İzmit’in Şehr-i Emin’isin ama...

31 Mart seçimin üzerinde neredeyse 1 aydan fazla bir zaman geçti...

Yeniden seçilen ve yeni seçilen belediye başkanları mazbatalara aldı, işbaşı yaptı...



İşbaşı yapıldığında, şehrin geleceği için iş yapılır...



İki CHP ilçe belediye başkanı dâhil 11 ilçe belediye başkanı koltuklarına oturdu, kendi ilçelerine hizmet etmek için kolları sıvadı...



Yeniden belediye başkanı seçilenlerden biri de

CHP İzmit Belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet...



Başkan Hürriyet, 2019’da ilk kez seçilip görevine başladıktan sonra hem belediye bünyesinde hem de İzmit’te gerilimin fitilini ateşledi.

Mazbatasını aldıktan sonra ilk icraatı İzmit Belediyesi’nde usulsüz memur yapıldıkları ve işe alındıkları iddia ettiği 30 personelin iç akdini fes etti.

İzmit’teki gerilim de ondan sonra alevlendi...



Tam beş yıl İzmit gerilimden kendisini sıyıramadı!

İnsanlar, bürokratlar, kurumlar kısacası İzmit’te yaşayan her birey bu gerilimden bıktı...



Rakipleriyle, örgütüyle, akranlarıyla girdiği kavga, tartışma ve gerilim yapılan hizmetlerin önüne geçti!



31 Mart’ta yapılan yerel seçimde Hürriyet, ikinci kez belediye başkanı seçildi.



Bu kez bir önceki seçime oranla daha güçlü geldi. Meclis çoğunluğunu da kazandı...



Başkan Hürriyet, mazbatasını alıp koltuğuna oturduktan sonra yaklaşık bir aydır şehrin gündeminde düşmüyor!



Gündemden düşmeyişi, yaptığı akılcı davranış ve hizmetler değil, kuru gürültü!



Bu kez de rövanş için sahne aldı...

Başkanlık seçimini ve meclis çoğunluğunu kazanan Hürriyet, ilk meclis toplantısında TÜGVA ve Ensar Vakfı’na devredilen İzmit Belediyesine ait binaları meclis çoğunluğuyla protokollerini iptal ettirdi...



Geçen dönem yapılan protokol ve sözleşmelerle yanlışlar yapılmış olabilir. Benim de katılmadığım birçok hatalar var.



Ancak bir belediye başkanı rövanş alır gibi ilk ayda böyle yola koyulmaz. Birkaç ay sonra TÜGVA ve Ensar Vakfı protokolleri meclise getirilmiş ve iptal edilmiş olsa belki tartışma bu kadar yüksek çıkmazdı...



İzmit, yeni döneme yeni tartışmalarla böylelikle girmiş oldu...

İBRAHİM EFE OLAYI...



TÜGVA ve Ensar Vakfı’na devredilen binalar ile ilgili tartışma henüz soğumadan, başkan Hürriyet bu kez de İzmit Tavşantepe Mahallesi’nde yapılan yol çalışması sırasında Kocaeli Büyükşehir ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında “yetki alanı” konusunu ve çıkan tartışmayı kamuoyuna taşıdı!



Taşıdı diyorum çünkü Başkan Hürriyet, burada öyle dâhiyane şekilde davrandı ki, AK Parti Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe’ye yerlerde takla attırarak kendisini yine kent ve ülke gündemine taşımayı başardı(!)

Bu utandıran iğreti olay günlerdir ülke gündeminden düşmüyor...



Efe’nin yaptığı hoş bir gelişme değildi. AK Partiler başta olmak üzere herkesi utandırdı...



İlginçtir, olayın yaşandığı aynı günün öğleden sonra, CHP İzmit, Derince ve Karamürsel Belediye Başkanları ile CHP İl Başkanı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundular.

Olaydan hemen sonra gerçekleşen bu ziyaret, gazetecilerin ilgisini de artırdı...



Tarafların, yaşanan olay için ne konuşulacağı çok merak ediliyordu.



BÜYÜKAKIN’IN UZLAŞMACI TAVRI

Neyse ki, beklendiği gibi olmadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın’ın her zaman ki uzlaşmacı yanı, konuyu diyalog çerçevesinde çözümleneceği çabası, takla meselesini arka plana itti...



