumluluğuyla yüzleşemeyince de 31 Mart yerel seçimlerinde merkez sağ siyaseti temsil etmek hedefini deneyimlemekle karşı karşıya kaldı ve yeterince karşılık bulamayınca da genel kurula sürüklenerek değişimle en olumsuz şartlarda yüzleşmek zorunda kaldı.

İşçinin ve emekçinin bayramı kutlarım.