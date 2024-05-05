Kocaelispor-Bodrum FK maçı ve Süper Lig yolu

Normal sezonun son deplasman maçını bugün Bodrum’da oynayacağız. Üçüncülük şansımızı son haftaya güçlü bir şekilde taşımak için kazanmak zorunda olduğumuz bir 90 dakika. Rakip evinde başarılı, kolay gol yemiyor. Zor bir maç ama malum geride kalan haftalara bakıldığında bizim takım zoru seviyor. Kocaelispor’umuza yürekten başarı dileyerek detaylara geçiyorum.

RECEP DURUL NE GEREKİYORSA YAPIYOR

Son iki hafta iyi top oynadık, Süper Lig’e çıkabilecek bir görüntümüz vardı. Özellikle Bandırma performansını devam ettirirsek 3’te 3 yapmamamız, Süper Lig’e yükselmememiz için hiçbir neden yok. Takım mental olarak çok iyi bir yerde. Başkan Recep Durul geldiği günden bu yana takıma para dopingi yapıyor. 30 milyonu geçti sanıyorum yapılan ödeme tutarı. Artık futbolcuların da bunun karşılığında çıkıp terlerinin son damlasına kadar mücadele etmeleri lazım. Geçen hafta yaptılar, bugün yine bekliyoruz. Hakemle ilgili bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Sonuçta Süper Lig hakemi maçı yönetecek. Hakem misafir takımlara genelde uğurlu geliyor.

AYNI 11 İLE BAŞLAYABİLİR AMA

Aslında geçen hafta takım sezonun en iyi oyunlarından birini oynadı. Dolayısıyla Mustafa Gürsel’in ayın 11’i, aynı dizilişle sahaya sürmesi olağan ama ben yine de bir-iki hamle bekliyorum. Emir ön liberoda olmuyor, mutlaka verimli olduğu stoperde kullanılmalı. Ayın şekilde Vukovic yedek kalacak adam değil, orta sahada ilk tertipte değerlendirilmeli. Hafta boyu santrafor kim oynamayı konusunu tartıştık. Gürsel, Ramil ile başlarsa şaşırmam ama Davit’i ilk tertipte sahaya sürüp Ramil’i kanatta oynatırsa kanımca iyi olur. Savunmanın sağında Oğuz artık formayı aldı, bırakmaz diye düşünüyorum. Sol kanatta Atila oynamalı diyoruz ama Hoca Duhan’dan memnun. Çok fazla da ısrarcı olmamak lazım.

ÇOK ZOR GOL YİYEN, YENİLEN TAKIM

Bodrum FK sanıyorum ilk 7’deki takımlar içinde en mütevazı, yani bütçesi en küçük olanı. Geçen sezon Play-Off finalinden dönmüşlerdi, bu sezon da hiç fena değiller. Ahım şahım kadrosu yok ama özellikle içerde çok iyi gidiyorlar. Evinde zor kaybeden bir takım. Baksanıza adamlar 16 maçın 9’unda gol bile yememiş. Beni en çok korkutan futbolcuları yılların deneyimi Kenan Özer. Özel yetenek sahne alınca tutmak hiç kolay değil. Tabi bizim Gökdeniz’e de dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncülük şansları uzak ihtimal. 4 veya 5’inci olup saha avantajını almak istiyorlar. Bunun tek yolu da bugünkü maçı kazanmalarından geçiyor.



Gebzespor, İFA’yı geçerse 3.Lig şansını yüzde 51 yapar

Bölgesel Amatör Lig’de artık son iki haftaya geldik. Lider Çorlu’nun 1 puan gerisindeki Gebzespor’un iddiasını, umudunu son haftaya taşıması için bugün zorlu İFA deplasmanından kayıpsız dönmesi gerekiyor. Eğer temsilcimiz bunu yapabilirse 3.Lig’e çıkma şansını yüzde 51 yapar diye düşünüyorum. Zira Çorlu son hafta Diliskelesi deplasmanından biraz zor çıkar.



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Şu önemli bilgiyi de vereyim, İFA bu sezon evinde hiç kaybetmedi. Ama her şeyin bir ilki vardır. Eğer bugünkü maçlar istediğimiz gibi bitsin haftaya Diliskelesi kentten bir takımın profesyonel lige yükselmesi için üzerine düşeni fazlasıyla yapacaktır. Dediğim gibi yeter ki Gebzespor şansını son maça taşısın. Maçın saat 15.00’de olduğunu da hatırlatayım.