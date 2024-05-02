Efsane takım bağıra bağıra amatöre düştü

Kabul edelim, Darıca GB son hafta değil, bir hafta önce düştü. Son iki haftaya girerken avantaj bizdeydi. Hiçbir iddiası veya endişesi olmayan Ağrı deplasmanında kazansak, son hafta güle oynaya ligde kalacaktır. Biz kaybettik, Bayburt kazandı, 3 puan öne geçtiler. Son hafta Fatsa deplasmanında kaybetmelerini bekledik ama öyle bir sonucun gelme ihtimalinin yok denecek kadar az olduğunu da biliyorduk. Öyle de oldu.

ZEKİ BOZKURT VE İBRAHİM PEHLİVAN

Sosyal medyada görmüşsünüzdür, Bayburt 1-0 öndeyken ilk yarı biterken Fatsa lehine verilmeyen bir penaltı var. Diyarbakırlı hakemin hemen gözünün önünde, hani derler ya buz gibi penaltı diye. Hakem sanıyorum 1-1 olursa, iş sakata girer diye düşünmüş olacak ki, pozisyonu devam ettirdi. Böylesi kritik maçta, böylesine açık bir penaltının verilmemesi Darıca GB’nin ipinin son hafta öncesinde kesildiğini çok net gösteriyordu. Bu maçın özelinde penaltıyı tartışıyoruz, yoksa bu skandal karar yüzünden, hakemlerden dolayı Darıca GB küme düştü dersek gerçeklerden kaçmış oluruz. 80’li yıllardan bu yana kentte belki de kurumsal anlamda en iyi yönetilen kulüptü Darıca GB. Zeki Bozkurt ve İbrahim Pehlivan dönemleri efsanedir. Takım o zamanki adı 2, şimdiki karşılığı 1.Lig’e çıktı.

İZMİTLİ İŞADAMLARI SINAVI GEÇEMEDİ

Ama son 5 yıl çok kötü yönetildi. Şükrü Karabacak’ın son döneminde takım 2.Lig’e çıksın diye ekonomik açıdan uçuruma sürüklendi, sonra şirket yapılarak satışa çıkartıldı. Alan yapamadı, sattı. En son sezon başı İzmitli Onur Güneri ile Faruk Anaç büyük hayallerde, projelerle kulübü satın aldılar, en başta doğru bir adım atarak kentin istikbal vaat eden teknik adamı Emre Denizli’yi takımın başına getirdiler. Genç teknik adamın arkasında dursalar, sabretseler güzel şeyler olabilirdi ama yapmadılar. Sürekli teknik adam değişikliğine gittiler, macera aradılar, kadroyla oynadılar. Bile bile, göz göre göre bu sonu hatırladılar. Keşke hiçbir işe girmeselerdi, keşke Emre Denizli ile devam etselerdi. Sonuçta kulübün sahipleri olarak bu sonun baş sorumluları oldular. İzmitli futbol adamı olarak sınavı geçemediler.

ÇINARALTI HEP UYARDI

Küme düşmenin faturasını iki isme çıkartabiliriz ama Darıca GB’de bu kötü gidişatın temelleri daha önceki yıllarda atıldı. Eski Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, kulübü ilk satın alan Arif Gülen bu hazin sonun gelmesinde önemli rol oynayan isimlerdi. Geçen dönemin belediye başkanı olan, yeniden seçilen Muzaffer Bıyık da yeteri kadar sahiplenemedi kulübü diye düşünüyorum. Darıca GB’nin seçkin taraftar grubu Çınaraltı aslında zamanında gerekli uyarıları yaptı, bağırdı çağırdı ama dinleyen olmadı. Hani derler ya ağlarsa anam ağlar gerisi yayan ağlar diye, takımın amatöre düşmesine en çok Çınaraltı yani taraftar üzüldü.

