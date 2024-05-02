BAL’a kim çıkacak?

Futbol Federasyonu, yıllardır Bölgesel Amatör Lig’in statüsünü değiştiremiyor.

Bu ligde oynayan her takım şikayetçi.

Büyük paralar harcayıp, 3.Lig’e çıkamayan şehir kulüpleri var.

Ligi ikinci ve üçüncü sırada bitirip il kontenjanından dolayı düşen takımları görüyoruz.

Bu kadar karışık lige her yıl çıkmak içinde yüzlerce takım mücadele ediyor…

… … ..

O mücadelenin bir bölümü de ilimizde yapılıyor.

Süper Amatör Lig Play-Off’tan bu sezon ilk iki takım BAL’a çıkacaktı.

Son hafta maçlarının ardından Çayırovaspor ilk takım oldu.

İkinci takım içinde çok aday vardı.

Karamürselspor ile Bağdatspor, Play-Off’u aynı puanda bitirdi.

17’şer puanla Play-Off’u bitiren bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları maçlarda eşitlik vardı.

Karamürsel ve İzmit’te oynanan maçlar 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Amatörlerde iki takımın puan eşitliğinde genel averaja bakılmıyor.

Bunun içinde baraj maçı oynanacak.

Karamürselspor ile Bağdatspor, 4 Mayıs Cumartesi günü baraj maçında karşılaşacak.

Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’ndaki karşılaşma 16.00’da başlayacak.

Maçı kazanan takım ilimizi BAL’da temsil edecek…

… … …

Peki Süper Amatör Lig Play-Off’tan BAL’a çıkacak ikinci takım kim olur?

Hangi takım daha şanslı?

Bağdatspor ile Karamürselspor’u bu sezon hem ligde, hem de Play-Off’ta bir çok kez izledim.

İki takımın kadrosunda çok önemli oyuncular var.

2.Lig ve 3.Lig’de forma giymiş oyuncular yer alıyor.

Karamürselspor’da stoper İbrahim Demirer ile orta saha oyuncusu Sezgin Bektaş, bir dönem 3.Lig’de Gölcükspor’un kaptanlığını yaptılar.

Rıza Altıntaş, 2.Lig ve 3.Lig’de Kocaelispor’da oynadı.

Bağdatspor’da ise Derincespor’un 3.Lig’e ilk çıktığı yılda kadroda bulunan Cihan Halil, Anıl Kabil, kaleci Ahmet Demirbaş ve daha önceki yıllarda Derincespor AŞ forması giyen Kerem Gülmez yer alıyor.

İki takımda da ayrıca Süper Amatör Lig ve BAL’da forma giymiş çok isim var.

… … …

İki takımın kadrosundaki oyunculara bakarak hangi takımın daha ağır basacağını tahmin etmek çok doğru olmayacak.

İki takımda çok farklı oynuyor.

Karamürselspor buraya takım savunması yaparak geldi.

Play-Off’ta oynadığı 10 maçta sadece 3 gol yedi. Ancak attığı gol sayıda da çok azdı. 6 gol atıp, 17 puan topladı.

Bağdatspor ise hücum ağırlıklı oynayan bir takım.

Play-Off’ta 10 maçta 15 gol attı, 8 gol yedi.

Normal sezonda Bağdatspor, hücumda çok daha etkili bir takımdı.

Bedirhan Özkanlı, Anıl Kabil, Özgür Dağdelen ve Kerem Gülmez ile çok önemli bir hücum hattı yarattılar.

24 maçta 82 gol attılar.

24 maçın 22’isini kazanıp, bir maçta berabere kalıp, birinde de mağlup oldular. Süper Lig A Grubu’nu şampiyon tamamladılar.

Bağdatspor, hücumda aynı etkiyi Play-Off’ta gösteremedi…

… … …

Karamürselspor ise az gol atma, az gol yeme alışkanlığını normal sezonda sürdürdü.

Süper Amatör Lig B Grubu’nda üçüncü olup, Play-Off’a kaldı.

Ligde 24 maçta 45 gol atıp, 22 golle grubun en az gol yiyen takımı oldular.

24 maçta 45 gol çok azdı.

13 takımın 7’isi Karamürselspor’dan daha fazla gol atmıştı.

Ligi düşme hattının hemen üzerinde bitiren Hisareynspor’un 51, Bekirderespor’un ise 42 golü var.

Karamürselspor sadece Play-Off’ta değil, normal sezonda da savunma ağırlıklı bir oyun oynuyor.

Bir de Mehmet Öztürk gibi bir kalecisi de olunca, gol yemesi zorlaşıyor.

Skoru tutup, önde Hüseyin Akçay, Efkan Kargoğlu ve Eray Gençbay gibi hızlı oyuncularla da skoru yakalıyor.

Karamürselspor Teknik Sorumlusu Mustafa Kaya, elindeki kadroyu bu sezon çok iyi kullandı, maksimum sonuç doğru.

Yani futbolun doğrularını yaptılar.

… … …

İlimiz amatör kümesinde şimdi gözler Cumartesi günkü Karamürselspor-Bağdatspor maçına çevrildi.

Maçın Başiskele Stadı’nda oynanması iyi oldu.

Bu sahanın tribün kapasitesi çok fazla…

Bu maçta belki futbol kalitesi çok üst düzeyde olmayacak.

Ama bizi çok heyecanlı bir maç bekliyor…