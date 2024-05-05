Gol Kralı Taner Gülleri böyle istedi

Derincespor, Taner Gülleri’nin takımın başına geçmesinden sonraki performansıyla ligden düşseydi gerçekten çok yazık olurdu.

Aslında Derincespor, son iki haftaya avantajlı giriyordu.

Geçen hafta Menemen FK deplasmanında 1 puan bile alsa son maça çok büyük avantajla çıkacaktı.

Ancak Derincespor, bu sezonki en kötü yenilgilerinden birini aldı, sahadan 7-1 mağlup ayrıldı.

1 puan yeteceği maçta tam 7 gol yemişti.

O maçtan sonra konuştuğum Taner Gülleri, “Maçın bitmesi için dua ettim” demişti.

Bazı maçlarda bu tür yenilgileri önlemek mümkün olmuyor…

Derincespor, İzmir’de böyle bir yenilgi almış, son haftaya düşme hattında girmişti.

Umutların bittiği son haftada bir mucize gerçekleşti, Taner Gülleri’nin öğrencileri ligde kaldı…

… … …

Derincespor, Menemen FK’ya farklı mağlup olduğu haftada rakiplerinden Sarıyer, kendi sahasında İskenderunspor’u 3-0 yendi.

Düşme hattının hemen üstündeki Etimesgut Belediyespor’da deplasmanda Fethiyespor ile berabere kalmıştı.

Bu sonuçları ardından Derincespor 37 puanda kalıp, düşme hattına inmişti.

Sarıyer, 38 puanla hemen düşme hattının üzerinde yer alırken, 39 puanlı Etimesgut Belediyespor’da 14.sırada bulunuyordu.

Son hafta Sarıyer, ligin averaj takımı Uşakspor ile oynayacaktı.

Sarıyer’in bu maçtan puan kaybetmesi çok mümkün gözükmüyordu. Zaten Sarıyer, Cumartesi günü oynanan maçı da 5-0 kazandı.

Derincespor’un ligden kalması içinde tek seçenek kalıyordu, Etimesgut’un sahasında İnegölspor ile berabere kalmasıydı.

Aslında sezon başında olsaydı, zor bir ihtimal değildi. Çünkü İnegölspor iyi bir takımdı.

Ancak İnegölspor son haftaya çok rahat giriyordu.

Play-Off’a çıkma, ligden düşme gibi bir endişesi de yoktu.

Genelde Türkiye’de bu tür maçlarda hangi takımın kazanması gerekiyorsa, o takım galip geliyor.

Bunun içinde doğrusunu söylemek gerekirse Derincespor’un ligde kalmasına kimsenin umudu yoktu.

Herkes Derincespor’a düştü gözüyle bakıyordu…

… … …

Derincespor, son hafta sahasında ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor ile oynayacaktı.

Temsilcimiz, bu maçı rahat kazanır, Ankara’dan gelecek haberi bekler diye umut ediyorduk.

Hiç de öyle olmadı.

Derincespor, maçın 32.dakikasında yediği golle 1-0 geriye düştü.

İlk yarının uzatma dakikalarında Melik Derin’in attığı golle de 1-1’lik eşitliği sağladı.

Etimesgut-İnegöl maçı da Derincespor karşılaşması gibiydi.

Ankara’da da ilk golü konuk takım İnegölspor attı. İlk yarının son dakikasında Etimesgut da, Derincespor gibi 1-1’lik eşitliği sağladı, devreye berabere girildi.

… … …

Maçın ikinci yarısında Derincespor, inanılmaz goller kaçırıyordu.

Galibiyet golü gelmiyordu.

Ankara’da da maç 1-1 devam ediyordu.

Çok ilginçtir ki, Ankara’daki maçın ikinci yarısı 5 dakika geç başladı.

Maçın uzatma dakikalarına girildiğinde Derincespor hala galibiyet golünü atamamıştı.

Aynı dakikalarda Ankara’da da 1-1’lik eşitlik vardı.

Acaba iki maçta berabere mi bitecek, Derincespor çok büyük şok mu yaşayacak diye düşünürken, 89.dakikada Berat Ali, temsilcimizi 2-1 öne geçiren golü attı.

Bu skorlar temsilcimizi ligde tutacaktı.

Derincespor’un maçı bitti, Ankara’da devam ediyordu.

Ankara’da 7 dakika uzatma 10 dakika oldu. Derince Stadı’nın ortasında futbolcular ve yöneticiler cep telefonundan maçı takip ediyorlar.

Çok gergin bir bekleyiş vardı.

Ankara’daki maç 1-1 bitince, Derincesporlu futbolcuların saha içindeki sevinci görülmeye değerdi.

… … …

Taner Gülleri, takımın başına geçtikten sonra bu takım iç sahada hiç kaybetmedi.

Sadece Kastamonu ile berabere kaldı.

Deplasmanda Iğdır FK karşısında 2-0 öne geçti.

Gerçi skoru koruyamadı ama bu maçta 2-2 bitti.

Her takımdan puan alabilecek bir duruma gelmişti.

40 puan topladı.

Eğer bu futbol, bu puanla küme düşseydi gerçekten de çok üzülürdük, yazık olurdu.

Taner Gülleri ve futbolcuları bu ligde kalmayı çok fazlasıyla hak ettiler…

Tebrikler kral, tebrikler Derincespor…

Bu takım ligde tutan Başkan Erdinç Şehit ile Mustafa Polat’ı da unutmamak gerekiyor.

Bu kadar bütçeli takımlar arasında, bu grupta ligde kalmak kolay değildi…