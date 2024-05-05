Türkiye yakın geçmişe dek buğday üretiminde tamamen kendi kendine yetebilen bir ülke konumundayken,
2019-2020 sezonu itibariyle bu tablo değişmeye başladı...
Her şey 2020 başlarında ortaya çıkan korona virüs salgını ile (pandemi) birlikte ters yüz oldu!
Piyasalar tam anlamıyla alt üst oldu.
Giyimden gıdaya, ulaşımdan hayatın her alanında fiyatlar katlandı...
Sadece nefes alıp verirken para ödemiyoruz...
Hayat pahalılığında, ekmek çıkartan fırıncılar da etkilendi haliyle...
BUĞDAY’DA DIŞA BAĞIMLI OLDUK!
Un ve ekmeğe yapılan zamların temel nedenlerinden biri de, Türkiye’de buğday üretiminin pandemi ile birlikte ciddi seviyede azalmış olması...
Çok gariptir ki bir tarım ülkesi olan ülkemizde buğday üretimi düşüyor!
Dışarıdan buğday ithal ediyoruz!
Buğdayı dışarıdan alırken, un ve ekmek fiyatı da doğal olarak zamlanıyor...
Kocaeli’de ekmek fiyatı pandemi öncesinde birer yıl arayla zamlanırken, günümüzde 6 ayı bile geçmeden ekmek zamlanıyor...
Bakınız son olarak Kocaeli’de ekmeğe 1 Ocak 2024’te zam geldi.
210 gramlık ekmek 8 TL oldu...
Aradan tam 6 ay geçmiş...
Kocaeli Fırıncılar Odası geçtiğimiz günlerde ekmeğe zam yapma kararı aldı...
Un, buğday, enerji, işçilik ve diğer tüm girdi maliyetlerin yükselmesi gerekçe gösterildi...
İstedikleri zam 200 gram ekmek 10 TL...
Fırıncılar Odası zam talep ederken, garip bir uygulamaya da imza attı...
Altı ay önce 210 gram ekmek 8 TL yapılmıştı...
Zam talep ederken yaptıkları fiyat ve gramaj ayarlamasında; 210 gram olan ekmeği 200 grama çekip, fiyata da 2 TL eklettiler...
Ekmek küçülüyor, fiyat artıyor...
Burada Kocaeli Fırıncılar Oda Başkanı Ali Sarı, bana göre kendi esnafın hakkını arayan ülkedeki en sadık başkanlarından biri...
Buğday, un ve diğer girdi maliyetlerinde milim bir artış yaşandığında ekmeğe hemen fiyat artışı talep ediyor(!)
Helal olsun adama...
Haksız da değil.
Ticaret yapıyorlar...
Zarar etmek istemiyorlar.
Karlarından asla taviz vermiyorlar...
Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’nın bu kadar çok eleştirilmesinin sebebi, zam aralığını bir yılın altına düşürmesi ve diğer esnaflardan çok daha önce zam talep etmesi...
Hayatta “özveri” denen bir kavram var...
Özveri nedir, fırıncı esnafımıza anlatayım:
“Bir amaç uğruna veya gerçekleşmesi için her hangi bir şey için kendi yararlarından geçme erdemidir, fedakârlık...”
Mesela emekliler...
Bakınız emekli zammı konusunda Cumhurbaşkanı, emeklilerden sıkça özveri bekliyor...
Emekliler, 10 bin TL ile ailesini geçindirmek için özveri ortaya koyuyor, fedakârlık yaparak bekliyor...
Fırıncı esnafımız ne yazık ki dar gelirli için bu fedakârlığı ortaya koyamıyor(!)
ZAM KARARI ÇIKTI...
Kocaeli Fırıncılar Odası geçtiğimiz hafta zam taleplerini açıklamışlardı. Konu, bağlı bulundukları konfederasyonları üzerinden Ticaret Bakanlığı'na iletildi...
Burada bilmeyen okurlarım için bir hatırlatmada bulunmak istiyorum;
Bilindiği gibi Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu tarafından yayımlanan Yönetmenlik uyarınca artık ekmek ve simit fiyatları, esnaf ve sanatkârların bağlı bulunduğu odalar yerine; Ticaret Bakanlığı onayına tabi tutuldu.
Bakanlık onay verirse ekmek zamlanır, vermez ise esnaflar kafalarına göre ekmek zammı yapamayacak...