Buluşma ile ilgili aldığım duyumlarda bile Hürriyet’in diğer CHP’li belediye başkanlarının yanında Başkan Büyükakın’a sürekli olarak iğneleyici çıkışlar yaptığı ortaya çıkmıştı...



Tabi Büyükakın’ın, Hürriyet’in bu çıkışlarını ziyaret sırasında minimize ettiği ve içeride yaşanan diyalogların ziyaretin önüne geçmemesi için azami ölçülü davrandığı da öğrenildi...



Hürriyet’in ziyaretteki sözlerinin hem belediye başkanı arkadaşlarının hem de il başkanı Bülent Sarı’yı da rahatsız ettiğini de öğrendim...



CHP’lilerin başkan Büyükakın’a yaptıkları hayırlı olsun ziyareti, yaşanan takla meselesinden sonra gerçekleşmesi, kentte olası bir kavga ve tartışmanın da üzerine sünger çekmek için fırsattı...



Ziyaret sonrası Başkan Büyükakın, meselelerin iletişim ve diyalog kurularak çözüleceğini söyledi ve zeytin dalı uzattı...

CHP İl Başkanı Sarı ve Başkan Hürriyet’te diyalog vurgusu yaptı...

Ancak Hürriyet bu, ne kabına sığıyor ne de hırsını yenebiliyor!



Tam her şey düzelecek diye beklenirken Hürriyet bir gün sonra Halk TV programına çıkıp “Video kayıtları olmasaydı kumpas kuracaklardı” diye bir açıklama yaptı. Hürriyet’in bu açıklamaları kent kamuoyunda hoş karşılanmadı. Olay kapanmışken yeniden alevlendirmek doğru değildi...

Neyse ki Başkan Hürriyet, hiç değişmediğini ve değişmeyeceğini de böylece göstermiş oldu!

ARTIK ASLİ İŞLERİNİZE BAKIN



Sevgili okurlar, şehirde yaşayan vatandaşlar günlük yaşantılarını kolaylaştıracak hizmet bekliyor.

Bunu yapacak olanlar da belediye başkanlarıdır...



Rahatlıkla söyleyebilirim ki, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, geride kalan beş yıllık dönemde başarılı olduğunu söylemek doğru olmayacak...

Bu sütunda başkan Hürriyet konu olduğunda hep belirttim...



Kentin her kesimiyle doğru iletişim kuramadı, kendi partisindeki yöneticilerle, belediye başkanlarıyla, personelleriyle insanlarla bile tartışmayı, didişmeyi hep yaptı ve bunu da siyaset olarak algıladı...

Ne yazık ki bu tavrını ikinci döneminde de sürdüreceğini ortaya koydu...



Dinlemez ama ben yine de sorumlu bir gazeteci ve vatandaş olarak uyarımı yapayım...



“Şimdi yeni bir dönem başladı. Her şey sil baştan başlıyor. İzmit seni ikinci kez belediye başkanı seçti. Hizmete çok ihtiyacı olan İzmit’te artık bir şeyler yapma zamanı. İzmit’i ilk döneminde çok gerdin. İkinci döneminde seçimi kazandın, bu kez meclis çoğunluğunu da kazandı. Bundan sonra kavga etmeden, gürültü çıkarmadan, mağduriyet yaratmadan İzmit’e hizmet yaparken, huzur ve barış ortamını da artık yarat. Daha bir ay bile geçmeden bak neler yaptın. Senin dışındaki diğer 11 ilçe belediye başkanının sesi çıkıyor mu?

Kimi ikinci kez kimi ilk kez seçildiler. Mazbatalarını alıp koltuklarına oturdular.

Vatandaşa daha iyi hizmet götürmek için kadrolarını oluşturuyorlar ve işlerini yapıyorlar. Hangisinin kavgasını duyduk. Basına servis ettikleri haberler ise proje ve yatırım haberleri. Senin basına yansıyan haberlerin de ise bolca polemik açıklamaları...”

Yeter!

İzmit halkı artık hizmet istiyor...



Bu şehir, belediye başkanları arasında uyum, huzur ve barış istiyor.



Belediye başkanı bu kentin şehri eminidir. Yani aile babasıdır. Baba ailede sürekli kavga eder gerilim yaratırsa ev halkı mutlu ve huzurlu olur mu? Olmaz...



Belediye başkanları arasında oluşacak güzel bir tablo, şehrin insanına hizmettir, huzur ortamı yaratmaktır...



Kentlerin Şehr-i Emin’isiniz. Buna göre şehri yönetmelisiniz..