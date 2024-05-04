Kurallara uymayı bir türlü öğrenemedik

Bizler Türk insanı olarak yasak olan şeylere karşı zaafımızı bir türlü yenemiyoruz. Bunun en belirgin örneklerini de trafikte yaşıyoruz. Tabii ki bazen de bununla birlikte çok komik hallere düşüyoruz. Gelin isterseniz birkaç örnek verelim.

Şoförün biri girilmez işareti olan bir yoldan girmiş. Tabii ki trafik polisi yolun sonunda sürücüyü durdurmuş ve sormuş. Beyefendi girilmez işaretini gördüğünüz halde niye girdiniz deyince. Şoför bey hiç istifini bozmadan merak ettim, memur bey niye girilmiyor acaba demiş. Siz şimdi trafik polisi olsanız ne yaparsınız bir düşünün bakalım. Yahu arkadaş her yediğimiz halta hemen bir kılıf bulmada sanırım dünyada üzerimize hiçbir millet çıkamaz.

Trafikte o kadar ceza yediğimiz, televizyon haberlerinde her akşam yayınlanan kaza haberlerine rağmen, gene kırmızı ışıkta geçmeye, sürat yapmaya, içkili araba kullanmaya devam ediyoruz. Allah aşkına bu kadar kural tanımamazlık dünyanın başka hangi ülkesinde var acaba bilemiyorum. İnanın bazen çok komik durumlara da düşüyoruz.

Hani trafik polisleri bir yere radar koymuşlar aşırı hızda gidenleri durdurup ceza kesiyorlarmış.

Aşırı hızla giden vatandaşın birini durdurmuşlar. Memur bey ehliyet ruhsat istedikten sonra, makbuzunu çıkarıp ceza keserken, cezalı şoför birden polis memuruna çıkışarak, memur bey bakın siz bana ceza keserken, ekip otonuzun yanından aşırı hızla giden bu araçlar ne olacak. Onları kim durduracak deyince. Polis memuru ne yapsın on tane eli yok ya. İşi muhabbete dökmek için, bey efendi ne işle iştigal ediyorsunuz diye şoföre sormuş. Şoför de balıkçılık yapıyorum demiş. Bak işte ne güzel, siz balık ağını denize attığınız zaman denizdeki bütün balıkları tutabiliyor musunuz deyince. Şoför de hayır demiş. Hah işte bizde burada onu yapıyoruz demiş. Böyle suale anca bu kadar güzel cevap verilir.

Yani yazımın başında anlatmak istediğim buydu işte. Türk insanı olarak polisimizde, şoförlerimiz de ayrı bir alem. Bazen de şoförlerimizin elinde olmadan yaptıkları hatalar da olmuyor değil hani. Ne kadar kursta bitirseniz bu yoğun trafik akışında heyecanlanmamak insanın elinde olmuyor. Allahı var bayan sürücüler araçları biraz daha dikkatli kullanıyorlar. Ama yapıları gereği biraz heyecanlılar. Hani bayanın biri kırmızı ışık yanınca aracını durdurmuş. Bir süre sonra yeşil yanmış, fakat tam kalkacağı sırada aracı stop ettirmiş. Tabii birden heyecanlanınca arabayı bir türlü hareket ettirememiş.

Arkadaki araçların hepsi başlamışlar korna çalmaya. Kornalar çaldıkça daha da heyecanlanmış. Tekrar ışıklar sarı, yeşil, kırmızıya dönmüş. Bizim bayan hala aracını hareket ettiremeyince karşıdan olayı izleyen trafik polisi hemen bayanın yanına gelerek. Sayın bayan kusura bakmayın. Renk beğendiremedik galiba, maalesef bu üç renkten başka rengimiz yok. Lütfen hareket ederseniz iyi olur demiş. Böyle muhabbetli polislerimiz olmasa inanın bazen bu yoğun trafikteki yolculuklarımız da çekilmez olur herhalde. Hadi bunlar gündüz gözüyle olanlar.

Bir de bunun gece trafiği var. Çoğu şoförlerimiz inanın gece ne ışık, ne kural tanımaz oluyorlar. Kural tanımaz insanlara da polislerin yapacağı bir yere kadar. Yine gece kontrollerinin birinde önemli bir kavşağın ışıklarının yanın da trafik polisleri araçlarını park edip durmuşlar. Bakmışlar ki çoğu sürücüler kırmızı ışıkta geçiyorlar. Hangi birini durduracağını şaşırmış durumdalar. Polis memurlarından biri polis aracının anonsunu açarak, başlamış anons etmeye sayın sürücüler geçtiğiniz o lambalar gece lambası değil demeye. Ne yapsın başka Allah aşkına. Çoğunuz bu satırları okurken tebessüm ediyorsunuz belki ama. Maalesef bir kaza anın da yaşananlar hiç bu kadar komik olmuyor. İnsanların o kaza anındaki hallerini bir görseniz, inanın bir daha arabanın direksiyonuna geçme şevkiniz kalmaz. Artık yeni teknolojiyle beraber araçlar çok seri hale geldi.

Hele gençler direksiyona oturduklarında inanın kendilerinden geçiyorlar. Bir de aracın camına “Tek rakibim hava yolları” yazıp müziği de sonuna kadar açıp, içki şişelerini de ellerine aldıklarında, kendilerini uçak pilotu sanıyorlar. Ondan sonra gencecik yaşta ailelerini de perişan halde bırakıp hayatlarının baharında bu dünyadan göçüp gidiyorlar. Çoğumuz aman cana gelmesin, mala gelsin diyoruz ama. Lafa gelince de mal canın yongasıdır diyoruz. Hangisine inanalım. Çünkü ölen öldüğüyle kalıyor. Geride kalanlara dünya kadar tazminat ödemeleri, dünya kadar masraf. Ömür boyu öde işin yoksa. Bu haftalıkta bu kadarla yetinelim.

Herkese kazasız belasız hafta sonları dilerim.