Kocaeli’de ekmeğin 10 TL olması kararını Ticaret Bakanlığı önceki gün onayladı...
Bizim fırıncı esnafı bu karara çok mutlu oldu.
Kararı hiç geciktirmeden zamlı ekmek satışına yarın ( 6 Mayıs Pazartesi) günü başlatacaklar...
Dar gelirli için uygulanan bayat Halk Ekmek fiyatı ise 5,5 TL’den 7,5 TL’ye yükseldi...
ALİ SARI MÜJDE VERDİ!
Zam kararından sonra Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, medyaya açıklamalarda bulunmuş.
Gramajı düşürüp fiyatı yükselterek 10 TL’ye çıkartılan ekmek
fiyatının yeni tarifesinde aldığı hazzı içinde yaşayan başkan sarı, bir de müjde vermiş(!)
“Un fiyatı artmazsa bu yıl ekmek 10 TL’de kalacak ve zamlanmayacak!”
Demiş...
Un zamlanırsa, ekmek zammı isterim diye bir de sopayı göstermiş dar gelirliye...
Ekmek dar gelirlisinin en temel gıdasıdır...
Sofrasında hiçbir şey olmasa bile sadece ekmek yiyerek karnını doyurabilir...
Bugün kentte dar gelirli ailelerin ağırlıkta oturduğu Tavşantepe, Yenidoğan, Serdar Mahallelerinin kenarlarında oturan çok nüfuslu dar gelirli bir aile günlük (kahvaltı, öğlen ve akşam öğünü için) 5 ile 15 tane somut ekmek alıyor...
Yani günlük minimum 150 TL ekmeğe verecek...
Yorumsuz...
Ekmek zammı, fırıncılarımıza hayırlı-uğurlu ve bol kazançlar getirsin...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(23 )
Tekçi - Halk otobuslerinede zam vermeleri lazım çok zor şartlarda zararına hizmeti surduruyorlar.tüm büyükşehirlerde 18tl olan bilet kocaelide 13 tl adamlar tas kökümü yiyecek
Krm - 1 DAL SİGARA 3,25 TL OLDUĞU ÜLKEDE EKMEK BEDAVA
Sulandırmayın. - Bir kğ. Ekmek 50 TL....
Bir kğ makarna 25 TL.
Aradaki anormal fiyat çelişkisini izah edecek bir ali var mı.
Ahmet - Rabbim sizi fırıncı eder inşAllah. Madem çok kazançlı bir meslek herkes yapar . 10 yıl sonra fırıncı kalmayınca anlarsınız fırınıcılıpın kıymedeni. Şu an adam bulamamaktan fırın sahipleri kendi çalışıyor. 20 ye yakın fırın satılık alan yok. Anlayacağınız ülkede en ucuz ürün ekmek 7/24 çalışan emekçiler biraz saygıyı hakediyor. Çok kazançlı bir meslek olsa büyükler heryere ekmek fırını açardı. Bu mesleğinde aon yıllarına girdik, hızlı bir şekilde kapanan fırınları göreceksiniz.
Tarafsız - Lastik fabrikaları nasıl adam buluyor millet kanser olma riskine bile aldırış etmeden torpil arıyor işe girmek için siz neden bulamiyorsunuz
İzmitli - Aşağıda yorum yapan arkadaşlar hiçbir zaman yönetici seçmeyi bilemediniz herşeyi hak ettik ve bu günlere geldik eğer aklımızı kullanmayı öğrenemezsek daha başımıza çok iş gelir şu anda en tehlikeliler politikacı ve esnaflardır bunları görelim protestolarımızı yapalım
Nb - Emekli neyapsın fırıncı gibi istediği zaman zam alamıyorlar kaderine razı bişekilde yaşamaya ayakta kalmaya çalışıyor
Emekçi - FIRINCININ ZARAR ETMESİ TAMAMEN BOŞ LAFTAN İBARET. FIRINCI TATLI,POACA,KURABİYE ,SİMİT,ACMAGİBİ DAHA FARKLI UNLU MAMULLERİ VE MEŞRUBAT TÜRLERİNİ EKMEĞİN HARİCİNDE ÜRETİYOR VE SATIYOR. BUNLARIN KDV SİNİ YANİ FİŞİNİ KESİP MÜŞTERİSİNE VERİYORMU HAYIR. O HALDE DEVLETE VERGİ ÖDEMEYEN ESNAF GURUBUNUN BAŞINDA GELİYOR. DENETİM VARMI YOK. BU İŞLERİN TEK SORUMLUSU 2.5 MİLYONLUK BİR ŞEHİR OLAN KOCAELİ YE BİR HALK EKMEK FAB. YAPMAYAN KBB BAŞKANIDIR.ÇÜNKİ ESNAF ODALARININ HAMİSİ KONUMUNDADIR. KISACASI ZENGİNİN YANINDA ONLARIN TALEPLERİNİ ÖNCELEYEN VE YERİNE GETİRMEKTE EN UFAK BİR SIKINTI YAŞATMAYAN KBB BAŞKANI VE BELEDİYE ESNAF ODALARININ EMRİ ALTINDA HİZMET VERMEKTEDİR.
