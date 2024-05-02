Son pişmanlık neye yarar..

Sigara içenler şimdi bana kızacaklar biliyorum. Hatta “Yaa şu bizim sigaramıza laf söylemeyi bırakın artık. Sıktınız ama” dediklerini duyar gibiyim. Ama ne derlerse desinler ben doğru bildiğimi söylemeye devam edeceğim. Derdim, insanlığı tatlı tatlı yok etmeyi sürdüren bu kara belanın onlara verdiği zararın farkına varmaları ve kurtulmalarını sağlamak.

Çünkü insanları seviyor, bir dumanın tutkunu olarak göçmelerini kabul edemiyorum. Bu yazıyı yazmadan bir gün önce bir toplulukta kendime kahrettiğimi söyleyebilirim. Ya bu nasıl bir şey? Genç, yaşlı, kadın kim varsa elinde bu illet. Hem de iyi bir şey yaparmışçasına gerine gerine neredeyse dumanını yüzümüze üflüyorlar. Üzüldüm. Sadece üzüldüm ne yazık ki. Ve boğulmamak için o salonu terk ettim.

Sigarayla mücadele adına uzun senelerdir birçok etkinlikler yapıldı, kamu spotlarıyla insanlar uyarıldı, çeşitli caydırıcı cezalarla donatılmış kanunlar çıkartıldı, akademik çalışmalarla, konferanslar, panellerle topluma tehlike çanlarının çalışı tüm detayıyla anlatıldı. Gazetelerde yazdık, TV programları yaptık ve “Eh dedik. Artık bir şeyler değişir mutlaka”. Kendi kendimize mutlu olduk. Sevindik. Dumanlı hava sahasında yaşamaya son vereceğiz zannettik. Ciğerlerimiz adına bayram ettik.

Tabi ki biz sigara içmiyorduk. Biz duman altı olmaktan ve pasif içicilikten kurtulacakları için kendi ciğerlerimiz adına sözde bayram ettik. Sizler içinde, sağlıklı ve kaliteli yaşama kavuşacaklar sevinciyle daha bir başka coştuk. Ancak, son günlerde çılgıncasına coşarak büyüyen sigara tutkusunu görmek dediğim gibi, beni son derece üzdü. Bu uğurda mücadelenin her türlüsü için gecesini gündüzüne katanları düşünemiyorum doğrusu. Kim bilir ne kadar çok üzüyordur bu olumsuzluk onları.

Yapılan yoğun çalışmaların ardından sanki etkilenmiş görüntüsü vardı toplumda. Bayağı ses getirmiş gibiydi. Tespitlerimize göre gelişmeler memnun ediciydi. İyi de ne oldu arkadaşlar? Ne oldu da on kişiden dokuzu elinde sigarayla geziyor. Ne oldu da gençler mahalle aralarında, kapıların merdivenlerine dizilerek sigara partileri yapmaya başladılar. Sokakta kadınlar fütursuzca sigara tüttüre tüttüre geziyorlar. Alın size bir tesadüfe daha. Şu anda televizyonda bir şarkı dinliyorum. “Sigaramsın benim.. En büyük keyfim.. Zararını bile bile bırakamıyor, seni içime çekiyorum” sözleriyle bana nispet yapar gibi devam ediyor.

Hay Allah. Güldürdü beni. Bu nasıl bir tutku Ya Rabbim..

Olsun. İnsanların sağlıklı ve kaliteli yaşamı üzerine caymak yok. Mücadeleye devam. Bu zavallı çocukları, gençleri sigara illetinden kurtarmalıyız. Hem de bu mücadeleyi hep birlikte yapmalıyız.. Bize çok kızacaklarını bilsek de, laf işitsek de, dışlansak ta, sigara dumanı yüzümüze yüzümüze üflense de mücadeleye devam edeceğiz. Bu canımızın parçası çocukları, gençleri ve diğer bağımlıları bu korkunç canavarın elinden kurtaracağız. Hem de hep beraber. Çünkü durum gerçekten düşünemeyeceğimiz derecede ciddi. Maalesef gördüğüm manzaralar karşısında anladım ki, kanun, kural, sağlık, duyarlılık hepsi hikaye.

O nedenle bir kez daha yazayım ve okurlarımla bu tehlikenin yeniden ne derece korkunç olduğunu paylaşayım dedim. Sevgili okurlarım bilmem ama ben bu olumsuzluğu fazlasıyla ciddiye alıyorum.. Sağlıksız bir topluma, bir geleceğe bağımlı kalmayı kabullenemiyorum. Ya sizler.