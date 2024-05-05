Büyükşehir Gazze’de de unutulmaz izler bırakacak

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Gazze çıkışını önemsiyorum.

Büyükakın “Kocaeli ile Gazze’nin kardeş şehir olacaklarını” söylüyor. Bu konuda bir meclis kararı da alındı.

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Gelelim bugüne…

Biliyorsunuz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları ilçe sergilerinin açılışları yapılıyor. İkincisi Çayırova’da Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiş. Açılışa çocuklar ve Filistin temalı çalışmalar damga vurmuş.

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Serginin açılışında konuşan Başkan Büyükakın da “Bu sene Gazze senesi olsun. Vicdanı olan insanın Gazze için sessiz kalmaması lazım. Bizde seçimden sonraki ilk meclis toplantısında oradaki katliam durur durmaz Gazze ile kardeş şehir anlaşması yaparak kadim toprakları tekrardan ayağa kaldırmak istiyoruz. Benim bir ahtım var buradan da sözünü veriyorum; İsrail tarafından bombalanarak yıkılan Hasan Onbaşı Camiini tekrar yaparak ayağa kaldırmak bizim boynumuzun borcudur. Gazze’de yaşanan soykırımdır, insanlık dramıdır. Orada kadınlar, çocuklar saldırıya uğruyor. Devlet terörü uygulanıyor. Buna tepkiyi canlı yutmamız gerekiyor. Büyükşehir meclisinden kardeş şehir olma yetkisi aldım. Orada her şey normale döner dönmez yapacağımız ilk işlerden bir tanesi Gazze ile Kocaeli büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir anlaşması yapmak ve oranın gerek altyapı, gerek üstyapısıyla ilgili çalışmaları hızla oraya göndermek. Orada insanlar içmeye su bulamıyorlar, yiyecek ekmek bulamıyorlar, uyku uyuyamıyorlar” demiş.

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Gazze…

Sadece Müslümanlar ya da Yahudiler için değil tüm dinlere mensup insanlar için bir sınav…

İnsanlık göstergesi için turnusol kağıdı…

Nasıl başladığı çok mu önemli?

Tarihsel kökleri çok mu önemli?

Belki çözüm bulurken bunlar konuşulacaktır ama yaşanan insanlık trajedisine tepki verirken bunların bir anlamı kalmıyor.

Oraya yardım eli uzatırken bunların bir anlamı yok.

Eğer küçücük bile bir soru işareti ile bakılıyorsa bir yanlış- bir eksik vardır.

Çünkü Gazze’de insanlar ölüyor, öldürülüyor.

Duruş göstermek önemli.

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Tahir Büyükakın’ın bu duruşu, sadece muhafazakarlar için değil vicdanı olan herkes için önemli.

Göreceksiniz o insafsız saldırılar durduğunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gazze’de da olacak...

Hatay’da, deprem bölgesinde nasıl çalıştıklarını biliyorum, eminim Gazze’de de unutulmaz izler bırakacaklardır.

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Kentin imarında…

Hasan Onbaşı Camisinin yapımında…

Ama en önemlisi insanların yaralanın sarılmasında ve hayatın tekrar başlamasında Kocaeli Büyükşehir önemli işler yapacaktır.