Sade Halk - Bu problemleri Corona ya baglamayin....
Dunyanin bir cok ulkesinde boyle buyuk bir etki yok...
Fiyatlar Corona oncesine coktan dondu..
Problemin ulke yonetiminden kaynaklandigini gormediginiz surece tum hal surunup gidecek.
Vatandaşın Sesi - Fırıncıların başkanı var. MAALESEF HALKIN BAŞKANI YOK.CENABI ALLAH'A HAVALE ETTİK
Concon - YAZIKLAR OLSUN , INSANLARIN ALDIĞI 10 KRŞ ,a gözü olanlar bu zam haram olsun ..çünkü sözün bittiği yerdeyiz..
Kaptan - Sariii 7 ay zam yok hemi busene kacinci zamin Allahtan kork diger kentler ne durumda ilk basi biz cekiyoruz ornek oluyoruz Umarim hukumet el atar TR heryerinde ekmek fiyati standart olur sizede gerek kalmaz
Hkadh - Ekmek zammı, fırıncılarımıza hayırlı-uğurlu ve bol kazançlar getirsin
Misafir - Avrupa’da ekmeyin gramajı yüksekti bizde ekmeye zam geldikçe gramı düşüyor bizde sadece ekmek değil yemeklerde dönerde koyayımmı koymayayımıı çöl para olsun az hisinler
Yuvacık - belediye lojmanlarında keyif sürenler ne olacak? ISU yuvacık baraj lojmanları
Karadenizli - Sevgili arkadaş yazıyı güzel yazmışsın ama fırıncıyıda beter etmişsin bu yazıyı yazmadan önce bir fırıncı kardeşinizin yanına gidip oturup çay içerken maliyetleri ögrenin ondan sonra hesap yapıp kararı siz verin
İzmitli - Ben hiç bir fırının fiş kestigine şahit olmadım kesmiyosa vergide vermiyordur
Gebzeli.. - Hırsızlık işte bu vergi bile vermiyorlar günde 5000 ekmek satar 500 ekmek fişi keserler emekli işçi sürünsün onlar paşalar gibi yaşasın milletin sırtından die.
Bekir - Çok doğru. Ali Sarı bu konuda açıklama yapmalı
Yuh Olsun - Zarar ediyormuş fırıncı perişanmış bırakın bu masalları Ekmek 8 lira iken iflas etmiş bir tane fırıncı gösterebilir misin başkan Sarı insaf kardeşim bir yuh ta ticaret bakanlığına kardeşim enflasyon cusecek diyorsun ekmeği gramaj düşürüp 10 lira fiyat belirliyorsun ayıptır Makarna kilosu 25 lira ekmeğin kilosu 50 lira insaf kardeşim
Cukurcu... - Fırınlarda bugün bayram havası. Baksanıza müjdeyi başkanlarından almışlar. Halk otobusleri ve fırıncılar hiçbir zaman doymadı, doymazlarda.
1ol - Bakınız son olarak Kocaeli’de ekmeğe 1 Ocak 2024’te zam geldi.
210 gramlık ekmek 8 TL oldu...
Aradan tam 6 ay geçmiş...
NE ALTI AYI DÖRT AY GEÇTİ İYİ HESAP EDELİM CEMALETTİN BEY
Vatandaş - Yazının en yorumsuz kısmı burası olmuş :)
Emekliler, 10 bin TL ile ailesini geçindirmek için özveri ortaya koyuyor, fedakârlık yaparak bekliyor...
Emekli Vatandaş Rıza - Abi ayıp ettiniz fırıncılar odası olarak devletten destek isteyin gariban ne yiyecek abiii
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.