“Ülkemizin her köşesi ayrı bir güzel” ifadesini ben de birçok kişi gibi söylüyorum. Fakat gidip görünce bu güzellik başka bir mana kazanıyor. Elazığ ne güzel bir şehirmiş. Daha önce de gitmiştim, çevreyi görme imkanım olmamıştı. Bu kez turizm hazinesini keşfettim diyebilirim.

Geçtiğimiz günlerde Elazığ’da “Elazığ Turizmini Geliştirme Toplantısı” gerçekleşti. Öncesinde Elazığ gezisi ile bölgeyi tanımış olduk. Sonrasında ise moderatörü olduğum panel ile Elazığ turizmine değerli konuklarla katkıda bulunmaya çalıştık.

Elazığ Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Elazığ Büyükşehir Belediyesi, Eltürkder, Harput BTK’nın paydaşlığında ve diğer kurumların işbirliği ile bölgeye faydalı, verimli bir panel oldu.

AÇILIŞ KONUŞMALARI VE SUNUMLAR

Toplantıda açılış konuşmalarını, Vali Yardımcısı Oltan Bayraktar, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Elazığ TSO Vekili Gürkan Talo, Harput Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cuma Gülnar, Eltürkder Başkanı Murat Solmaz yaptı.

Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Üstündağ’ın da katıldığı toplantıda Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü “Sağlık Turizmi Destekleri”, Türkiye Turizm Tanıtım ve geliştirme Ajansı (TGA) “Turizmde Markalaşma ve Tanıtım” konusunda sunum yaptılar.

PANEL KONUŞMACILARI

Panel konukları ise, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü / Elazığ Kültür ve Tanıtım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kadirhan Sunguroğlu, Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sn. Prof Dr. Oğuz Özyaral, İndigo Grup Yönetim Kurulu Başkanı/ Museum Hotel Yöneticisi/ Nevşehir ve Kayseri Bölgesi Brezilya Fahri Konsolosu Ömer Tosun, Ulusal Kamp Ve Karavan Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Özdağ, Okan Üniv. Gastronomi Bölüm Bşk. Doç. Dr. İlkay Gök, Fırat Üniversitesi SBMYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Öğr. Gör. Dr. Suat Arpacı’ydı. Moderatörlüğümde yapılan bu toplantıda davetimi kırmayıp konuşmacı oldukları ve Elazığ’a destek verdikleri için çok teşekkür ediyorum.

Panelde Elazığ odağında termal turizm, medikal turizm, gastronomi, alternatif turizm, kamp ve karavan turizmi, sürdürülebilir turizm konuşuldu. Bölge için önerilerde bulunuldu. Termal ve lüks turizm açısından bölge değerlendirildi.

ELAZIĞ YATIRIMCISINI BEKLİYOR

1156-1157 tarihlerinde Harput hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından yaptırıldığı kabul edilen Harput Ulu Cami Anadolu’daki en eski Türk camilerinden, çok değerli bir tarihi eser.

Harput Kalesi başlı başına seyit alanı. Elazığ müzeler şehri. Hamam Müzesi, Basın Müzesi, Harput Musiki Müzesi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Kahve Fincanı Müzesi. Hepsi birbirinden değerli. Elazığ Büyükşehir Belediyesi tarih ve kültüre değer vererek çok güzel çalışmalar yapmış. Gastronomik değerleri ise ayrı lezzetli.

Elazığ Büyükşehir Belediyesi restoranında yöresel yemekleri bulmak mümkün. Elazığ’da termal sular var, doğa güzellikler, göl kenarı değerleri ve göl manzarası, kış döneminde kayak merkezi ne ararsanız var. Eski bağlar bölgesi bağları, üzümleri, şarabı ile meraklıları tarafından bilinen ünlü bir bölge.

Eski Bağlar Butik Otel ise, o bölgeye özel bir değer katmış. Havasının temizliği benim gibi Kocaeli’ de yaşayan biri için bir nimet. Tenefüs etmeden anlaşılmaz. Nem oranı düşük. Yolları çok iyi. Devlet bölge yollarını yapmış. Turizm alt yapısı var ve gelişmeye müsait. Bölge insanı istekli. Güzel ülkemin her köşesi muhteşem.

Kendi alanlarında oldukça deneyimli değerli panelistlerimiz bölgeye katkı sunmaya, destek olmaya çalıştı. Elazığ turizminin bütün değerleri konuşuldu. Değerli Elazığ’ lı dinleyiciler düşüncelerini söylediler. Detayları başka bir yazıda ve yayında değerlendireceğim fakat, Elazığ kendi içinden, dışından hemşerilerinden yatırımcısını bekliyor. Gelişmeye çok açık bir şehrimiz. Elazığ bir turizm madeni.

Toplantıda emeği geçen, katılan, fikrini söyleyen, zaman ayıran konuşmacılarınıza, şehir yöneticilerine, değerli hocalarımıza dostlarımıza, teşekkürler. Hep birlikte Elazığ’a faydalı bir çalışma yaptık, katkı sunduk.

Sözün özü; Güzel ülkemin her köşesi her şeyi ile güzel ve değerli. Çalışmaya devam.

Öğr. Gör. Tümay MERCAN

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım B./Yönetim/İletişim Danışmanı [email protected] Twitter: @tumaymercan /Facebook: Tümay Mercan İnstagram:@mercantumay

YASAL UYARI: Yazarın yazısının kopyalanması yasaktır. Yazı, sadece ozgurkocaeli.com.tr/ ’ye link verilerek kullanılabilir. Alıntıda kaynak gösterilmelidir. Aksi takdirde kanuni işlem yapılacaktır.