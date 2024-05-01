Türkiye’nin konuştuğu o maç!

Türkiye son birkaç gündür 2.Lig’de Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanan maçı konuşuyor. Takımların konumu gereği her iki takıma da beraberliğin yettiği bir maçtı. Maç eşitlikle bitirse Ankaraspor Play-Off hedefini yakılıyor, Nazilli Belediye de ligde kalıyordu.

HİÇ ŞUT ÇEKİLMEMİŞ

Maçı izleyemedim ama sosyal medyada yapılan yorumları okudum, maçın genel istatistiklerine baktım. Maçta herkesin dikkatini çeken, inanılmaz olarak değerlendirilen bir veri var. 90 dakika iki takım da tek bir şut çekmemiş. Liglerimizde şut oranı genel olarak düşüktük ama sıfır şutun atıldığı, daha doğru bir ifadeyle şut atılmayan maç sanıyorum ki yoktur veya çok azdır. Normal bir maç olsaydı bu veri dikkat çekmezdi ama bir başka takımı doğrudan ilgilendirdiği için Türkiye’de gündem oldu. İki takıma da beraberlik yetiyor ya, bir kaza olmasın düşüncesiyle belli ki takımlar şut çekmekten kaçınmışlar. Kim bilir belki ceza sahasın girmekten bile imtina etmişlerdir.

ÖRNEKLERİ VAR

Basında ve sosyal medyada “Şikeli, anlaşmalı maç” manşetleri atılmış. Hatırlanacaktır yıllar önce G.Saray-S. Graz maçında benzer bir durum olmuştu. Diğer maç erken bitmiş, beraberlik halinde G.Saray ile S.Graz birlikte gruptan çıkıyordu. Son dakikalarda orta sahada pas çevirdiler, ileriye gitmediler. Maçı berabere bitirip amaçlarına ulaştılar. O maçtan sonra da anlaştılar diye tepkiler olmuştu. Benim canlı izlediğim maçta da böyle bir anlaşma oldu. Bekirpaşaspor’un Zonguldak’ta 3.Lig’e çıktığı sezon. Son maçı Kütahya Seramik ile oynuyoruz. Beraberlik halinde iki takım çıkıyor, birinin kazanması durumunda ise kaybeden eleniyor, maçlarını tamamlayan İstanbul Vefa sevinen taraf oluyordu.

BİTSİN DİYE DUA ETTİM

Yanlış hatırlamıyorsam Süper Lig’de görev yapan Nedim Göklü maçı yönetmişti. Takımlar, daha doğrusu futbolcular, teknik ekipler ilk kez böyle bir durumla karşılaştıkları için ne yapacaklarını bilemediler. O maçta birkaç şut atıldığını biliyorum ama dağlara taşlara vuruldu. Sonuçta maç başladığı skorla bitti, iki takım sevindi, Vefa üzüldü. Bir de bizzat içinde olduğum, oynadığım bir maç var. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda (rakibin ismi bende saklı) son maça çıkıyoruz. Beraberlik iki takımı çıkartıyor, kaybeden devre dışı kalıyor, başka bir takım sevinen taraf oluyor. İlk 11’de çıkmıştım maça. Kariyerimin en zor maçıydı, orta sahada top çevirdik, ceza sahasına, kaleye yaklaşmamaya özen gösterdik. Böyle maçı oynamak çok zordur. Bitsin diye dua etmiştim.

BİR MAĞDUR ÇIKIYOR

Berabere bitti, ikimiz birden üst lige çıktık. Kuşkusuz ki, etik değil ama ben iki takımın menfaatine bir durum varsa, bunun bir şike olduğunu düşünmüyorum. İşin ucunda riske girip kaybetmek var. Bu konularda deneyimli olan futbolcular olsa, çaktırmadan maçı berabere bitiriyorlar. Ama acemiyseler, daha önce böyle bir durumda karşılaşmadılarsa korkularından şut bile çekemiyorlar, ceza sahasına giremiyorlar. Kuşkusuz ki, iki takımın anlaşmasının ardından mağdur bir taraf oluyor. Bu son olayda Zonguldak Kömürspor yandı, küme düştü. Haksızlığa uğradıklarını düşünüyorlar, tepki gösteriyorlar. Sanıyorum TFF’ye itirazda bulunacaklar.

