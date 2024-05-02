Sertif Gökçe kentin önüne alternatif bir hizmet yolu koydu

Sadun Abiyle birlikte yaptığımız 7 Artı programı 5. yılında…

Tam 215 bölüm yapmışız.

Önceleri perşembe akşamları yaptığımız iki saatlik program, bu yıl salı akşamları saat 20.00’da TV 41 ekranlarında oluyor. Yayın süresi de bir buçuk saat…

Dolu dolu geçiyor. Sadun Çetin ile birlikte bir haftanın çok sağlıklı analizini yapıyoruz. Tabi program öncesi ciddi bir ders çalışıyoruz. Hazırlıklı gidiyoruz. O hazırlık sırasında geçen haftayı daha iyi okumak mümkün oluyor.

Bu hafta da öyle oldu…

Bu haftanın gündemi kavgalar, videolar ve ihanet suçlamalarıydı.

BAŞROLDE HÜRRİYET VAR

Seçimden sonra kent gündemini önce Ensar ve TÜGVA protokollerinin iptali kapladı. Sonra iki belediyenin ekiplerinin Şehir Hastanesi yanında karıştıkları arbede çıktı. Sonra İbrahim Efe’nin taklaları, ardından da Hürriyet’in Bülent Sarı, Harun Yıldızlı, Atasoy Bilgin ve Gülseren Solmaz Altunal başta olmak üzere partililerini seçimlerde ihanet etmekle suçladığı videonun yayınlanması konuşuldu.

Dikkat ederseniz tümünün başrolünde de Fatma Kaplan Hürriyet var.

Hürriyet varsa da kavga var. Haklı ya da haksız, Fatma Hanım kavga etmeyi seviyor. Bundan besleniyor. Bence yanlış ama seçimi de bu kavgacı tarzı ile kazandığını sanıyor. Yaşanan genel konjonktürü yok sayıyor.

En önemlisi tüm bunlar yaşanırken de usul ve üslup yanlışına çok düşüyor.

BAŞKA TÜRLÜSÜSÜ MÜMKÜN

Belki kendi mizacımdan da kaynaklı ben bu kavga usul ve üslubunu hiç beğenmiyorum. Söylüyorum ve yazıyorum. Hele son zamanlarda sıkça yazdım, uyardım. Bana göre başka türlüsü mümkün.

Ancak son 5 yılda muhalefetin elinde sadece İzmit Belediyesi olunca ve onun başkanının üslubu da bu olunca “başka türlüsü mümkün” vurgumuzun havada kaldığını görüyordum.

Önceki gün bu söylediklerimiz ete kemiğe büründü.

GÖKÇE’NİN BASIN TOPLANTISI

Biliyorsunuz son seçimde Derince Belediye Başkanlığına CHP’li Sertif Gökçe seçildi. Gökçe Baro başkanlığı yapmış, taban siyasetini bilen Derince’de farklı kesimlerden, farklı siyasi görüşlerden seçmenin de sevdiği bir isim. Seçimi de kazandı. Bir aydır da sessiz sedasız çalışıyordu. Salı günü basının huzuruna çıktı.

Araya 1 Mayıs yazısı girdi, bu konuyu yazamadım. Bugün o izlenimlerini ve o basın toplantısının sonuçlarını anlatmak istiyorum.

Doğrusu hazırlanışı, içeriği usul ve Gökçe’nin üslubu ile dört dörtlük bir basın toplantısı izledim.

Gökçe, samimi, rahat ve kendinden emindi. Bir aylık zaman zarfında Derince Belediyesi’nin durumunu analiz ettiğini de bize kibarca gösterdi.

ENKAZ EDEBİYATI YAPMAYACAK

Ama en önemlisi üslubu ve beş yıl boyunca izleyeceği yol ile ilgili söyledikleri…

Gökçe, “Herkes bilsin enkaz edebiyatı yapmayacağım. Borçların listesini duvarlara asmayacağım. Burada bilgi olsun diye söyleyeceğim o kadar. Derince Belediyemizin 330 milyon civarında borcu var” dedi.

Kurumsallaşmanın olmadığını aşevinin basın yayın müdürlüğüne bağlı olduğunu söyledi. Ama söyledi geçti. Üzerinde tepinmedi.

Hatırlayın Hürriyet ilk geldiğinde Ensar vakfında çocuklar için yapılan sandviçleri bile gündem yapmıştı.

BÜYÜKAKIN İLE UYUMLU ÇALIŞACAK

Sertif Gökçe’ye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile uyum konusu da soruldu. Gökçe “Derince’nin çıkarları için yan yana çalışırım. Biliyorsunuz kısa bir süre önce bir nezaket ziyareti yaptık ve başarılar diledik. Orada da ifade ettim. Rozetlerimizi seçim sonrası çıkardık. Ben kavgadan uzak duracağım, hizmet için uyumlu çalışacağım. Kargaşadan yana olmayacağım” dedi.

Demek ki başka türlüsü mümkün…

Demek ki bu yolu denemek isteyenler de var…

CHP’LİLER SAHİP ÇIKMALI

Uzatmayalım, Sertif Gökçe bu kentin önüne hizmet için yeni bir alternatif yol önerisi koydu.

Hakimiyetiyle, duruşuyla, konuşmasıyla Derince’ye hizmet için kenti rahatlatan bir anlayışı basının önüne koydu.

Kargaşayı değil hizmeti seçtiğini gösterdi.

Bu kent, Gökçe’nin bu duruşuna sahip çıkmalı…

Hepsinden önce de CHP’liler sahip çıkmalı…