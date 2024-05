Davit santrafor, Ramil kanada

Bodrum FK maçı öncesinde en çok merak edilen, ya da tartışılan konu Pazar günü santraforda kimin oynayacağı. Dün gazetemizde, “Bodrum maçında ileri uçta Ramil mi, Davit mi olur ?” manşetini attık. Sosyal medyada, gazetemizdeki haberin altına yapılan yorumlarda genel olarak Davit’in santrafor oynaması gerektiğine yönelik paylaşımlar gördüm.

RAMİL KANAT OYUNCUSU

Ramil’in performansına yönelik sanıyorum kimsenin bir şikayeti yoktur. Çok rahat adam geçiyor, pozisyonlara giriyor. Sıkıntısı, ya da eksiği son vuruşlarda becerili, dikkatli değil. Eğer biraz son vuruşları iyi oysaydı son şimdiye kadar 8-9 golü vardı. Azerbaycan’da gol krallığı var ama burada en azından şimdiye kadar skor üretimine doğru dürüst katkı sunamadı. Ancak Ramil ile ilgili bilinmesi gereken gerçek, asıl bölgesinin santrafor olmadığı. Stilinden, sahadaki duruşundan çok net anlaşılacağı üzere adam tam bir kanat oyuncusu. Kenardan gelip pozisyonlar yaratıyor, arkadaşlarına gollük paslar veriyor.

DAVİT İLE BAŞLAMAK MANTIKLI

Devre arasında son dakikada transfer ettiğimiz Davit henüz gol ve asist katkısı yapamadı, 5 maçta cezalıydı ama kadroda birinci bölgesi santrafor olan isim. Son maçın son yarım saatinde hiç fena gözükmedi. Cezalıyken iyi çalıştığını gösterdi. Mustafa Gürsel hafta boyunca hangisini oynatmalıyım sorununa yanıt arayacak, bu konuya kafa yoracaktır. Davit ile başlamak sanki daha mantıklı, daha sağlıklı gibi duruyor. Ancak böyle bir durumda Ramil’i kenara almanın doğru olacağını düşünmüyorum. Ramil gerçek yeri olan kanatta oynarsa çok daha etkili olabilir.

FORVET ARKASI DA OYNAYABİLİR

Dolayısıyla Bodrum maçında Davit’i ileri içte, Ramil’i kanatta kullanmak gerekir. Tabi bu durumda Beridze’yi kenara almak durumu olacak. O sorun değil. Zaten Gürcü futbolcu sakatlığı nedeniyle yarım devre idare edebiliyor. İkinci yarıda oyuna girdiğinde katkı sağlıyor. Alternatif olarak Barış da var. Kanatta hamle oyuncusu olarak çok güçlü oluruz. Bu arada Kocaeli TV’deki yayında sevgili Aykut Okan söyledi. Ramil’i 10 numara pozisyonunda, yani forvet arkasında değerlendirmek de akıllıca olur dedi. Gidişata göre bu hamle yapılabilir. Hayırlısı bakalım. Mustafa Hoca ne yapacak, bekleyip göreceğiz.

Erol Arutan’ı alkışlarla uğurladık

Pazartesi öğleden sonra Kartepe Belediyesi spor müdürü çok sevdiğim kardeşim Hacı Agdaş aradı, “Erol Arutan ağabey emekli oldu, yarın bir program yapıyoruz, seni de bekliyoruz” dedi. Erol hocamızın emekli olduğundan haberim yoktu. Üzüldüm, telefonda ilk tepkim “Yapma ya!” oldu. Bizim Süleyman Durak ve Metin Tuncay ile sözleştik, beni Maşukiye’deki evimden aldılar, Derbent Park Otel’e geldik.

40 YILI AŞKIN SÜREDİR TANIRIM

Sabah kahvaltısı eşliğinde emeklilik uğurlamasıydı. İlçe protokolü, spor adamları oradaydı. 50 kişilik seçkin davetli grubu. O ekibin içinde olmak benim için de büyük bir gururdu. Erol Hoca’yı çok eski, ta Rabakspor günlerinden tanırım. 40 yılı aşkın bir süre yani. Beden eğitimi öğretmeniydi, badminton il temsilciliği yaptı, sporda çok iç içeydi. Kartepe ilçe olunca spor müdürlüğü için onun ismi gündeme geldi. 2009’da vekaleten başladığı bu göreve sonra asaleten atandı. Dile kolay 15 yıl Kartepe Spor İlçe Müdürlüğü yaptı. Eğitimci olduğu için avantajlıydı. Geniş çevreye sahip, sevilen, sayılar biriydi. İlçenin mülki amirleri kaymakam ve belediye başkanlarıyla uyumlu çalıştı, kulüplere, okullara hep yakın oldu. İlçede sporun gelişimine ciddi katkı sundu.

