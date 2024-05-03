Kocaeliler bu hastaneden çok memnun..

“Sağlık Üssü” olarak inşa edilen Kocaeli Şehir Hastanesi’nin yapılmaması için bu şehirdeki muhalif kesim ne kadar da “gürültü” çıkartmıştı!



Hastanelere, fabrikalara, tesislere, dönüşüme, yenileşmeye bağa-bahçeye karşı çıkan bu şehirdeki muhalif kesim, 2015 yılında yapılması planlanan Kocaeli Şehir Hastanesi’nin yapılmasına da karşı çıkmıştı...



Neymiş efendim...



“Şehir Hastanesi yap-işlet-devret modeliyle özel kuruluşlar yapıyor. Şehir hastanesi için günlük hasta garantisi sözü verildiği için hâlihazırdaki hastanelerimiz kapatılacak, hastalar şehir hastanesine yönlendirilecek, personel bu hastaneye aktarılacak, vatandaşlarımız mağdur olacak...” söylenip durdular...

Tüm bu dirençlere karşı devlet de, bu şehrin yöneticileri de dimdik ayakta durdu...



Halkın mağdur edilmeyeceğini anlatmaya çalıştılar...



Tabi bu arada hastanenin inşaat yapımı sürecinde istenmeyen sorunlar da yaşandı.

Gecikmeler yaşandı. Hastane zamanında tamamlanamadı...



3 yılda hizmete açılması gereken hastane 8 yılda anca hizmete açılabildi...



Yine iş bu şehrin yöneticilerine düştü.

Başka şehrin valisi Seddar Yavuz, iktidar partisi il başkanı Dr. Şahin Talus, Sağlık İl Müdürü Yüksel Pehlevan hastane yapımındaki aksaklıkların giderilmesi ve hastanenin biran önce hizmete açılması için Kocaeli- Ankara arasında mekik dokudular. Azami gayret ortaya koydular...





15 NİSAN 2023’TE HİZMETE AÇILDI



Tüm zorluklara rağmen hastanesi binası tamamlandı...



Hastaneye ulaşımı sağlayacak kara ulaşım hatları yapıldı. Yüzlerce otobüs şuan bu hatta çalışıyor.



Yetmedi hastaneye tramvay hattı da çekildi...



Yaşanan tüm sıkıntılara, zorluklara ve engellemelere rağmen, 1.350 yatak kapasitesine sahip

6 farklı hastaneden oluşan Kocaeli Şehir Hastanesi, 15 Nisan 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı görkemli bir törenle hizmete açıldı...



Önceki gün Kocaeli Şehir Hastanesi’nin birinci kuruluş yıldönümü kutlandı...



Hastane konferans salonunda düzenlenen kutlama etkinliğinde; Kocaeli Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Bahri Elmas, bir yılda gerçekleştirilen tüm hizmetleri kamuoyuyla paylaştı...



KOCAELİ NÜFUSU KADAR HASTA MUAYENE EDİLDİ...



Başhekim Elmas, hazırladığı kusursuz sunumda, ortaya koyduğu rakamlar, belli kesimlerin karşı çıktığı Kocaeli Şehir Hastanesi’nin sağlık açığını nasıl kapattığı açısında gurur verici...



Başhekim ’in verdiği bilgiye göre tam 1 yılda 2 milyondan fazla muayene gerçekleştirildi.





6 farklı hastanenin bulunduğu Kocaeli Şehir Hastanesi’ndeki 63 adet ameliyathanede bir yılda toplam 55 bin ameliyat yapıldı.



Başhekim Doç. Dr. Bahri Elmas, şuana kadar hiç birimizin bilmediği bir bilgiyi de kamuoyuyla paylaştı...



Bilindiği gibi Kocaeli Şehir Hastanesi yap-işlet-devret modeliyle özel teşebbüs Gama-Türkerler firması tarafından yapıldı.



Hastaneyi yapan firma, hastaneyi 2038 yılına kadar işletme hakkına sahip...

Sözleşmeler bu şekilde yazılmış...



Evet,



“Sağlık Üssü” olarak inşa edilen Kocaeli Şehir Hastanesi’nde bir yılda Kocaeli nüfusu kadar hasta muayenesi yapılmış. 55 binden fazla ameliyat yapılmış...





Kocaeli Şehir Hastanesi’nin bu şehir için ne kadar hayati ve önemli bir öneme sahip olduğu ortaya çıkmıştır...



Henüz bir yıl oldu. Önümüzdeki yıllarda bu şehrin nüfusu 3 milyonları da geçecektir. Emin olun gelecekte bu devasa hastane bile yetersiz kalacak ve yeni hastanelere ihtiyaç duyulacak...

Merak ediyorum; hastanenin yapımına karşı çıkan muhalefet ve kentteki bazı çevreler şimdi ne diyecek ve ne düşünecekler?



Düşünenlerin, yapanların ellerine sağlık...



Kocaeli Şehir Hastanesi şimdilik Sağlık Bakanlığı koordinesinde hastaneyi yapan firma işletiyor. 2038 yılında hastane tamamen Sağlık Bakanlığı’na geçecektir...

