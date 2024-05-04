Emir Ortakaya mı, Burak Öksüz mü?

Kocaelispor’un son iki maçında oyun olarak bir gelişme var.

Mustafa Gürsel, kadro istikrarını da yavaş yavaş yakalıyor.

Sadece defans bloğunda kararsız.

4 hafta öncesine kadar üçlü oynatıyordu.

Yeniden dörtlü defansa döndü.

Bu kez de stoperlerde kararsız…

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Son maçlarda stoperlerde Burak Öksüz ve Yusuf Abdioğlu ile başlıyor.

Emir Ortakaya’yı üç maçtır 6 numara pozisyonunda oynatıyor.

Emir Ortakaya, orta sahaya çekilince, bu kez Vukoviç yedek kalıyor…

Mustafa Gürsel, bu konuda karar veremiyor.

Pazar günü Bodrum FK ile çok kritik bir maça çıkacağız.

Bu maçta stoperlerde kim oynayacak?

Kocaelispor taraftarları da bunu merak ediyor.

… … …

Mustafa Gürsel, yaptığı açıklamalarda Vukoviç’in savunmasının yetersiz olduğunu, 8 numara pozisyonunda daha etkili olduğunu söylüyor.

Bunun içinde 6 numara da son maçlarda defansif özelliği daha çok olan Emir Ortakaya’ya şans veriyor.

Emir Ortakaya’yı Bandırmaspor maçında çıplak gözle izledim.

Tamam, savunması iyi…

İlk hamleyi yapıyor, hava toplarında da etkili.

Ama topla çok iyi değil.

Çünkü stoper oynarken, baskı olmadığı zamanlarda topu oyuna daha rahat sokuyor.

Ayrıca stoperde topu en yakınındaki orta saha oyuncusu veya beklere verip, işini yapıyor.

Yani daha basit oynuyor.

6 numara pozisyonunda orta sahada baskı yediği zaman, dar alanda pas atamıyor.

Final pası dediğimiz kanat ve forvete topu taşıyamıyor.

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Son haftalarda Yusuf Cihat çok iyi oynuyor.

8 numarada da iyi, 6 numarada da…

Vukoviç ile birlikte orta sahada oynadığı zaman pas alışverişini daha doğru yapabilirler.

Bu ikili orta sahada birlikte oynarsa, Emir Ortakaya da kendi mevkiinde daha faydalı olabilir.

Bence stoperde birinci isim Emir Ortakaya olur, partneri konusunda tercih yapılır.

Bu isim Burak Öksüz mü, yoksa Yusuf Abdioğlu mu olur…

… … …

Sezona çok iyi başlayan Yusuf Abdioğlu sakatlandıktan sonra bir daha eski formuna kavuşamadı.

Burak Öksüz hep aynı.

Bir istikrarı var ama bu performansını yukarı çıkaramıyor.

Hava toplarında cepheden iyi, bire bir pozisyonlarda ağır kalıyor.

Mustafa Gürsel, belki bunları düşünerek, son iki maçta yine üçlü defansa dönebilir…

Pazar günü bakalım defans bloğumuz nasıl olacak?