YARIM ASIR EĞİTİM VE SPORA HİZMET

Kısa bir süre önce devlet memurluğunda 45 yılı geride bırakınca kanun gereği yaş haddinden emekli oldu. Yaklaşık yarım asır eğitim ve spora hizmet etti. Programda konuşan kaymakam Hasan Öztürk, belediye başkanı Mustafa Kocaman ve İl Müdürü Gökhan Yavaşer hakkında çok güzel şeyler söylediler. Her konuşma bittiğinde salondan alkış geldi. En son Erol Hoca mikrofonu aldı, veda konuşması yaptı. Doğal olarak duygulandı, ağlamamak için kendini zor tuttu. Hakkını helal etti, herkesten helallik istedi. Gür sesse hakkımızı helal ettik, hep birlikte hak ettiği gibi alkışlarla uğurladık. Erol Hoca için artık yeni bir dönem başlıyor. Ailesine daha çok zaman ayıracağı, yılların yorgunluğunu üzerinden atacağı bir süreç bekliyor kendisini. Sağlıklı uzun bir ömür diliyorum.

Çayırova’da spor adına çok güzel şeyler oluyor

Son dönem sporda öne çıkan ilçelerden biri, belki de birincisi Çayırovaspor. Erkek basketbolda 1.Lig’e yükselmekle kalmadılar, Kağıtspor’un düştüğü sezon Play-Off yaptılar. Düşünün ki Süper Lig’e aday 8 takım arasına girdiler. G.Antep Basketbol ile Play-Off ilk turda seriyi 1-1’e getirdiler. Çıkmaları çok zor ama bu bile başarıdır. Futbolda Amatör Süper Lig Play-Off şampiyonu olarak yeniden BAL’a çıktılar.

BÜNYAMİN ÇİFTÇİ’Yİ KUTLUYORUM

Alt yapıya yıllardır önem veriyorlar. Geçmişte U17 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonlukları var. Gidip görmedim ama söylendiğine göre tesis anlamıyla da çok iyi noktadalar. Çayırova Belediyesi’nden büyük destek aldıklarını biliyorum. Başkan Bünyamin Çiftçi’yi kutlamak istiyorum. Kulübün yönetimini, tüm emeği olanları ayakta alkışlıyorum. Çayırovaspor’un erkek basketbolda Süper Lig, futbolda profesyonel ligde mücadele edeceği günlerin uzakta olmadığını düşünüyorum.

ORADA BİR PROGRAM YAPABİLİRİZ

Geçen pazartesi akşamı Kocaeli TV’deki Top Ağlarda programında Çayırova’ya gidip, tesisleri gezmeyi, başarının mimarlarıyla sohbet etmeyi çok istediğimi, hatta oradan bir canlı yayın yapmayı istediğimi söyledim. Yönetmenimiz Kazım Aydın olumlu baktı. İlerleyen haftalarda Top Ağlarda yayınını oradan gerçekleştirmek gibi bir düşüncemiz, planımız var. Malum Çayırovaspor’un renkleri Kocaelispor gibi Yeşil-Siyah. İki kulüp ve taraftarı arasında da iyi bir dostluk vardır.

BAL’A ÇIKMALARINA ÇOK SEVİNDİM

Kocaelispor’un Süper Lig yolculuğu yaptığı bu sezon Çayırovaspor’un BAL’a dönmesi güzel bir rastlantı oldu. Yazılarımı takip edenler iyi bilir, her ilçenin en az 3.Lig seviyesinde temsil edilmesini isterim ve bu doğrultuda yorumlar yaparım. Bu yüzden Çayırovaspor’un BAL’a çıkmasına çok sevindim. Dediğim gibi profesyonel lig için de fazla bekleyeceklerini sanmıyorum. Daha üst liglere gitmeleri de asla sürpriz olmayacak. Allah yollarını açık etsin. Yakından takipteyim Çayırovaspor’u.

Tolga Uslu’dan jest

Kocaeli TV’de her pazartesi canlı olarak yayınlanan ve ana gündemi Kocaelispor olan Top Ağlarda programına yorum gönderenler arasında yaptığımız çekilişle her hafta bir kişiye lisanslı forma, bir kişiye Serdar Kundura’dan ayakkabı, iki kişiye de Pasaport Pizza Yeşilova Şubesi’nden pizza menüsü hediye ediyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren yeni bir hediyemiz daha olacak. İzmit merkezde faaliyet gösteren Bonjour Temizlik’in sahibi Tolga Uslu, her hafta bir kişiyi ödüllendirecek.

Çekilişte ismi çıkan kişinin varsa aracının temizliği yapılacak, yoksa evindeki bir koltuk takımı temizlenecek. Şu anda bu hizmetin ücreti 1000 TL. Yani Bonjour Temizlik firması her hafta 1000 TL’lik bir katkı sunacak, Top Ağlarda izleyenlerine jest yapacak. Tolga Uslu kardeşime teşekkür ediyorum. Bonjour Temizlik İnönü Caddesi Barış Manço Apt. No. 110 İzmit adresinde faaliyet gösteriyor. Koltuk yıkama, dezenfekte, araç koltuk yıkama, yatak yıkama, haşere ilaçlama, halı, stor, battaniye yıkama hizmetleri veriyor.