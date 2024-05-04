Sakaryaspor ve Çorum FK’dan medet umarsak yanarız!

Kuşkusuz ki, bu hafta üçüncülük yarışı yapan tüm takımların maçları zorlu. Biz Bodrum FK’ya konuk olurken, 2 puan üzerimizdeki Sakarya can dersine düşen Tuzlaspor, puan puana olduğumuz Çorum FK da yine düşme korkusu yaşayan Şanlıurfa ile oynayacak. Onların avantajı kendi sahalarında, seyircileri önünde oynayacak olmaları. Ama bu demek değil mi, kolay kazanacaklar. Tuzlaspor ne var ne yok, terinin son damlasına kadar savaşacak.

PUAN KAYBI YAPABİLİRLER AMA

Sakaryaspor bu sezon evinde öyle veya böyle kazanıyor ama bu maç farklı. Hani maçın berabere bitmesi kesinlikle sürpriz olmaz. İstanbul ekibi için 1 puan çok değerli. Aynı şekilde Erzurum’da son dakika golüyle kaybedip üçüncülük avantajını kaybeden Çorum FK’nın Şanlıurfa’yı kolay yenebileceği düşüncesinde değilim. O maçtan da bir beraberlik çıkabilir. Yani hem Sakarya, hem Çorum FK muhtemel puan kaybı yapabilir.

BİZİM ONLARA İHTİYACIMIZ YOK

Ama bizim rakiplerin puan kaybına göre hareket etmemiz gibi bir durum olamaz. Ne Sakaryaspor, ne Çorum FK’dan medet umamayız. Kazanacaklar diye düşünmeli, ona göre planımızı, programımızı yapmalıyız. Yani, şu anda nasıl ipler elimizdeyse, 2 maçı alıp üçüncü oluyorsak, son haftaya da bu konumda girmeliyiz. Bunun yolu da Bodrum’dan kayıpsız dönmekten geçiyor. Sakarya ile Çorum bizim puan kaybımızı beklesinler, çünkü buna ihtiyaçları var ama bizim yok.

İPLER ELİMİZDE OLMALI

Biz kazandıktan sonra onların ne yaptığının hiç önemi yok. Sakarya da kazanırsa aradaki 2 puan fark devam eder, son hafta kazanır üzerlerine çıkarız. Berabere kalırlarsa da değişen bir şey olmaz, yine kazanmak durumundayız. Ha, Bodrum’u 3 farklı yener gelen averajda öne geçersek son hafta bize 1 puan da yeter. Ama bu olasılık bir zor gibi. Çorum FK kaybeder, biz kazanırsak ligi onların üzerinde bitirmeyi garantiliyoruz. Heyecanla pazarı bekliyoruz, hayırlısı diyelim.

BAL’a çıkacak ikinci takım belli oluyor

Bugün saat 16.30’dan itibaren tüm dikkatler Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulak Stadı’nda olacak. Süper Lig Play-Off baraj maçında Bağdatspor ile Karamürselspor BAL’a çıkmak için varını yoğunu ortaya koyacak. Hani derler ya bu maça yürek dayanmaz diye. Öyle bir mücadele bekliyor bizi. Hayırlısı diyelim, detaylara geçelim.

BİRİ HÜCÜMCU, BİRİ SAVUNMACI

Sezon boyunca attığı ve yediği gollerden anlaşılacağı üzere Karamürselspor’un savunması, Bağdatspor’un hücumu güçlü. Play-Off’taki iki maçta da golsüz eşitlik vardı. Belki ki birbirlerine çok denk iki takım. Her iki takımın kadrosunda da elit, daha önce profesyonel lig görmüş futbolcular var. Karamürselspor geçmişte 3.Lig görmüş, BAL’da deneyimi olan bir takım. İlçeyi temsil ettikleri için güçlü bir destek var arkalarında.

BAĞDAT 3.LİG TERFİLERE KATILDI

Bağdatspor’un da çok önceleri 3.Lig terfi maçlarına katıldığını ancak başarılı olamadığını biliyoruz. BAL’a da çıkamadılar. İzmit merkezin bir BAL takımı olsun, ardından profesyonel temsilcisi bulunsun istiyorlar. Bu yolda ilerliyor. Normal sezonda Karamürselspor’u Arslanbey GB’yi 1-0 yendiği maçta izlemiştim. Bağdatspor’u izlemek nasip olmadı. Tabi o günden bu yana Karamürselspor’un kadrosunda değişikler oldu.

GÜN VE SAHA SEÇİMİ ÇOK DOĞRU

Tertip Kurulunun Kocaelispor, Belediye Derince ve BAL’da Pazar günkü maçları dikkate alarak baraj maçını cumartesiye vermesi yerinde bir düşünce. Hangi sahada oynanacağıyla ilgili fazla bir tereddüt oluşmamıştır. Biri merkez, diğeri Karamürsel takımı, ortasında, güvenliğin sağlanabileceği, tribün kapasiteli yüksek bir tek Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı vardı. Doğal olarak burası seçildi.

TRİBÜNLERDE YER KALMAYACAKTIR

İl Spor güvenlik kurulu Karamürselspor taraftarına kale arkasındaki kapalı, Bağdatspor taraftarı ile tarafsız futbol severlere ise açık tribünü ayırdı. Burada da bir sıkıntı yok. Karamürselspor’un ciddi bir taraftar potansiyeli vardır. Kale arkasını dolduracaklarından eminim. Bağdatspor’a gönül verenlerin sayısı da hatırı sayılıdır. Bu maça tarafsız futbol adamlarının ilgisi de yüksek olur sanıyorum. Sizin anlayacağınız tribünlerin tamamı dolar.

SAĞDUYUYA DAVET EDİYORUM

Bildiğim kadarıyla normal sezondaki iki maçta da, daha doğrusu maçların bitiminin ardından biraz gerginlik, tatsızlık olmuştu. Umuyorum bu kez taraftar sağduyulu davranır. Ne fevri bir davranış, ne de küfür olur. Her iki camiaya da yakışan budur. Sahada olabildiğinde üst düzey bir mücadele olsun, maç bitiminde kaybeden kazananı alkışlasın, kazanan da kaybedeni teselli etsin, takımlar el ele, kol kola soyunma odasına gitsin.

TEDBİRLİ OYUNU TERCİH EDECEKLER

Futbolcular maç öncesinde iki tribünü birlikte selamlasın, maç sonu yine aynı tablo yaşansın. Sonuçta buraya gelerek iki takımın da alkışı fazlasıyla hak ettiği bir gerçek. Kaybedene elbette yazık olacak ama yapabilecek bir şey yok. Kaybetmek dünyanın sonu değil. Bu sezon olmazsa, seneye olur. Tek maçta sonuç alınacağı için bir taktik mücadelesi izleyeceğimizi, takımların risk almaktan kaçınacağını düşünüyorum.

DOSTÇA OLSUN, HAK EDEN KAZANSIN

Maçın normal süresinin, hatta uzatmaların berabere bitmesi, işin penaltılara kalması yüzde 51 gibi duruyor. Keyifli, seyir zevki yüksek bir maç olmasını diliyorum. Orta hakem ve yardımcıları umuyorum sonuca etki edecek ciddi bir hata yapmazlar. Hak edenin kazanacağı, öncesi, sırası ve sonrasında dostluğun öne çıkacağı bir mücadele olmasını gönülden istiyor, iki takıma başarılar diliyorum.