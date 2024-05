Rakamlardan değil futboldan umutluyuz

“Süper Lig’e 3 Galibiyet Kadar Yakınız…”

İki gün önce bizim spor ekibi, sporun manşetini böyle attı.

Bu futbol tuhaf bir oyun.

Bir hafta önce Ümraniye maçından sonra ise “umutların başka bahara kaldığını” konuşuyorduk.

Ben de umutsuzluk içinde artık gelecek yıla odaklanmak gerektiğini yazdım:

“Olmadı… Doğrudan Süper Lige çıkma hedefi ile başladığımız ligde umutlarımızı bir bir kaybediyoruz. Uzun zaman ilk ikide yer aldık ve doğrudan çıkma umudumuz vardı. O gitti… Şimdi de ligi üçüncü sırada bitirip doğrudan Play off finali oynama umutlarımızı neredeyse sıfırladık. Ligde altıncı sıraya geriledik. Kayıplara rağmen ilk 7 içinde kalıp Play-off’lara gidecek gibiyiz ama oynadığımız futbol ile bir arpa boyu yol gitmemiz mümkün görünmüyor. Evet, lig bitmedi ama artık gelecek seneyi de düşünmek lazım… Kulübün yeni yörüngesini belirlemek lazım.”

İSTATİSTİKLERİN SÖYLEDİĞİ

Görüyor musunuz, bir haftada nereden nereye geldik.

Oysa alınan sadece bir galibiyet.

Evet, önemli bir galibiyet, Bandırma gibi ligin iyi takımlarından birini ikinci yarıda yenik duruma düşmemize rağmen 3-1 gibi net skorla yenmeyi başardık ama bu kadar moral yüklenmemizin iki sebebi var.

Birincisi istatistikler.

Kocaelispor Çorum’un kaybetmesi ile büyük avantaj yakaladı. Önündeki Bodrumspor ve Sakaryaspor maçlarını kazanırsa ekibimiz ligi üçüncü sırada ve doğrudan Play-Off final biletiyle kapatacak. Ve final maçını da kazanırsa Süper Lig’e çıkacak. Baktığınızda 5. sıradayız ama bizim gibi 55 puanı olan dördüncü sıradaki Çorum’dan ikili averajda iyiyiz. Yani onlar da iki maçını kazansa bile bizi geçemeyecekler. Sakaryaspor ise son hafta bize gelecek. Bildiğiniz final…

Biz komşu ile maçları, ezeli rekabeti severiz.

Olimpiyat Stadındaki 4-0’lık 2. Lig Play Off finalini unutmadık. Tekrarı bu maçta olsun isteriz.

Bu iki maçı kazandığımızda da doğrudan play-off finaline gideceğiz.

İYİ FUTBOL FARKI

İyi de neden bu kadar umutlusun, geçen haftadan bu yana sadece matematik mi değişti diye düşünenlere ikinci sebebi anlatayım: Futbol…

İyi futbol…

Bandırma maçında seyrettiğim Kocaelispor bu sezonun en iyi futbolunu oynadı.

Beni de camiayı en çok umutlandıran şey işte bu futbol oldu.

Biz böyle oynarsak Bodrum’u da Sakaryaspor’u da yeneriz.

Peki, bu futbolu oynayabilir miyiz?

Bandırma maçındaki futbol kalıcı mı?

Mustafa Gürsel’in Bandırmaspor’a oynattığı futbolu iyi biliyorum. Bizim düştüğümüz sezon onlar Süper Lig’in kapısından döndüler.

Bu nedenle bu futbol Gürsel’in oyun anlayışının yansıması…

Bu iki maçtada oynayabiliriz diye düşünüyorum.

BODRUM MAÇINI İPLE ÇEKİYORUZ

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel önceki gün basına açıklama yapmış, takımın güçlü yönlerine göre bir oyun sistemi ortaya koymaya çalıştıklarını söylemiş.

Gürsel, “ Her maç çok önemli. Ligin son iki haftası gibi gözüküyor ama aslında Play-Off maçı gözü ile bakıyoruz. Çünkü bu iki maçı kazandığımız taktirde doğrudan final noktasına geleceğiz. Her maç bizim için çok önemli. Öncelikle kendi oyun yapımızı geliştirmeye, kendi oyun felsefemizi oturtmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızın karakteri, yapısı ve tarzına göre bir oyun alanını oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü biz bunu oynayacağız, oyuncu da bunu oynayacak değil oyuncularımızın güçlü yönlerine göre bir oyun sistemi ortaya koymaya çalışıyoruz. Bireysel olarak oyuncuları yukarıya çektiğimizde takım olarak da yukarı çıkacaktık ve nitekim her hafta daha da iyi oluyoruz” demiş.

Umut veren cümleler.

Pazar günü Bodrum maçını iple çekiyoruz…