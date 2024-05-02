Derince'de Kent Lokantası açılacak..

“Emin ellerde” deyimin anlamı “Güvenilir kişilere emanet olmak” anlamını ifade eder...



Kişilere yakıştırılan bir deyimdir...



Yapacağınız işlerle, ortaya koyacağınız tarzınızın kişiler ve toplum tarafından takdir görmesidir...

Sevgili okurlar, bu sütunda; yaptığı işte başarılı olmuş kent yöneticilerini, siyasetçileri, belediye başkanlarımızı ve başarılı olmuş ve toplum tarafından takdir görmüş her insanımızı takdir eden yazı yazıyorum.



Başarının ödüllendirilmediği günümüzde ben, başarıyı takdir eden ve ödüllendiren tarzımı kişi ve fikir ayırmaksızın hep ortaya koyarım...



Derince ilçesinde oturuyorum...



30 yılı aşkın süredir şehir içi ulaşım araçlarını kullanarak İzmit’teki işime gelip gidiyorum...

Oturduğum ilçeyi de bu sütunda sıkça konu ediyorum...

İlçemde yaşanan bir olumsuzluğu, yapılan güzel bir hizmeti de kamuoyuyla paylaşıyorum.



Yazdığım olumsuzluklara ilgili kurum(belediye) hemen müdahale ettiğini ve çözüme kavuşturulduğunu görmekten de büyük bir keyif aldım bugüne kadar...



31 Mart’ta yerel seçim yapıldı.

Derince Belediye Başkanlığı’na CHP’den Sertif Gökçe seçildi...

Başkan Gökçe’den önce 6 belediye başkanı seçilmişti. Gökçe ilçenin 7’nci belediye başkanı...

6 belediye başkanının döneminde de gazetecilik yaptım...



Derince halkının hizmete dönük eğilimlerine uyumlu olarak bazı belediye başkanlarını süreç içerisinde yapamadıkları konusunda eleştirdiğimde olmuştur.

Takdir ettiğim de çok olmuştur...



Derince ilçe olduktan tam 30 yıl sonra ilk kez bir CHP’li belediye başkanı seçildi:

Avukat Sertif Gökçe...



Daha önce de bu sütunda yazdığım gibi Gökçe benim arkadaşım. Dostluğumuz 1998 yılında başladı...



O tarihten bu yana aramızda en ufak bir gönül kırıklığı yaşanmamıştır...

Yapı gereği dostlarıma çıkarsız değer verir, önemserim. Bunu da en şeffaf haliyle belli ederim...



Gökçe’nin siyasetteki hedefi Derince Belediye başkanı olmaktı. İkinci denemesinde bunu elde etti...

Başkan Gökçe, seçimin üzerinden bir ay geçtikten sonra başkan sıfatıyla ilk kez Kocaeli medyasının karşısına çıktı...

Son 30 yılın bir özetini yaptı.

Belediye bünyesinde yapılanları kamuoyuyla paylaştı...



Derince Belediyesi’nin sosyal tesisi olan 60 Evler Mahallesi sahilinde bulunan Yelken Kafe’de gerçekleştirilen basın toplantısına Kocaeli medyası ilgi gösterdi.



Yayın yapan kâğıt gazetelerin üst yöneticileri ve internet medyasının sahipleri ve yöneticileri hazır bulundu.

Başkan Gökçe’nin toplantısında bir araya gelen Kocaeli medyasındaki bu seçkin kadro, şuana kadar sadece Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın basın toplantısı ve organizasyonlarında bir araya gelirdi.



Başkan Gökçe, devraldığı Derince Belediyesi’ni son 30 yılda neler yapıldığını yarım saatte özetledi.

Gökçe, tarzına ve insanlığına yakışır şekilde, geçmiş dönem belediye başkanlarını hiç itham etmeden, enkaz devralıp mağduriyeti oynamadan tabloyu o kadar yalın bir şekilde ortaya koydu ki...