DERİNLEMESİNE SORGULANMALI

Benim fahri olarak mesleğe başladığım dönemlerdi. 1984-85 sezonunda 3.Lig kurulunca Darıca GB’ye de davet çıkartıldı ama kriterleri yerine getiremediği için alınamadı. Bir sezon sonra eksikler tamamlanıp 3.Lig’e girdi. 8 yıl burada oynadıktan sonra düştü. 3 sezon sonra bu kez terfi maçlarında başarılı olup profesyonel lige döndü. O günden bu yana tam 28 yıl aralıksız profesyonel liglerde ilimizi temsil etti. Kocaelispor dışında ilimizi profesyonel liglerde en uzun süreli temsil eden kulüp Gölcükspor’du. Kırmızı-Siyahlılar 1984-2021 arasında tam 37 yıl aralıksız profesyonel ligdeydi. Onu Darıca GB takip ediyordu. Sarı-Yeşillerin aralıksız profesyonel lig serüveni 28’inci yılda bitmiş oldu. Kuşkusuz ki üzgünüz. Kuşkusuz ki, Darıca ilçede, Darıca GB camiasında bu durum derinlemesine sorgulanacaktır. Evet, BAL’dan 3.Lig’e dönmek hiç kolay değil. Gölcükspor ve Gebzespor örnekleri var önümüzde.

KISA ZAMANDA GERİ DÖNECEKTİR

Ancak Darıca GB’nin çok iyi tesisleri, güçlü bir alt yapısı var. Ben takımın amatör lige düşmesinin ardından artık Onur Güneri ile Faruk Anaç’ın çekileceğini, kulübü Darıca Belediyesi’ne bırakacaklarını düşünüyorum. Doğrusu da bu olur. Yeni bir yapılanma, doğru adımlarda ben hemen önümüzdeki sezon temsilcimizin 3.Lig’e döneceğine inanıyorum. Burada görev ve sorumluluk başta Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ındır. Toparlayacak, liderlik yapacak kişi konumu gereği kendisidir. Çınaraltı Taraftar Grubu’nun, kulübe yıllardır hizmet edip gönül verenlerin fikirlerini alarak yeni, beyaz bir sayfa açılmalı. Darıca GB camiasına geçmiş olsun diliyorum. Dediğim gibi çok kısa zamanda geri dönecekleri inancındayım.

Dualarımız Nurettin Şenemre için

Gölcük’te uzun yıllardır yayınlanan Gölcük Haber Gazetesi’nin imtiyaz sahibi ve aynı zamanda Gölcükspor’un eski başkanı Nurettin Şenemre yaklaşık 1 ay önce kalp krizi geçirmişti.

BİLİNCİ KAPALI, ENTÜBE

Gazeteciler Cemiyeti’nden dün verilen bilgiye göre Şenemre Şehit Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyormuş. Üstadım Metin Karan dün oğluyla telefon görüşmesi yapmış. 28 Mart’ta geçirdiği kalp krizinden sonra yoğun bakımda bilinci kapalı, entübe bir şekilde uyutuluyormuş. Allah’tan umut kesilmez. Doktorlar gerekeni yapıyordur, bizlere de onun için dua etmek kalıyor. Bir an önce eski sağlığına kavuşup işinin başına geçer inşallah.

GÖLCÜKSPOR’DA İZ BIRAKTI

Nurettin Şenemre Ağabey 2005 yılında o dönemin ilçe belediye başkanı Mehmet Ellibeş’in isteğiyle Gölcükspor’un başkanı olmuştu. İyi bir iyi bir diyaloğumuz vardı, sohbetlerimiz olmuştur. Aynı zamanda meslektaş da olduğumuz için birbirimizden pozitif enerji almıştık. 1 yıllık başkanlık süresi bence başarılıydı, iz bıraktı. Camia devam etmesini istedi ama kendisi bıraktı. Ama bildiğim kadarıyla Gölcükspor’a her daim destek verdi.

Çok güzel olur

Yenimahalleli rumuzuyla dün internet sitemizdeki yazımın altına yapılan yorum dikkatimi çekti. Kocaelispor taraftarı bir öneride bulunmuş.

Bakın neler yazmış: “Akşam Bayern maçında adamlar efsane futbolcusunun posterini açtılar, devasa şekilde güzel bir görüntü oldu tribünde. Biz de Sakarya maçında kale arkasına devasa Kocaelispor armamızı flama şeklinde asalım, sağında solunda yeşil siyah kartonlar. Yazı olarak da “Armayı satmadan, alnımızın akıyla Süper Lig’e” nasıl olur ama ?”

Çok güzel, yerinde bir öneri. Kendisini kutluyorum. Kocaelispor yönetimi de sıcak bakacak, gereğini yapacaktır diye düşünüyorum.