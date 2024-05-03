Önce Bodrum FK, sonra Sakaryaspor

Kocaelispor, son Bandırmaspor galibiyetiyle moral buldu.

Bu maçta oynanan futbolda umut beğenildi.

Bu sezon Bandırmaspor ile oynadığımız iki maçta da oyunumuz çok iyiydi.

Bu iki maçı da 3 golle kazandık.

Artık ligde son iki haftaya giriyoruz.

Süper Lig’e çıkmak kendi elimizde.

Ligde oynayacağımız Bodrum FK ve Sakaryaspor maçıyla birlikte, finale kalmamız halinde bu karşılaşmadan da galip ayrılmamız halinde Süper Lig biletini alacağız.

Bundan 3-4 hafta öncesine kadar takımın oyunu bize hiç ışık vermiyordu.

Son Bandırmaspor maçıyla birlikte camia olarak daha inançlıyız.

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Play-Off finali için öncelikle Bodrum FK ve Sakaryaspor maçlarını kazanmamız gerekiyor.

Pazar günü ilk olarak Bodrum FK deplasmanına çıkıyoruz.

Çok zor deplasman olduğunu biliyoruz.

Bodrum FK, kendi sahasında zor yenilen bir takım.

Bu sezon da evinde aldığı iki yenilgi aldı.

Birinde düşme hattındaki Adanaspor’a, bir diğer yenilgiyi de şampiyon Eyüpspor karşısında aldı.

Aslında sahasında çok istikrarlı değiller…

Göztepe ve Çorumspor takımlarını yendi, Sakaryaspor ile de berabere kaldı.

Ligin orta sıralarında bulunan takımlardan Erzurum, Tuzlaspor, Boluspor ve Keçiörengücü’nü de yenemedi.

Bu maçlardan da beraberlikle ayrıldı…

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Sahasında kolay kazanamayan bir takım.

Ancak kolay da kaybetmiyor.

Bodrumspor’un en büyük avantajı stadının küçük olması…

Ayrıca takımın başında yıllardır teknik adam olarak görev yapan İsmet Taşdemir var.

Bundan dolayı da Bodrum FK, son yıllarda 1.Lig’de hep Play-Off’a kalıyor.

Geçen yıl Play-Off finalini oynadı.

Yarı finalde Eyüpspor’u yendi, finalde ise Pendikspor’a kaybetti.

Bu ligi tanıyan, bu maçları da iyi oynayan bir takım.

Bunun için bizi çok zor bir maç bekliyor…

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Kalan haftalarda ligin boyu kısaldı, artık maç maç gitmemiz gerekiyor.

Pazar günü Bodrum FK maçı var, sadece bu karşılaşmaya odaklanmalıyız.

Bodrum FK maçı oynanmadan, bir sonraki Sakaryaspor karşılaşmasını düşünmemiz doğru değil.

Zaten Bodrum FK maçını kaybedersek, Sakaryaspor karşılaşmasının bir önemi de kalmıyor.

Sakaryaspor maçını iki hafta önceden düşünmeye gerek yok.

Biz zaten camia olarak Sakaryaspor maçına her zaman motive oluyoruz.

Önceliğimiz Bodrum FK karşılaşması olmalıdır…

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Bu haftalar camia olarak sadece Bodrum FK ve Sakaryaspor maçlarına odaklanmalıyız.

Bakıyorum da, Bandırmaspor maçını kazandıktan sonra sanki Süper Lig’e çıkmışız gibi bir hava var.

Kimse kalan maçları düşünmüyor.

Herkes Haziran ayında yapılacak seçimi bekliyor, adayları belirliyor.

Kocaelispor’un önceliği Bodrumspor, sonrasında Sakaryaspor maçları olmalıdır.

Bu maçları kazanalım, takımı Süper Lig’e taşıyalım, seçim sonraki iş.