Mesela dedi ki;



* Derince Belediyesi’nin yıllık bütçesi 600 milyon TL ama bugün belediyenin 330 milyon TL borcu var. “Bu borcu eritmek için tasarruf yapacağız...” dedi.



* Belediyenin 510 çalışanı var. Çenesuyu ve Yelken AŞ’deki personellerle birlikte belediyenin toplam personel sayısı 700 civarında. “Personel sayısı çok fazla, bu sayıdaki bir personelle 500 bin nüfuslu bir ilçeyi yönetirsiniz...” dedi.



* 30 yıllık belediyede Kurumsal bir yapı hiç oluşturulmamı. Dağınık. Hangi müdürlük ve personel ne yapacağını bilmiyor...



* Olması gereken müdürlükler yok, olmaması gereken müdürlükler sırf istihdam yaratılmak için oluşturulmuş...



Başkan Sertif Gökçe, 30 yıllık Derince Belediyesi’ni yarım saatte özetledi. Toplantı daha sonra soru-cevap şeklinde devam etti.



Soru-cevap bölümünde sorulan tüm sorulara cevap verdi. Geçiştirdiği, yanıt vermek istemediği hiçbir soru bırakmadı.

Netti, şeffaftı, korkusuzdu...



İnsani karakterini, duruşunu, yönetim anlayışı ve ilçede gelecekte yapmak istediklerinin hepsini anlattı.

Tabi toplantıya katılan meslektaşlarım başkan Gökçe’nin, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet gibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ile kavga edecek mi beklentisi vardı...

Gökçe bu konuda gelen sorulara çok net yanıt verdi ve konuyu kapattı.



Dedi ki;



“Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Bey ile uyumlu çalışacağım. Derince ilçenin çıkarları için Tahir Başkanla esnaf gezisi yaparım. Önümüzdeki süreçte kargaşayı değil, uyumu seçeceğim...” dedi.



Gökçe’nin bu yanıtı, ilçesine hizmet sevdası içinde bulunan belediye başkanlarının özüydü. O da bunu yapacak...

Başkan Gökçe’nin geniş haberini gazetemizde ve Web internet sitemizde okudunuz. Tekrar yapmak istemedim...

1984 yılından bu yana Derince ilçesinde oturuyorum...



Yerel yönetimler yasası gereği ilçede yapılacak hizmetin yüzde 75’i büyükşehir, yüzde 25’i ilçe belediyesinde...

Büyükşehir Belediyesi’nin ilçeye yaptığı ve hala devam eden birçok yatırımı var.

Derince yatırımlara ve hizmete hala aç bir ilçe.



Yapılacak çok şey var...



Başkan Gökçe, 30 yıllık Derince Belediyesinin özetini çıkardı.

'Önce eksiklikleri, yapılan yanlışları düzelteceğim. Sonra da seçimde söz verdiğimiz sosyal ağırlıklı projeleri yapacağım' dedi.

Başkan Gökçe'nin 'yapacağım' dediği sosyal projeler aradında en çok dikkatimi çeken, Derince’de Kent Lokantası' projesiydi.

Bilindiği gibi Kent Lokantası Projesini önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi başlatmıştı. Ardından İzmit Belediyesi bu uygulamaya geçti. Daha sonrasında ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bu uygulamayı başlattı.

Kent Lokantasıne öğle yemeği 40 TL. Vatandaş çık büyük ilgi gösteriyor.

Derince’de kurulacak Kent Lokantası çok büyük ilgi görecektir.



Evet;



Başkan Gökçe’yi dinlerken sözlerinin ve ifadelerinin içerisinde asla bir ayrım hissetmedim.

İlçe sınırları içerisinde yaşayan her kesimi kucaklamış ve herkesin belediye başkanı. Parti rozetini çıkartmış...



Kendisini dinlerken şunu düşündüm:

“Derince Emin Ellerde...”