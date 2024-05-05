BAL’a geri dönmek yetmez, 3.Lig’de görmek isteriz

Kentin en üst yerel liginde iki camianın kaderini belirleyecek, sonucu çok merak edilen maçtı. Karamürselspor BAL’a geri dönmek, Bağdatspor ise tarihinde ilk kez yerel ligin üzerine çıkmak, kenti temsil noktasına ulaşmak istiyordu. Böyle bir maç kaçmazdı. Selami Tarakçı, Süleyman Durak ve Metin Tuncay buluştuk, Başiskele ilçenin yolunu tuttuk.

ÇOK BÜYÜK İLGİ VARDI

Maçın başlamasına 10 dakika falan vardı Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’na geldiğimizde. Çevrede falan çok ciddi güvenlik önlemleri alındığını gördük, kolay rastlamayacağımız sayıda emniyet görevlisi vardı. Yağmur yağdığı için Karamürselspor taraftarını tahsil edilen kale arkasındaki kapalı tribün kapısından içeriye girdik. Yanımıza sevgili İbrahim Erestin Hocamızı da alıp aradaki kapıdan emniyetin tempon diye ayırdığı bölgeye geçip oturduk. Açık tribün Bağdatspor taraftarına ve futbol severlere ayrılmıştı. Kapasitesi yüksek bir tribündü. Büyük bölümü doldu. 2 bin kişi falan vardı. Karamürselspor’u desteklemek için gelenlerin sayısı ise 300-400 civarındaydı.

BAĞDAT İSTEKLİ VE ATAK

Maçın ilk dakikalarda Bağdatspor’un biraz daha atak ve isteyen taraf olduğunu gördük. İlk 20 dakika içinde Emirhan ve Anıl ile gole yaklaştılar ama sonuçlandıramadılar. İlk yarım saat geçilirken Karamürsel Behlül ile tehlike yarattı, gol gelmedi. İkinci yarının başında Emirhan’ın vuruşunda Mehmet Öztürk gole izin vermedi. Hemen peşinden Karamürsel’de Eray’ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti. Dakikalar 70’i gösterirken Kocaelispor’dan tanıdığımız Rıza Altıntaş önemli bir fırsatı değerlendiremedi. Maçın son dakikalarında aşırtma vuruşta Mehmet gole izin vermedi.

GOLÜ YAKIN TARAF

Normal süresin bitimine doğru sakatlıktan oyun çok durdu ama hakem çok az uzatma oynattı. Tamam bizler son anlarda gol yiyen takıma yazık olur, uzatmaya gitmeyi diye düşünüyorduk, bunu istiyorduk ama ne olursa olsun hakemin duran süreyi ilave etmesi gerekirdi. En az 2-3 dakikalık oynanmamış süre kaldığını düşünüyorum. İlk uzatma devrenin son dakikasında Bağdat golü bulabilirdi. Aynı şekilde ikinci uzatmanın son anlarında bu kez Karamürsel öne geçebilirdi, top direkten döndü. Normal süre gibi uzatma dakikalarında da gole daha yakın taraf Bağdatspor’du.

KARAMÜRSEL BUNU İSTİYORDU

Maçın penaltılara gitmesine kalecisinin daha iyi olduğuna inanan Karamürselspor çok sevindi. Zaten en başından oyun planları buydu. Gözler artık kalecilerdeydi. Sol ayakla kullanılan üç penaltı gol olmadı. Başka bir anlamda kaleci kurtardı. İkisini Bağdat, birini Karamürsel kaçırdı. Bağdat 3’te 1, Karümürsel 3’te 2 yaptı. Dördüncü penaltılarda Karamürsel golü yaparken, Bağdatsporlu futbolcunun vuruşu üstten auta gitti. Son penaltı atışlarına gerek kalmadı. Penaltılarda rakibine 3-1 üstünlük sağlayan Karamürselspor sevinen taraf oldu. Bir anlamda planları tıkır tıkır işledi.

BU MAÇIN KAYBEDENİ YOK

İş penaltılara kaydıysa o maçın kaybedeni olmaz. Bağdatspor daha klas oyunculara sahipti ama penaltı kullanmak ayrı bir meziyet, ayrıca rakip kaleci faktörü de var. Karamürselspor’da kalece Mehmet Öztürk hem maç içinde, hem penaltı atışlarındaki kurtarışlarıyla maçın kahramanı oldu derken hakkını teslim etmiş oluruz. Bir kalecinin takım için ne denli önemli olduğu bir kez daha tescil oldu. Kuşkusuz diğer futbolcuların, teknik ekibin, yönetimin ve elbette taraftarın da büyük emeği var. Karamürselspor inandı ve başardı. Sonuçta bir ilçe takımı. Arkasında güçlü bir ilçe belediyesinin ve kalabalık taraftar topluluğunun desteği olacak.

BARAJA BIRAKMAMALIYDI

101 yıllık bir kulüp. Geçmişte 3.Lig’de oynamış bir takım. Yeniden o eski günleri yaşamak istiyor. Bu potansiyelleri var. Umarım doğru işler yapmaya devam ederler, profesyonel lige çıkmak için fazla beklemezler. Bağdatspor’a gelirsek. Aslında işi baraja bırakmadan doğrudan BAL’a çıkması bekleniyordu. O düzeyde kadrosu ve kariyeri çok parlak teknik direktörü vardı. En yüksek bütçeli takımdı. Play-Off’ta çok fazla puan kaybı yaptılar. Başarısız oldukları elbette söylenemez, sonuçta BAL’ın kapısından döndüler. Ama beklentiyi karşılaşamadılar, İzmit merkezin BAL’da temsili bir başka bahara kaldı. Geçmiş olsun diliyorum.

CENTİLMENCE BİR MAÇ OLDU

Maç öncesinde olay çıkacak, hır gün olacak diye herkeste bir endişe vardı. Çok şükür korkulan olmadı. Hatta böylesi bir final maçı için son derece centilmence bir mücadele oldu diyebilirim. Tribünde bırakın fevri davranışı, küfür bile yoktu. Hem iki takımı, hem taraftarları centilmenliklerinden ötürü kutluyorum. Çok iyi güvenlik önlemi alan emniyet teşkilatını da kutluyorum. Sadece maç bitimi Karamürselspor tribününün kapısını geç açmış olmaları biraz sıkıntı yarattı gibi ama o kadar da olur diyelim. Hem tribün kapasitesi, hem güvenliği sağlama, hem iyi zeminden dolayı bu tür final maçları için Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı çok ideal.

HAKEM AYYILDIZ’I ÇOK BEĞENDİM

Final maçlarında genellikle gol yememek önceliklidir. Bu yüzden kalitesi düşük ama heyecanı büyük maçtı. Performans olarak Mehmet dışında performans olarak öne çıkan bir de Sarı-Lacivertli takımın 41 numaralı sağbeki Emre Kar vardı. 22 yaşındaymış. Sahanın en çok ismiydi sanırım. Ön tarafta sanki daha verimli olabilir geldi bana. Maçın hakemi Abdülbaki Ayyıldız hatasıza yakın bir maç yönetti diyebilirim. Belki maçın başında bir-iki futbolcuyu sarı kart çıkartabilirdi, onun dışında son derece otoriter bir yönetime imza attı. Kutluyorum kendisini ve tüm ekibi. Kendisini en kısa zamanda 1.Lig, hatta Süper Lig’de görmek isteriz. Bu ışığı veriyor çünkü.