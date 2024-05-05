Ekmek küçüldü, fiyat yükseldi!

Türkiye yakın geçmişe dek buğday üretiminde tamamen kendi kendine yetebilen bir ülke konumundayken,

2019-2020 sezonu itibariyle bu tablo değişmeye başladı...

Her şey 2020 başlarında ortaya çıkan korona virüs salgını ile (pandemi) birlikte ters yüz oldu!



Piyasalar tam anlamıyla alt üst oldu.



Giyimden gıdaya, ulaşımdan hayatın her alanında fiyatlar katlandı...



Sadece nefes alıp verirken para ödemiyoruz...



Hayat pahalılığında, ekmek çıkartan fırıncılar da etkilendi haliyle...

BUĞDAY’DA DIŞA BAĞIMLI OLDUK!



Un ve ekmeğe yapılan zamların temel nedenlerinden biri de, Türkiye’de buğday üretiminin pandemi ile birlikte ciddi seviyede azalmış olması...

Çok gariptir ki bir tarım ülkesi olan ülkemizde buğday üretimi düşüyor!



Dışarıdan buğday ithal ediyoruz!

Buğdayı dışarıdan alırken, un ve ekmek fiyatı da doğal olarak zamlanıyor...



Kocaeli’de ekmek fiyatı pandemi öncesinde birer yıl arayla zamlanırken, günümüzde 6 ayı bile geçmeden ekmek zamlanıyor...



Bakınız son olarak Kocaeli’de ekmeğe 1 Ocak 2024’te zam geldi.

210 gramlık ekmek 8 TL oldu...

Aradan tam 6 ay geçmiş...



Kocaeli Fırıncılar Odası geçtiğimiz günlerde ekmeğe zam yapma kararı aldı...

Un, buğday, enerji, işçilik ve diğer tüm girdi maliyetlerin yükselmesi gerekçe gösterildi...



İstedikleri zam 200 gram ekmek 10 TL...



Fırıncılar Odası zam talep ederken, garip bir uygulamaya da imza attı...

Altı ay önce 210 gram ekmek 8 TL yapılmıştı...



Zam talep ederken yaptıkları fiyat ve gramaj ayarlamasında; 210 gram olan ekmeği 200 grama çekip, fiyata da 2 TL eklettiler...



Ekmek küçülüyor, fiyat artıyor...



Burada Kocaeli Fırıncılar Oda Başkanı Ali Sarı, bana göre kendi esnafın hakkını arayan ülkedeki en sadık başkanlarından biri...



Buğday, un ve diğer girdi maliyetlerinde milim bir artış yaşandığında ekmeğe hemen fiyat artışı talep ediyor(!)

Helal olsun adama...



Haksız da değil.

Ticaret yapıyorlar...

Zarar etmek istemiyorlar.

Karlarından asla taviz vermiyorlar...

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı’nın bu kadar çok eleştirilmesinin sebebi, zam aralığını bir yılın altına düşürmesi ve diğer esnaflardan çok daha önce zam talep etmesi...



Hayatta “özveri” denen bir kavram var...



Özveri nedir, fırıncı esnafımıza anlatayım:

“Bir amaç uğruna veya gerçekleşmesi için her hangi bir şey için kendi yararlarından geçme erdemidir, fedakârlık...”

Mesela emekliler...



Bakınız emekli zammı konusunda Cumhurbaşkanı, emeklilerden sıkça özveri bekliyor...

Emekliler, 10 bin TL ile ailesini geçindirmek için özveri ortaya koyuyor, fedakârlık yaparak bekliyor...



Fırıncı esnafımız ne yazık ki dar gelirli için bu fedakârlığı ortaya koyamıyor(!)

ZAM KARARI ÇIKTI...

Kocaeli Fırıncılar Odası geçtiğimiz hafta zam taleplerini açıklamışlardı. Konu, bağlı bulundukları konfederasyonları üzerinden Ticaret Bakanlığı'na iletildi...



Burada bilmeyen okurlarım için bir hatırlatmada bulunmak istiyorum;

Bilindiği gibi Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu tarafından yayımlanan Yönetmenlik uyarınca artık ekmek ve simit fiyatları, esnaf ve sanatkârların bağlı bulunduğu odalar yerine; Ticaret Bakanlığı onayına tabi tutuldu.



Bakanlık onay verirse ekmek zamlanır, vermez ise esnaflar kafalarına göre ekmek zammı yapamayacak...



Kocaeli’de ekmeğin 10 TL olması kararını Ticaret Bakanlığı önceki gün onayladı...

Bizim fırıncı esnafı bu karara çok mutlu oldu.

Kararı hiç geciktirmeden zamlı ekmek satışına yarın ( 6 Mayıs Pazartesi) günü başlatacaklar...

Dar gelirli için uygulanan bayat Halk Ekmek fiyatı ise 5,5 TL’den 7,5 TL’ye yükseldi...



ALİ SARI MÜJDE VERDİ!

Zam kararından sonra Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, medyaya açıklamalarda bulunmuş.



Gramajı düşürüp fiyatı yükselterek 10 TL’ye çıkartılan ekmek

fiyatının yeni tarifesinde aldığı hazzı içinde yaşayan başkan sarı, bir de müjde vermiş(!)

“Un fiyatı artmazsa bu yıl ekmek 10 TL’de kalacak ve zamlanmayacak!”

Demiş...



Un zamlanırsa, ekmek zammı isterim diye bir de sopayı göstermiş dar gelirliye...

Ekmek dar gelirlisinin en temel gıdasıdır...



Sofrasında hiçbir şey olmasa bile sadece ekmek yiyerek karnını doyurabilir...



Bugün kentte dar gelirli ailelerin ağırlıkta oturduğu Tavşantepe, Yenidoğan, Serdar Mahallelerinin kenarlarında oturan çok nüfuslu dar gelirli bir aile günlük (kahvaltı, öğlen ve akşam öğünü için) 5 ile 15 tane somut ekmek alıyor...

Yani günlük minimum 150 TL ekmeğe verecek...



Yorumsuz...



Ekmek zammı, fırıncılarımıza hayırlı-uğurlu ve bol kazançlar getirsin...