AYNISINI YAPARLARDI

Geçmişteki örneklere bakınca ben buradan bir şey çıkacağını sanmıyorum. Maçı verin diye anlaşma olmamış, işin içinde parasal bir alışveriş yok. Takımlar beraberlik bize yetiyor diye top çevirmiş, atak yapmamış, şut atmamış. Zaman zaman 10 kişi savunma yapan, kendi sahasına kapatan takımlar oluyor. Böyle bir durum var. Bu şık gözükmüyor olsa da, suç değil. Zonguldak Kömürsporluların yaşadığı bir fikstür şanssızlığı, Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor’un durumunu da fikstür şansı olarak değerlendirmek mümkün. Çok iyi biliyorum ki, Ankaraspor veya Nazilli Belediyespor’un yerinde Zonguldak Kömürspor olsaydı aynı şeyi yaparlardı.

50’li yılların ruhuyla yeniden Baçspor

Kent spor tarihinde çok özel yeri vardır Baçspor’un. Kentin en eski spor kulüplerinden biridir, 1966 yılında bir rengini verdiği Kocaelispor’un doğuşunda pay sahibidir.

ŞENOL ÇİÇEK’TEN DESTEK

Baçspor uzun yıllar ara verdiği faaliyetlere bu sezon yeni başladı. Kentin seçkin spor adamlarından sevgili Onur Ak’ın liderliğinde efsane kulüp amatör liglere döndü. Öncelikleri sağlam bir alt yapıydı, bunun için güçlü bir teknik kadro oluşumu sağlandı. Aşağıdaki futbolcuların hedeflemesi için yarışmacı takım da kuralım istediler, 2.Küme’ye katılım sağladılar. Tabi, ilk sezon mevcut bir alt yapı kaynağı olmadığı için çok iyi ilişkiler içinde oldukları Başaranspor’un başkanı Şenol Çiçek’ten yardım istediler. Sonuçta Başaranspor’un 1.Küme’de son maçta şampiyonluğu kaçıran kadrosundaki 12-13 ismi transfer ettiler. Şenol Çiçek de takımın kaptanlığını yaptı.

NASIL BİR YOL HARİTASI

Çok başarılı bir sezonu imza atarak hiç puan kaybı yapmadan şampiyon oldular, 1.Küme’ye çıktılar. Kuşkusuz her şampiyonluk değerlidir, alın teri vardır, kutlanmayı hak etmiştir. Ancak kabul edelim, 1.Küme’de bile iş yapmış kadroyla 2.Küme’de şampiyon olmaları çok doğaldı. Daha doğru bir ifadeyle rakiplerinden şanslılardı. Tabi, bir anlamda ödünç gelen Başaransporlu futbolcular yeni sezonda geri dönecek, bu durumda Baçspor 1.Küme’de nasıl bir yol haritasıyla devam edecek diye merak edenler vardır. En başta dedim ya, alt yapıya önem veriyorlar diye. Kurdukları U18 takımı da şampiyon oldu. O kadroda istikbali parlak isimler var. Mutlaka seneye A takım kadrosu için o kaynağı kullanacaklar.

ÖZ KAYNAKLA, GÜÇLÜ ALT YAPIYLA

Eksiklikleri de transferlerle halledip 1.Küme’de de şampiyonluk hedefleyecekler. Ben 1.Küme’de de fazla zorlanacaklarını sanmıyorum. 2 yılda Süper Lig seviyesine gelirler diye düşünüyorum. Tabi önemli olan oraya çıkmak değil, kalıcı olmak, istikrarla devam edebilmek. Parayla, her yıl 12-13 futbolcu alarak bunu yapamazsınız, yaptığınızı sanır geçici başarılarla kendinizi kaldırırsınız. Bunun birçok örneği var. Çoğunluğu da kapanmış gitmiştir. Baçspor’da öyle bir düşünce, zihniyet asla yok. Onur Ak liderliğindeki yönetim, teknik ekip güçlü alt yapısından gelecek kaynakla, özvarlıklarıyla yol almayı hedefliyor. Aynı zamanda da küçük yaş gruplarında, ya da alt yapı liglerinde sadece kentin değil Türkiye’nin seçkin kulüpleri arasına girmek istiyor.

Sözün özü: Yıllar sonra faaliyetlerini açan Baçspor, efsane isim Nasut Kayalı’nın işaret ettiği prensiplerle, ilkelerle tıpkı 50’li, 60’lı yılların ruhuyla yol alıp başta Kocaelispor olmak üzere Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak istiyor. Bu hedef, düşünce doğrultusunda ilk yıl geçildi, ilk adım atıldı. Bundan sonraki yolları açık olsun. Onur Ak ve tüm ekibe selam olsun.