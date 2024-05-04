Tarihi görüşmenin olumlu sonuçları muhakkak olacaktır

Aslında çok yazdığım için tekrar yazmak istemiyorum ama siyaset Türkiye’de öyle bir noktaya geldi ki değinmeden geçemiyorum. Son olarak Sevgili Mevlüt Soysal da Fatma Kaplan Hürriyet’in kavgacı üslubunu “sokağın beğendiği doğrudur- haklıdır” güzellemesiyle tasdikleyince tekrar yazmanın elzem olduğuna karar verdim.

Sokak onaylıyorsa tümden doğrudur yaklaşımı oldukça Makyavelist bir bakış açısı…

Siyasetin etik kodları yok mu? Arkasına sayısal çoklukları almasa da gerçekliği tartışılmaması gereken doğruları yok mu?

Başarıya giden her yol mubahtır mı diyeceğiz?

Hayır.

Yüz bin kere hayır.

Siyasette kavga edilir ama her çatışmanın bir uzlaşmayla biteceği bilinerek edilir. Sonsuz çatışma olmamalıdır.

HER SORUN İLETİŞİMLE ÇÖZÜLEBİLİR

İletişim,..

Sevgili Cemalettin Öztürk’ün hep vurguladığı gibi her sorun iletişimle çözülebilir. Bunun için de diyalog kapınız her zaman açık olacak.

Bu nedenle Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe’nin dediklerinin hepsine değil, deyiş şekline katıldığımı ve doğru bulduğumu söyledim.

Çünkü diyalog kapısını açık bırakan bir yaklaşım ortaya koydu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da diyaloğun önemine dikkat çekiyor.

Bunlar güzel şeyler…

TÜRK SİYASETİ YENİ BİR YÖRÜNGEYE GİRDİ

Bakın diyalog kapısını açarsanız neler oluyor…

Size bundan bir ay önce Özgür Özel, Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret edecek dense inanır mıydınız?

İnanmazdınız…

Çünkü Türk siyasetinde iktidarın ötelemesi, muhalefetin makamı ve makam sahibini reddedişi diyalog ortamını yok etmişti. Bu durumun temel nedeni CHP’nin önceki dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun diyalog kapısına hiç gelmemesiydi.

Ama o kapı şimdi ardına kadar açıldı.

Ve çok kritik bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen ve 1 saat 35 dakika süren görüşme siyaset gündemine damgasını vurdu.

Bana göre oturma şekli gibi ufak tefek detaylar dışında da her iki tarafın olumladığı harika bir görüşme oldu.

Türk siyaseti yeni bir yörüngeye girdi.

HERKESİN HEYBESİ DOLU

Çatışmalar normaldir…

Ama herkesin heybesinde karşı tarafın onayını gerektiren meseleler varken iletişimsizlik kabul edilemez.

Bakın CHP’nin heybesinde Osman Kavala var, Can Atalay var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin onay bekleyen kredileri var. Birinci parti olmanın ağırbaşlı duruş zorunluluğu var. Ekonomik sorunlar, emeklilerin durumu, Gezi tutukluları, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmaması, kayyum sorunu var.

AK Parti’nin heybesinde de yeni anayasa, ülkenin gereksinimi olan yapısal değişiklikler ve dönüşümler var.

Böyle olunca iletişim her zaman artı yazar.

HERKES MEMNUN GÖRÜŞMELER SÜRECEK

CHP’liler, görüşmenin kendileri açısından verimli olduğunu, Genel Başkan Özel’in görüşmeden vatandaşın sorunlarının çözümü konusunda mesafe alınabileceğine ilişkin iyimser ayrıldığını ifade ediyor.

Özel ziyarette görüşmenin AK Parti genel merkezinde olmasından ve misafirperverlikten dolayı teşekkür etmiş. Erdoğan da yerel seçim başarasından dolayı Özel’i tebrik edip, CHP’nin genel başkan değişiminden sonra ivme kazandığını ifade etmiş.

İadeyi ziyaret söz konusuysa bu diyalog hali devam edecektir.

Ben memleket adına umutluyum.

BU GÖZLE BAKACAĞIM

Kimin ne dediği, kimin nasıl kavga ettiği değil, memlekete hizmet için nasıl bir uyum yakaladıklarıyla ilgileniyorum.

Şehrimizdeki olaylara da bundan sonra bu gözle bakacağım.

Kavga en son çaredir.

Çatışmalar ise uzlaşmak içindir.

Nokta.